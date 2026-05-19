ما المقصود بالتطوير القائم على المواصفات؟

من المحتمل أنك صادفت الديون التقنية في الواقع العملي، وربما دون أن تدرك ذلك. تسبق الديون التقنية ظهور البرمجة بالجو العام، وقد كانت جزءًا من تطوير البرمجيات لعقود، حيث تتراكم عندما يتم اللجوء إلى اختصارات بهدف تسريع العمل. إلا إن البرمجة بالجو العام تعمل على تسريع تراكم الديون التقنية من خلال تسهيل إنشاء كميات كبيرة من التعليمات البرمجية دون فهمها بالكامل أو التحقق منها. فقد يكون هناك ضغط لإطلاق المنتج بسرعة، أو ربما لا يمتلك مطوِّر البرمجة بالجو العام الخلفية التقنية الكافية لمنع تراكم الديون التقنية قبل حدوثها.

يمكن أن تتخذ الديون التقنية في التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عدة أشكال:

يحدث انحراف السياق (Context Drift) عندما يؤدي إصلاح خطأ في جزء من النظام، دون قصد، إلى تعطيل وظيفة في جزء آخر، وهو عرض شائع للتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها دون فهم كامل للنظام ككل.

عندما يؤدي إصلاح خطأ في جزء من النظام، دون قصد، إلى تعطيل وظيفة في جزء آخر، وهو عرض شائع للتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها دون فهم كامل للنظام ككل. تُعَد التجزئة (Fragmentation) مظهرًا شائعًا آخر، حيث تفشل الميزات التي تم إنشاؤها حديثًا في التوافق مع الأنماط البنائية المعتمدة، ما يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف اتساق قاعدة التعليمات البرمجية وقابليتها للصيانة.

مظهرًا شائعًا آخر، حيث تفشل الميزات التي تم إنشاؤها حديثًا في التوافق مع الأنماط البنائية المعتمدة، ما يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف اتساق قاعدة التعليمات البرمجية وقابليتها للصيانة. وهناك أيضًا تكلفة تشغيلية يجب أخذها في الاعتبار. فمن دون مواصفة واضحة ترتكز إليها عملية توليد التعليمات البرمجية، قد يجد المطورون أنفسهم عالقين في دورات طويلة من كتابة المطالبات وتعديلها. وقد يستهلك هذا النهج آلاف الرموز لمعالجة أخطاء كان من الممكن تجنُّبها بالكامل بوجود مواصفة محددة بوضوح.

تخيَّل سيناريو يعرفه جيدًا العديد من المطورين في مختلف أنحاء القطاع. لقد كنت تعمل على ميزة جديدة لعدة أيام أو أسابيع، وأصبحت على وشك الإطلاق. ثم، وتحت ضغط اقتراب الموعد النهائي، تُسرع في إجراء التعديلات النهائية عبر سلسلة من التغييرات الموجَّهة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قد تبدو وظائف التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها، سواء أكانت مكتوبة بلغة Python أم أي لغة أخرى، سليمة من منظور المستخدم. إلا إنه خلال هذه العملية قد يتم الكشف عن ثغرات أمنية متعددة، وظهور تعارضات في الاعتماديات، وإغفال معالجة حالات الحافة واختبارها بالكامل.

يوفر إعداد مواصفة رسمية مسبقًا للفريق مصدرًا موحَّدًا ومرجعيًا للحقيقة يحكم جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، بغض النظر عمن يكتب التعليمات البرمجية.