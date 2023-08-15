أصبح الذكاء الاصطناعي واقعًا معتمدًا اليوم. لم تَعُد المؤسسات تتساءل عن ضرورة إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، بل عن كيفية توظيف هذه التقنية سريعة التطور. في الواقع، يتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال التطبيقات الصغيرة المحددة بحالات استخدام، ليتحول إلى نموذج يضع الذكاء الاصطناعي في صميم الاستراتيجية التشغيلية للمؤسسات. من خلال تقديم رؤًى أعمق والقضاء على المهام المتكررة، سيكون لدى العاملين مزيدًا من الوقت لأداء الأدوار البشرية الفريدة، مثل التعاون في المشاريع وتطوير حلول مبتكرة وتوفير تجارب أفضل.
وهذا التقدم لا يخلو من التحديات. بينما تقول 42% من الشركات إنها تستكشف تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن معدل الفشل مرتفع؛ ففي المتوسط، 54% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي تنتقل من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج. للتغلب على هذه التحديات، سيتطلب الأمر تعديل العديد من العمليات والنماذج التي تعتمدها الشركات اليوم، بما في ذلك تغييرات في بنية تكنولوجيا المعلومات، وإدارة البيانات، والثقافة المؤسسية. فيما يلي بعض الطرق التي تتبعها المؤسسات اليوم لإجراء هذا التحول والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية وأخلاقية.
يستفيد الذكاء الاصطناعي في الأعمال من البيانات الداخلية للشركة والمصادر الخارجية لاستخلاص الرؤى وتطوير عمليات أعمال جديدة عبر بناء نماذج الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه النماذج إلى الحد من الأعمال الروتينية والمهام المعقدة والمستهلكة للوقت، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على إجراء تغييرات استراتيجية في طريقة أداء الأعمال من أجل زيادة الكفاءة وتحسين صناعة القرار وتحقيق نتائج أفضل في الأعمال.
من العبارات الشائعة التي ستسمعها حول الذكاء الاصطناعي هي أن الذكاء الاصطناعي جيد بقدر جودة أساس البيانات التي تشكِّله. لذلك، يجب أن يشتمل برنامج الذكاء الاصطناعي للأعمال المصمم جيدًا على إطار عمل قوي لحوكمة البيانات. يضمن ذلك أن تكون البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي دقيقة، ما يوفر نتائج عالية الجودة، وأن يتم استخدام البيانات بطريقة آمنة وأخلاقية.
أصبح من الصعب اليوم تجنُّب الحديث عن الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال. الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والخدمات المالية والتصنيع - بغض النظر عن القطاع، يسعى قادة الأعمال إلى معرفة كيفية استخدام البيانات للحصول على ميزة تنافسية ومساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية بعد جائحة كوفيد.
لقد تم التركيز بشكل كبير في النقاشات على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولسبب وجيه. لكن بينما كانت هذه التقنية الرائدة في الذكاء الاصطناعي محور اهتمام وسائل الإعلام، إلا إنها تروي جزءًا فقط من القصة. عند التعمق أكثر، فإن إمكانات أنظمة الذكاء الاصطناعي تدفعنا أيضًا للتفكير بما يتجاوز هذه الأدوات: كيف سيساهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى للأعمال؟
الذكاء الاصطناعي في الأعمال يقود بالفعل تغييرات تنظيمية في طريقة تعامل الشركات مع تحليلات البيانات وكشف تهديدات الأمن الإلكتروني. يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الأساسية مثل اكتساب المواهب والاحتفاظ بها، وخدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، خاصةً عند دمجه مع تقنيات أخرى مثل الوكلاء الافتراضيين أو روبوتات المحادثة.
تساعد التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي الشركات أيضًا على أتمتة وتحسين عمليات التوظيف والتطوير المهني، وإدارة عمليات التطوير والسحابة، وأبحاث وتصنيع التكنولوجيا الحيوية. ومع تطور هذه التغييرات التنظيمية، ستبدأ الشركات في الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الأعمال الحالية إلى مرحلة يكون فيها الذكاء الاصطناعي هو المحرك لأتمتة العمليات الجديدة، وتقليل الأخطاء البشرية، وتقديم رؤًى أعمق. إنه نهج يُعرَف باسم الذكاء الاصطناعي أولًا أو +AI.
