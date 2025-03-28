تعد Edison، التي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، أقدم مزود للطاقة في أوروبا. هذا المرفق البالغ من العمر135 عامًا ينتج ويبيع الكهرباء والغاز الطبيعي. كما يوفر خدمات الطاقة والبيئة.

لتعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية في إيطاليا، تلتزم Edison بتنويع مصادر إمدادات الغاز ومسارات سلسلة التوريد الخاصة بها. تروج الشركة أيضاً للاستخدام المسؤول للغاز وبدائل الغاز للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع النقل.



في عام 2021، وكنتيجة لاستشارة استراتيجية سحابة تكنولوجيا المعلومات، شرعت Edison في برنامج لترحيل تطبيقاتها إلى البيئة السحابية. تضمنت هذه المبادرة مشروع تحديث نظام SAP وترحيله إلى سحابة AWS في غضون 18 شهرًا. كان الهدف هو رقمنة العملية وإدخال وظائف SAP الجديدة باستخدام SAP S/4HANA و SAP Ariba و SAP BTP، وفي نفس الوقت تقليل تكاليف البنية التحتية وتحسين الكفاءة.

