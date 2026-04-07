تمكين التحول الوطني إلى استخدام الطاقة المنزلية النظيفة

تعمل DESNZ على تسريع اعتماد حلول الطاقة المنزلية الأكثر نظافة وبأسعار معقولة منخفضة الكربون في المملكة المتحدة
تقود وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري (DESNZ) التحول إلى الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مستهدفة إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 والصافي الصفري بحلول عام 2050. ولا يزال التقدم جاريًا، ومع ذلك لم يتحول سوى 2 مليون من مالكي المنازل من استخدام الغلايات الغازية أو المدمجة إلى مضخات الحرارة الهوائية. وبحلول عام 2030، تهدف DESNZ إلى زيادة تركيب المضخات الحرارية السنوية إلى أكثر من 5 أضعاف المعدل الحالي المُسجل الحالي.
تظل التدفئة فرصة مركزية. تنتج المنازل التي يبلغ عددها 30 مليون منزل في المملكة المتحدة حوالي 20% من الانبعاثات الوطنية، وقد تم بناء العديد منها قبل معايير العزل الحديثة، مما يجعل التحديثات أكثر تعقيدًا.
يستدعي تحقيق الأهداف طويلة الأجل اتباع نهج جديد - باستخدام رؤى المستهلك والمشاركة الرقمية لتشجيع العادات الجديدة في كيفية تدفئة الناس لمنازلهم.
يعني تحسين كفاءة الطاقة المنزلية فهم السلوكيات الراسخة حول الراحة والتدفئة. ولا تزال العديد من الأسر أكثر دراية بالأنظمة القديمة وقد لا تدرك بعد بشكل كامل الفوائد طويلة الأمد لإجراءات التحديث أو البدائل منخفضة الكربون. وغالبًا ما يبدو الانتقال من مرجل مدمج إلى مضخة حرارية بمثابة تحول كبير يتطلب تكيفًا تقنيًا وسلوكيًا.
قدمت DESNZ مجموعة من مخططات المنح لدعم الانتقال. ويظل الوعي، والتكاليف الأولية، وقدرة سلسلة التوريد تحديات مهمة يجب التغلب عليها. وستكون معالجة هذه المجالات أساسية لتسريع عملية التبني والبقاء على المسار الصحيح لطموحات المملكة المتحدة على المدى الطويل.
لدعم برنامج إزالة الكربون من الطاقة المنزلية في DESNZ، استعانت DESNZ بشركة IBM Consulting لتصميم وتنفيذ SIGMA، تطبيق إدارة المنح المتكاملة من Salesforce. تعمل منصة البيانات والذكاء الاصطناعي المدعومة من Salesforce على تبسيط إدارة المنح المحلية وتعزيز خدمات المواطنين وتقوية عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مما يساعد إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نيوزيلندا على تحقيق طموحاتها طويلة الأجل بكفاءة أكبر.
وبالتعاون الوثيق مع السياسات وفرق الخدمات المؤسسية المتكاملة الرقمية، قامت IBM Consulting بتقييم دورة حياة برامج المنح بأكملها من استراتيجية القنوات وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية إلى حلول إدارة علاقات العملاء القابلة للتوسع. ودرس الفريق متطلبات تركز على المستقبل مثل الاحتفاظ بالبيانات لأكثر من 25 عامًا والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التحليلات، والحوكمة، والنشر الموحد، وتحقيق القيمة.
وجمعت IBM Consulting فريقًا متعدد التخصصات لتشكيل نهج قوي لإدارة المحفظة. وشمل ذلك تحديد رؤية المنتج، وخارطة الطريق، والبنية، والفوائد، والحوكمة، وتقديم طرق عمل تركز على المنتج مدعومة من DevOps لتسليم أسرع ومتعدد الإصدارات. ومع نضوج منصة SIGMA، ساعدت IBM Consulting في تأسيس نموذج التشغيل طويل الأمد للمنصة وانتقلت الملكية إلى ICS، مما ضمن أن تمتلك المنظمة القدرة والاستقلالية اللازمين للحفاظ على المنصة وتنميتها.
كان التركيز المتسق على العميل بمثابة الأساس للبرنامج بأكمله، مما أدى إلى إنشاء رحلة سلسة لجميع المستخدمين. وضمنت الحوكمة الموحدة ونهج DevOps المشترك الجودة وإعادة الاستخدام والإنتاجية في جميع مراحل التطوير.
قدمت حلول سحابة التسويق من Salesforce، وبيانات السحابة والقطاع العام الواجهات البديهية، والتوافق الوظيفي القوي، والبنية المعيارية اللازمة للتكوين السريع والتحسين المستمر.
ومن خلال التعاون الوثيق، عملت فرق Salesforce، وIBM، وICS Digital وPolicy على تسريع التطوير وتقليل جهود التنفيذ من خلال إعادة استخدام العناصر القابلة للتكوين عبر المنصة.
ومن خلال دمج قدرات Salesforce مع مسرعات IBM Consulting وخبرتها في التنفيذ، تمكن الفريق من تنفيذ الحل بشكل أسرع بكثير، أسرع بحوالي 70% من الأساليب المؤسسية المماثلة. مكن Salesforce Data Cloud التكامل بسلاسة مع أنظمة الدفع، مما عزز تدفق البيانات وحسن الكفاءة التشغيلية عبر البرنامج.
تضمنت مراحل التسليم المبكر تأهيل ثلاثة مزودين رئيسيين لـ DESNZ، وخمسة منتجات، وتوفير التدريب على إدارة سير العمل لأكثر من 30 موظفًا مدنيًا. ولقد قامت الأتمتة بالفعل بتقليل الجهد اليدوي بشكل كبير، حيث استبدلت مهام مثل جدول بيانات، وعمليات تحميل الدفعات وتسوية البيانات بعمليات رقمية مبسطة. وتُظهر المؤشرات المبكرة تحسنًا ملحوظًا في إنتاجية DESNZ.
يتم الآن استخدام منصة SIGMA بنشاط عبر أكثر من 270 سلطة محلية، مما يدعم إدارة المنح عالية الجودة على مستوى البلاد. وعقدت IBM Consulting شراكة مع مستخدمي الأعمال والفريق الرقمي لبناء المهارات والإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل، والتي تشمل تحليلات الويب، وعلم البيانات، وملكية المنتج، وإدارة المنتج والتسليم متعدد البائعين.
مع دمج منصة Salesforce الآن وقابلتها للتوسع، أصبحت DESNZ في موقع جيد لتسريع تنفيذ أهدافها الوطنية للمضخة الحرارية والطاقة النظيفة. وستساعد إدارة المحفظة المحسنة والأتمتة الوزارة على التقدم بسرعة أكبر نحو إزالة الكربون من 30 مليون منزل في المملكة المتحدة، مما يحول الطموح الاستراتيجي إلى نتائج قابلة للقياس في الرحلة نحو الصافي الصفري.
تم تشكيل DESNZ (وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري) في فبراير 2023 وهي مسؤولة عن أمن الطاقة في المملكة المتحدة وحماية دافعي الفواتير والوصول إلى الصافي الصفري. وتركز على قيادة مهمة الحكومة لتحقيق الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 وتهدف إلى تعزيز إزالة الكربون من المنازل في هذا البرلمان لتقليل فواتير الناس وزيادة الفقر مع إزالة الكربون من قطاع المباني.
