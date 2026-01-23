واجهت IBM تحدياتٍ مشابهة لتلك التي يواجهها كثير من عملائها. على مستوى المؤسسة، انشغل المحللون بمهام متكررة بدلًا من تقديم الرؤى.

في الموارد البشرية، أمضى الموظفون ساعات طويلة في البحث عن سياسات السفر والمزايا عبر أكثر من 175 دولة، بينما كان المديرون يستغرقون في المتوسط 15–20 دقيقة لكل عملية من آلاف عمليات نقل الموظفين سنويًا. وفي المشتريات، أدى الاعتماد على أكثر من 40 نظامًا مختلفًا إلى اضطرار الفرق للتنقل بين عشرات المستودعات غير المترابطة للإجابة عن استفسارات المورّدين. أما في تكنولوجيا المعلومات، فكانت مكاتب الدعم مثقلة بمهام روتينية، مثل إعادة تعيين كلمات المرور.

وفي سلسلة التوريد، ومع أكثر من 10 ملايين شحنة و350,000 وحدة حفظ مخزون (SKU)، وأكثر من 200 مورّد مباشر لقطع الإنتاج لتلبية الطلب من أكثر من 170 دولة، واجهت IBM تقلبات متزايدة واضطرابات متكررة وبيانات شديدة التشتت. ونتج عن ذلك قرارات بطيئة تُتخذ يدويًا، ورؤية محدودة عبر السلسلة من البداية إلى النهاية؛ ما أدى إلى تفويت فرص تحسين المخزون وخفض التكاليف ورفع أداء الخدمات اللوجستية. كما عانت الفرق من تأخر الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدَّثة عبر أنظمة سلسلة التوريد والمبيعات والمالية، فنتجت أوجه قصور تشغيلية وضعف في التنسيق بين الأطراف المعنية، وتعذّر رصد المخاطر والتعامل معها بالسرعة المطلوبة.

في قسم المبيعات، قضى البائعون الرقميون ساعات كبيرة سنويًا في التنقل بين خمسة تطبيقات أعمال مختلفة لدعم جهود استقطاب العملاء المحتملين. وزاد الأمر تعقيدًا بسبب تعدد الأنظمة المعزولة — من منصات محتوى المبيعات ووثائق المنتجات إلى أدوات التواصل — ما صعّب العثور على المحتوى المناسب، وصياغة رسائل استقطاب المشترين، والرد على استفسارات العملاء. أدى هذا التشتت في التجربة إلى تراجع إنتاجية فرق المبيعات، وإبطاء تقدّم الصفقات، وتراجع جودة تفاعل العملاء.

وكان قسم الضرائب في IBM يقضي وقتًا طويلًا في تجميع كميات كبيرة من البيانات التفصيلية من أنظمة مصدر متعددة ومواءمتها يدويًا، لإعداد آلاف الإقرارات الضريبية التي تقدمها الشركة شهريًا—على أن يراعي كل إقرار اللوائح الخاصة بكل ولاية/اختصاص قضائي على حدة.

وبشكل عام، تقلّص الوقت المتاح للعمل الاستراتيجي لأن الموظفين انشغلوا بمهام روتينية مُرهِقة.

لم يكن هدف IBM مجرد التحوّل. بل كان الهدف بناء نموذج يُحتذى به لتعزيز الإنتاجية على مستوى المؤسسة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة والأتمتة، إلى جانب تقنيات الشركاء الاستراتيجيين وخبراتنا الاستشارية.