كيف يبدو بناء عملية باستخدام نهج الذكاء الاصطناعي أولًا؟ مثل أي تغيير منهجي، هو عملية خطوة بخطوة -سُلّم نحو الذكاء الاصطناعي- يُتيح للشركات وضع استراتيجية أعمال واضحة وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة ومتكاملة من خلال ثلاث خطوات واضحة.
الخطوة الأولى نحو الذكاء الاصطناعي أولًا هي تحديث بياناتك في بيئة سحابية متعددة هجينة. تتطلب قدرات الذكاء الاصطناعي بنية تحتية مرنة للغاية لجمع القدرات ومهام سير العمل المختلفة في منصة جماعية. توفِّر البيئة الهجينة متعددة السحابات هذه الميزة، ما يمنحك الحرية والمرونة عبر مؤسستك.
يبدأ إنشاء نماذج الأساس ببيانات نظيفة. ويتضمن ذلك بناء عملية لدمج دورة الحياة الكاملة لبيانات الذكاء الاصطناعي وتنظيفها وفهرستها. يُتيح ذلك لمؤسستك القدرة على توسيع النطاق بالثقة والشفافية.
تساعد حوكمة البيانات الصحيحة المؤسسات على بناء الثقة والشفافية، وتعزيز كشف التحيّز واتخاذ القرارات. عندما تكون البيانات متاحة وموثوقًا بها ودقيقة، تمكِّن الشركات أيضًا من تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في جميع أنحاء المؤسسة.
تُعَد نماذج الأساس نماذج ذكاء اصطناعي مدرَّبة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي على مجموعة واسعة من البيانات غير المصنّفة، ويمكن استخدامها لمهام مختلفة مع الحد الأدنى من الضبط الدقيق. يمكن للنموذج تطبيق المعلومات التي تعلمها عن أحد المواقف على آخر باستخدام التعلم الخاضع للإشراف الذاتي والتعلم الانتقالي. على سبيل المثال، تم بناء ChatGPT على نماذج الأساس GPT-3.5 وGPT-4 التي طوَّرتها OpenAI.
توفِّر نماذج الأساس المصممة بشكل جيد فوائد كبيرة؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي توفير ساعات لا تُحصى من العمل في بناء النماذج الخاصة للشركات. وهذه المزايا الموفرة للوقت هي التي تجذب العديد من الشركات إلى الاعتماد على نطاق أوسع. تتوقع IBM أنه خلال عامين، ستدعم نماذج الأساس حوالي ثلث الذكاء الاصطناعي داخل بيئات المؤسسات.
من ناحية التكلفة، تتطلب نماذج الأساس استثمارًا أوليًا كبيرًا؛ ومع ذلك، فهي تُتيح للشركات توفير تكاليف بناء النماذج من البداية، حيث يمكن توسيع استخدامها بسهولة لتطبيقات أخرى، ما يحقق عائد استثمار أعلى وسرعة أكبر في إطلاق استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى السوق.
في هذا السياق، تبني IBM مجموعة من نماذج الأساس المتخصصة في مجالات محددة، تتجاوز نماذج تعلُّم اللغة الطبيعية، ومدرَّبة على أنواع متعددة من بيانات الأعمال، بما في ذلك الكود، وبيانات السلاسل الزمنية، والبيانات الجدولية، والبيانات الجغرافية المكانية، والبيانات شبه المنظمة، والبيانات متعددة الوسائط مثل النصوص المدمجة مع الصور. تم إطلاق أول نموذج من هذه النماذج مؤخرًا، وهو Slate.
لإطلاق برنامج ذكاء اصطناعي فعَّال حقًا لأعمالك، يجب أن تمتلك مجموعات بيانات نظيفة وعالية الجودة وبنية بيانات مناسبة لتخزينها والوصول إليها. يجب أن يكون التحول الرقمي لمؤسستك ناضجًا بما يكفي لضمان جمع البيانات عند نقاط الاتصال المطلوبة عبر المؤسسة، وأن تكون البيانات متاحة لكل من يقوم بتحليلها.
يُعَد بناء نموذج هجين متعدد السحابات فعَّال أمرًا ضروريًا للذكاء الاصطناعي لإدارة الكميات الضخمة من البيانات التي يجب تخزينها ومعالجتها وتحليلها. غالبًا ما تعتمد البنى الحديثة للبيانات على نهج بنية نسيج البيانات، الذي يسهِّل الوصول إلى البيانات ويجعل استهلاك البيانات بشكل ذاتي أكثر سهولة. كما أن اعتماد بنية نسيج البيانات يُنشئ أيضًا بنية قابلة للتكوين وجاهزة للذكاء الاصطناعي، توفِّر قدرات متسقة عبر البيئات السحابية الهجينة.
إن أهمية الدقة والاستخدام الأخلاقي للبيانات تجعل من حوكمة البيانات جزءًا مهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي لأي مؤسسة. ويشمل ذلك اعتماد أدوات الحوكمة ودمجها في مهام سير العمل للحفاظ على معايير متسقة. تمكِّن منصة إدارة البيانات المؤسسات أيضًا من توثيق البيانات المستخدمة لبناء النماذج أو تحسينها بشكل صحيح، ما يوفر للمستخدمين فهمًا للبيانات التي شكّلت النتائج، ولفِرق الرقابة التنظيمية المعلومات اللازمة لضمان السلامة والخصوصية.
الشركات التي تتبنّى نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا" لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعَّال وأخلاقي لدفع الإيرادات وتحسين العمليات ستحظى بميزة تنافسية على الشركات التي تفشل في دمج الذكاء الاصطناعي بالكامل في عملياتها. أثناء بناء استراتيجية "الذكاء الاصطناعي أولًا"، إليك بعض الاعتبارات الأساسية:
الخطوة الأولى عند دمج الذكاء الاصطناعي في مؤسستك هي تحديد الطرق التي تتوافق بها منصات وأنواع الذكاء الاصطناعي المختلفة مع الأهداف الرئيسية. يجب على الشركات ألّا تكتفي بمناقشة كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الأهداف، بل ينبغي أيضًا تحديد النتائج المرجوة.
على سبيل المثال، تُتيح البيانات فرصًا لتقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية. يمكن للشركات إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة لخدمة العملاء باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة مبنية على بيانات العملاء. تُتيح التفاعلات الأكثر واقعية مع روبوتات المحادثة، والتوصيات المتعلقة بالمنتجات، والمحتوى المخصص، ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى إمكانية تلبية رغبات العملاء بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الرؤى الأعمق حول توجهات السوق والمستهلكين الفِرق على تطوير منتجات جديدة.
للحصول على تجربة عملاء أفضل وكفاءة تشغيلية أعلى، ركِّز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل والأنظمة الحيوية، مثل خدمة العملاء وإدارة سلسلة التوريد والأمن الإلكتروني.
أحد العناصر الأساسية في تمكين الوصول إلى البيانات هو مفهوم البيانات كمنتج. تنتشر بيانات شركتك عبر مراكز البيانات المحلية، وأنظمة الكمبيوتر المركزي، والسحابات الخاصة، والسحابات العامة، وبنية حوسبة الحافة. من أجل توسيع جهودك في الذكاء الاصطناعي بنجاح، ستحتاج إلى استخدام بياناتك "كمنتج" بشكل فعَّال.
تُتيح لك بنية السحابة الهجينة استخدام البيانات من مصادر متفرقة بسلاسة، والتوسع بشكل فعَّال عبر المؤسسة. بمجرد أن تتمكن من فهم جميع بياناتك ومواقعها، حدِّد أي البيانات هي الأكثر أهمية وأيّها يوفر أقوى ميزة تنافسية.
مع التسارع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأ الكثيرون يطرحون أسئلة حول الأخلاقيات والخصوصية والتحيّز. لضمان دقة وعدالة وشفافية حلول الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية العملاء، يجب على الشركات امتلاك أنظمة متينة ومنظمة لإدارة البيانات وتتبُّع دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
تتوسَّع اللوائح لحماية المستهلكين باستمرار؛ ففي يوليو 2023، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي معايير جديدة لتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وسياسة بيانات ستدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر. ودون حوكمة وشفافية مناسبة، تواجه الشركات خطر تعرّض سمعتها للضرر، وخسائر اقتصادية، وانتهاكات تنظيمية.
سواء أكان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات المحادثة أم كتابة الأكواد، هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها توظيف التعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين عمليات الأعمال وتجربة العملاء. فيما يلي بعض الأمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال:
تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في تحديث التطبيقات وعمليات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة كتابة الأكواد والنشر والتوسع. على سبيل المثال، يُتيح Project Wisdom للمطورين الذين يستخدمون Red Hat Ansible إدخال أمر برمجي بصياغة إنجليزية بسيطة عبر واجهة لغة طبيعية والحصول على كود تم إنشاؤه تلقائيًا. المشروع هو ثمرة مبادرة IBM المعروفة باسم AI for Code وإطلاق IBM® Project CodeNet، أكبر مجموعة بيانات من نوعها تهدف إلى تعليم الذكاء الاصطناعي البرمجة.
يُعَد الذكاء الاصطناعي فعَّالًا في إنشاء تجارب مخصصة على نطاق واسع من خلال روبوتات المحادثة والمساعدين الرقميين وواجهات العملاء الأخرى. تعمل McDonald، أكبر شركة مطاعم في العالم، على بناء حلول خدمة العملاء باستخدام تقنية IBM® Watson AI ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسريع تطوير تقنية تلقي الطلبات الآلية (AOT) الخاصة بها. ولن يساعد هذا الأمر على توسيع تقنية AOT عبر الأسواق فحسب، بل سيساهم أيضًا في معالجة عمليات التكامل بما يشمل اللغات الإضافية واللهجات وتنوع قوائم الخيارات.
عندما نفَّذت شركة IBM برنامج IBM® watsonx Orchestrate كجزء من برنامج تجريبي لشركة IBM Consulting في أمريكا الشمالية، وفَّرت الشركة 12,000 ساعة في ربع سنة واحدة في المهام اليدوية لتقييم العروض الترويجية، ما أدى إلى تقليل العملية التي كانت تستغرق في السابق 10 أسابيع إلى خمسة أسابيع. كما سهَّل المشروع التجريبي الحصول على رؤًى مهمة في مجال الموارد البشرية. باستخدام أداة العامل الرقمي HiRo، أصبح لدى فريق الموارد البشرية في IBM الآن رؤية أكثر وضوحًا لكل موظف جاهز للترقية ويمكنه تقييم إذا ما كان قد تم استيفاء المعايير الرئيسية بشكل أسرع.
يمتلك الذكاء الاصطناعي في الأعمال القدرة على تحسين مجموعة واسعة من عمليات ومجالات الأعمال، خاصةً عندما تتبنّى المؤسسة نهج الذكاء الاصطناعي أولًا.
خلال السنوات الخمس المقبلة، من المرجح أن نرى الشركات تعمل على توسيع برامج الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من خلال التركيز على المجالات التي حقق فيها الذكاء الاصطناعي تقدمًا حديثًا، مثل العمل الرقمي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات والأمن والاستدامة وتحديث التطبيقات.
في النهاية، سيعتمد النجاح في تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة على جودة البيانات، وبنية إدارة البيانات، ونماذج الأساس الناشئة، والحوكمة الجيدة. مع توفُّر هذه العناصر -وبأهداف عملية قائمة على الأعمال- يمكن للشركات تحقيق أقصى استفادة من فرص الذكاء الاصطناعي.
