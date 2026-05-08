"بدون نموذج تشغيل للذكاء الاصطناعي، لن تتمكن من البقاء في هذا العالم": DevOps في مؤتمر Think 2026

في مؤتمر IBM Think لهذا العام المنعقد في بوسطن، اجتمع صناع القرار في مجال DevOps لمواجهة الواقع الصارخ لتكنولوجيا المعلومات في عام 2026: وهو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد جزء من تخصصهم، بل أصبح هو التخصص ذاته.

على مدار العقد الماضي، تطورت ممارسات DevOps لتشمل أساليب قابلية ملاحظة أكثر دقة وتعمقاً من أي وقت مضى. تتطلب وفرة البيانات وحجمها الكبير الذي تجمعه تلك الأدوات حلولاً مؤتمتة قوية — وذلك لفهم واستيعاب تلك البيانات من جهة، واتخاذ إجراءات بناءً على الرؤى التي توفرها من جهة أخرى.

ولكن بينما تسرع أدوات قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه العملية، فإنها تزيد أيضاً من التعقيد والتكلفة والمخاطر التشغيلية.

في مؤتمر Think، قدم قادة الـ DevOps في IBM أدوات جديدة للتخلص من التعقيدات وتنسيق العمل عبر البيئات المتزايدة التعقيد.