الإعلان عن IBM Concert Secure Coder: إدماج الأمان منذ لحظة كتابة التعليمات البرمجية

يسرّع الذكاء الاصطناعي وتيرة تطوير البرمجيات، وفي الوقت نفسه يعيد تشكيل حجم المخاطر الأمنية وسرعة تفاقمها. ومع زيادة حجم التعليمات البرمجية التي تنتجها المؤسسات، وتوسعها في اعتماد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتزايد عدد الثغرات المحتملة بوتيرة تفوق قدرة العمليات التقليدية على إدارتها. ويدفع هذا التحول المؤسسات إلى إعادة النظر في نهجها تجاه الأمان عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. لكن هذا لا يعني البدء من الصفر. فالمؤسسات الرائدة، بما في ذلك IBM، تتابع هذه الاتجاهات منذ فترة، وتستثمر في الأتمتة، ومعالجة الثغرات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وممارسات الأمان التي تضع المطورين في المقام الأول، سعيًا إلى الحفاظ على تقدمها.

في مؤتمر Think 2026، كشفت IBM عن منصة Concert الجديدة المصممة لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء. ويُعد Concert Protect جزءًا من هذه المنصة الجديدة، إذ يساعد المؤسسات على الانتقال من ممارسات أمنية مجزأة إلى إدارة التعرض للمخاطر بشكل مستمر. وانطلاقًا من هذا الأساس، يمدّ طرح IBM Concert Secure Coder هذه القدرات إلى تجربة المطورين مباشرة، بما يمكّن الفرق من التعامل مع المخاطر في مرحلة أبكر وبفاعلية أكبر.

لم يعد المطورون ينتظرون طلبات السحب، أو فحوصات المسارات، أو وقوع حوادث في بيئة الإنتاج. بل باتوا يرون المخاطر وسبل معالجتها في الوقت الفعلي، من داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE).