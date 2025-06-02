ما المقصود باختبار الوحدة؟

اختبار الوحدة هو أسلوب تطوير قائم على الاختبار (TDD) لتقييم البرمجيات، يركِّز بشكل خاص على مكوِّن أو وحدة برمجية واحدة - أصغر جزء ممكن من التعليمات البرمجية.
يتضمن اختبار الوحدة عزل الوحدات البرمجية بحيث يمكن التأكد من عملها بشكل صحيح قبل دمجها مع باقي أجزاء التطبيق.
يوفر إطار عمل اختبار الوحدة فوائد فورية وطويلة المدى. على المدى القصير، تسهِّل اختبارات الوحدة عملية التطوير بشكل أسرع من خلال السماح بأتمتة إجراء الاختبارات. على المدى الطويل، توفِّر اختبارات الوحدة تكاليف العمالة؛ لأن الحاجة إلى تصحيح الأخطاء تقل لاحقًا في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تكون التكاليف عادةً أعلى بكثير.
يرجع سبب انخفاض تصحيح الأخطاء إلى جودة التعليمات البرمجية المحسَّنة التي يدعمها اختبار الوحدة. يشجع اختبار الوحدة على اكتشاف الأخطاء بشكل استباقي ويقظ، وكل ذلك يحدث في مرحلة مبكرة من عملية التطوير. من خلال التركيز على الوحدات الفردية، يمكن للمختبرين التركيز على "وحدات التشغيل"، وهي الأجزاء الفردية من الكود أو أسطر الكود التي يتم تقييمها.
النتيجة النهائية هي بناء قاعدة تعليمات برمجية أقوى، حيث يتم تحديد التغييرات البرمجية وإجراؤها بشكل آمن وفي وقت مبكر أثناء اختبار البرمجيات، ما يساعد على استبدال الأكواد القديمة المتبقية.
من بين جميع أنواع الاختبارات، يمكن اعتبار اختبار الوحدة أنقى مثال على منهجية "التحول إلى اليسار" (shift-left). الهدف من أساليب الاختبار بمنهجية "التحول إلى اليسار" هو نقل أجزاء معينة من اختبار البرمجيات إلى مراحل أبكر ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، استنادًا إلى الجدول الزمني للمشروع الذي يتحرك بشكل متسلسل من اليسار إلى اليمين.
لذلك، إذا تلاعَب المختبر بأصغر أجزاء التعليمات البرمجية المصدر، فهذا يعني العمل على أبسط مستوى في المشروع، ما يضعه في أقصى يسار الجدول الزمني للمشروع. في الواقع، يمكن أن يكون اختبار الوحدة متقدِّمًا إلى حد أن يبدأ قبل إجراء أي هندسة برمجيات فعلية. أحد جوانب اختبار الوحدة هو أنه يدفع مطوِّري البرمجيات إلى التفكير في المشكلات المحتملة لكل وحدة ومعالجتها ذهنيًا أثناء مراحل التصميم المبكرة.
في مجال اختبار البرمجيات، هناك عدة أنواع من الاختبارات تبدو وكأنها تشترك في بعض الخصائص والوظائف.
على سبيل المثال، من السهل أن نفهم سبب حدوث بعض الالتباس العرضي أحيانًا بين اختبار الوحدة والاختبارات البسيطة. من صياغتهما، يبدو أن المصطلحين يشتركان في معانٍ متقاربة، ونعلم أن اختبارات الوحدة تركِّز على أجزاء بسيطة من التعليمات البرمجية. لكن بينما يقتصر اختبار الوحدة على فحص الأجزاء الأساسية من التعليمات البرمجية، يمكن أن تكون الاختبارات البسيطة -رغم اسمها- أوسع بكثير وأكثر تعقيدًا.
يمكن أيضًا استخدام الاختبارات البسيطة لأغراض متعددة، مثل اختبار التكامل (للتحقق من مدى تكامل العناصر معًا). يمكن أيضًا استخدام الاختبارات البسيطة لإجراء اختبارات شاملة من البداية إلى النهاية (لقياس أداء النظام ككل). الاختلاف الرئيسي يكمُن في بيئة الاختبار لكل منهما. يسعى اختبار الوحدة إلى اختبار التعليمات البرمجية بشكل معزول، في حين أن الاختبارات البسيطة قد تفعل ذلك أو لا.
لحسن الحظ، هناك قدر أقل بكثير من الغموض في أنواع الاختبارات الأخرى. على سبيل المثال، اختبار القبول، الذي يحلِّل النظام البرمجي بأكمله ويفحص مدى قدرته على تلبية توقعات الأعمال ومتطلبات المستخدمين. يحدث اختبار القبول في نهاية دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مباشرةً بعد اختبار الانحدار (الذي يضمن أن تغييرات التعليمات البرمجية لا تسبب أخطاءً في الوظائف) وقبل نشر النظام.
