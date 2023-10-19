ما هي عمليات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMOps)؟

يمكن لمنصات LLMOps توفير إدارة أكثر كفاءة للمكتبات، وخفض التكاليف التشغيلية وتمكين عدد أقل من الموظفين الفنيين من إكمال المهام. تتضمن هذه العمليات معالجة البيانات مسبقًا، وتدريب نموذج اللغة، والمراقبة، والضبط الدقيق، والنشر. وكما هو الحال مع عمليات التعلم الآلي (MLOps)، فإن عمليات النماذج اللغوية الكبيرة مبنية على التعاون بين علماء البيانات ومهندسي عمليات التطوير ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.

تمثل النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT من OpenAI باستخدام GPT-4 و BERT من Google فئة جديدة وأكثر تقدمًا من نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي يمكنها الإجابة بسرعة عن أسئلة اللغة الطبيعية، وتوفير التلخيصات واتباع التعليمات المعقدة.

تجمع منصة عمليات النماذج اللغوية الكبيرة بين علم البيانات وهندسة البرمجيات في بيئة تعاونية للقيام باستكشاف البيانات، وتتبع التجارب في الوقت الفعلي، وهندسة التلقين، بالإضافة إلى إدارة النماذج والمسارات. تعمل عمليات النماذج اللغوية الكبيرة على أتمتة المهام التشغيلية ومهام المراقبة في دورة حياة التعلم الآلي.