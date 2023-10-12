يوجد ضمن نطاق الذكاء الاصطناعي المحدود، وهو أحد الأنواع الثلاثة القائمة على القدرات، نوعان من الذكاء الاصطناعي من حيث الوظيفة:

1. الذكاء الاصطناعي التفاعلي



تمثل الأنظمة التفاعلية نماذج من الذكاء الاصطناعي لا تملك ذاكرة، وهي مصممة لتنفيذ مهمة محددة جدًا. ولا يمكنها تذكر النتائج أو القرارات السابقة، بل تتعامل فقط مع البيانات المتوفرة حاليًا. تعتمد هذه الأنظمة على الرياضيات الإحصائية لتحليل كميات ضخمة من البيانات وإنتاج مخرجات تبدو ذكية.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التفاعلي



IBM Deep Blue: الحاسوب الخارق الذي طورته IBM المتخصص في الشطرنج، والذي تفوّق على بطل العالم Garry Kasparov أواخر التسعينيات، من خلال تحليل وضع القطع على الرقعة والتنبؤ بالنتائج المحتملة لكل حركة.

محرك توصيات Netflix: تعتمد توصيات المشاهدة من Netflix على نماذج تحلل مجموعات بيانات من سجل المشاهدة لتقديم توصيات مخصصة تُلائم اهتمامات المستخدمين.

2. الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة



على عكس الذكاء الاصطناعي التفاعلي، يمكن لهذا النوع تذكر أحداث ونتائج سابقة، ومراقبة أجسام أو حالات محددة على مدار الزمن. يمكن للذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة استخدام البيانات السابقة والحالية لتحديد المسار الأنسب لتحقيق النتيجة المرجوة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة يمكنه استخدام البيانات السابقة لفترة زمنية محدودة، إلا أنه لا يستطيع الاحتفاظ بهذه البيانات كأرشيف لتجارب سابقة تُستخدم على المدى الطويل. ومع تدريبه على المزيد من البيانات بمرور الوقت، يمكن للذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة أن يحسّن أداءه تدريجيًا.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة:



الذكاء الاصطناعي التوليدي: تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وBard وDeepAI على قدرات الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة للتنبؤ بالكلمة أو العبارة أو العنصر المرئي التالي داخل المحتوى الذي تنشئه.

المساعدات الافتراضية وروبوتات المحادثة: تجمع Siri وAlexa وGoogle Assistant وCortana وIBM Watson Assistant بين معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة لفهم الأسئلة والطلبات، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتأليف الردود.

السيارات ذاتية القيادة: تستخدم المركبات ذاتية القيادة الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة لفهم العالم من حولها في الزمن الحقيقي واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوقف أو زيادة السرعة أو الانعطاف، وغير ذلك.

3. ذكاء نظرية العقل



يُعد ذكاء نظرية العقل فئة وظيفية من الذكاء الاصطناعي تقع ضمن نطاق الذكاء الاصطناعي العام (AGI). ورغم أنه شكل غير محقق حتى اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي المزوّد بهذه الوظيفة سيكون قادرًا على فهم أفكار ومشاعر الكيانات الأخرى. ويمكن لهذا الفهم أن يؤثر في كيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي مع من حوله. من الناحية النظرية، يمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي أن يُحاكي العلاقات الإنسانية

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي القائم على نظرية العقل سيكون قادرًا على استنتاج دوافع البشر وأسباب تصرفاتهم، وبالتالي تخصيص تفاعلاته مع الأفراد وفقًا لاحتياجاتهم العاطفية ونواياهم. كما سيكون قادرًا على فهم الأعمال الفنية والمقالات وتأطيرها ضمن سياقاتها المناسبة، وهو أمر لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية إنجازه بدقة.

الذكاء الاصطناعي العاطفي (Emotion AI) هو أحد تطبيقات "ذكاء نظرية العقل" قيد التطوير حاليًا. ويأمل الباحثون أن يتمكن هذا النوع من تحليل الأصوات والصور والبيانات الأخرى من أجل تمييز العواطف البشرية ومحاكاتها ومراقبتها والاستجابة لها بطريقة مناسبة. حتى الآن، لا يزال الذكاء الاصطناعي العاطفي غير قادر على فهم المشاعر البشرية أو الاستجابة لها بشكل فعّال.

4. الذكاء الاصطناعي الواعي



الذكاء الاصطناعي الواعي هو نوع نظري من الذكاء الاصطناعي الوظيفي، وتُفترض أن تكون تطبيقاته مزوّدة بقدرات الذكاء الاصطناعي الفائق. ومثل "ذكاء نظرية العقل"، لا يزال الذكاء الاصطناعي الواعي مجرد فكرة نظرية لم تُحقق بعد. وفي حال تم تطويره، سيكون قادرًا على فهم حالاته الداخلية وسماته الذاتية، بالإضافة إلى فهم مشاعر البشر وأفكارهم. وسيمتلك هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مجموعة من العواطف والاحتياجات والمعتقدات الخاصة به.

الذكاء الاصطناعي العاطفي هو نوع من الذكاء الاصطناعي المستند إلى نظرية العقل وهو حاليًا قيد التطور. يأمل الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي أن يكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على تحليل الأصوات والصور وأنواع أخرى من البيانات للتعرف على البشر ومحاكاتهم ومراقبتهم والاستجابة لهم بشكل مناسب على المستوى العاطفي. حتى الآن، لا يزال الذكاء الاصطناعي العاطفي غير قادر على فهم المشاعر البشرية أو الاستجابة لها بشكل فعّال.