عادةً ما يكمُن الفرق الأبرز بين اختبار الوحدة وأنواع الاختبارات الأخرى في موقعها ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). يجب أن يتم اختبار الوحدة في وقت مبكر من دورة الحياة هذه. يتضمن الاختلاف الرئيسي الآخر إذا ما كان يتم التحقق من جزء التعليمات البرمجية بمعزل عن غيره.
هناك خمس خطوات معترف بها على نطاق واسع لاختبار الوحدة، والتي يجب التعامل معها بالتتابع.
هنا، يختار المختبِر كود اختبار الوحدة الذي سيتم تحليله، والذي قد يكون دالة، أو صنفًا، أو طريقة.
الاختيار التالي يتعلق بنوع الاختبار المُراد تنفيذه، سواء أكان اختبارًا يدويًا أم اختبار وحدة مؤتمتًا عبر أحد أطر العمل المتاحة.
تمهيدًا لاختبار الوحدة الفعلي، يحتاج المختبِر إلى التأكد من أن بيئة الاختبار تُلبي جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاختبارات، بما في ذلك بيانات الاختبار، والاعتمادات، والكائنات الوهمية. ومن الضروري استخدام بيئة تطوير متكاملة (IDE) في هذه المرحلة.
بيئة التطوير المتكاملة (IDE) هي تطبيق برمجي يمكن تشبيهه بسكين الجيش السويسري متعدد الأغراض، إذ تحتوي على جميع الأدوات اللازمة لكتابة التعليمات البرمجية وبنائها واختبارها وتصحيحها. تعزِّز بيئات IDE إنشاء اختبارات الوحدة وتنفيذها.
يختار المختبِر إطار العمل ويكتب حالات الاختبار التي سيتم استخدامها. أثناء تطوير الاختبارات وتنفيذها، يعمل المحوِّل البرمجي على تحويل الاختبارات المكتوبة بلغات البرمجة إلى كود قابل للتنفيذ. بعد إجراء حالات الاختبار، يؤكِّد المختبِر نتائج الاختبار.
أخيرًا، تبقى خطوة واحدة بعد ذلك. إذا فشلت أي حالة من حالات الاختبار، يحتاج المختبِر إلى تصحيح الكود وتحديد السبب الأساسي للمشكلة. بعد ذلك، يجب إصلاح المشكلة. بعد ذلك، يحتاج المختبِر إلى إجراء اختبارات الوحدة مرة أخرى للتأكد من معالجة أي أخطاء في التعليمات البرمجية.
أثناء كتابة المطورين للاختبارات وتشغيلها، تتوفر لديهم أدوات اختبار متنوعة، حسب احتياجاتهم الخاصة:
يمثِّل اختبار الوحدة نهجًا متعمقًا وعمليًا للاختبار، كما توضِّح هذه الاستراتيجيات الاختبارية.
من المهم التأكد من اختبار وتقييم أكبر عدد ممكن من الأجزاء المهمة من التعليمات البرمجية. ليس من الممكن دائمًا اختبار 100% من التعليمات البرمجية، لكن يجب السعي إلى تحقيق نسبة تغطية اختبار معقولة، مثل النطاق بين 70% و80%. وبالمثل ينبغي زيادة وتيرة الاختبارات لدعم الاختبار المستمر.
تُعَد الكائنات الوهمية والمحاكيات أساسية لضمان عزل بيئات الاختبار بشكل صحيح. يمكن وصف الكائنات الوهمية بأنها نسخ اختبارية تمكِّن المختبِرين من دراسة السلوك المحتمل للكائنات بعزل أكبر. تُتيح المحاكيات للمختبِرين معرفة كيفية تفاعل نسخة الاختبار المعزولة مع الاعتمادات الخارجية مثل العناصر.
يُعَد استخدام مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) أمرًا أساسيًا لعملية الاختبار؛ لأنها تعمل على أتمتة وظائف الاختبار. من خلال تشغيل مسارات CI/CD، يتم تشغيل اختبارات الوحدة التلقائية كلما تم إجراء أي تغييرات في التعليمات البرمجية.
تمثِّل حالات الحافة (edge cases) أنماط الاستخدام القصوى التي تحدث عند حدود الوحدة أو ضمن معايير تشغيلها. لهذا السبب، تُعَد حالات الحافة مفيدة في تحديد الأخطاء التي قد لا تظهر على الفور بخلاف ذلك. من أمثلة هذه الأخطاء الوصول إلى مصفوفة خارج حدودها، عندما يتجاوز المؤشر المستخدَم لتعداد العناصر القيمة المسموح بها لذلك المؤشر. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يكون من الضروري إعادة هيكلة الكود مع الحفاظ على وظائفه الحالية.
كما هو الحال في جميع مجالات الحوسبة، يُضيف الذكاء الاصطناعي (AI) سرعة كبيرة وفوائد أخرى لاختبار الوحدات. فيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي الآن بإحداث تغيير جذري في اختبار الوحدة:
