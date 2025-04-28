ما المقصود بالتعليمات البرمجية القديمة؟

لدى المؤسسات بشكل عام 3 خيارات عندما يتعلق الأمر بتحديث التعليمات البرمجية القديمة: إعادة الهيكلة أو النقل أو إعادة الكتابة. يمكنهم أيضًا الجمع بين أي من هذه الأساليب. يتطلب تحديد المسار الذي يجب اتباعه مشاركة كل من فريق هندسة البرامج وفريق قيادة الأعمال.

تعمل إعادة هيكلة التعليمات البرمجية على تغيير الهيكل الداخلي لمصدر الرمز من دون تعديل أدائه الخارجي أو التأثير في وظائفه. من غير المرجح أن تؤدي هذه التغييرات الصغيرة إلى ظهور أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى تعليمات برمجية واضحة ونظيفة وأكثر قابلية للصيانة.

بالنسبة إلى التعليمات البرمجية القديمة، يمكن أن تبدأ الفرق بتعديلات طفيفة لكل وحدة، بما في ذلك إعادة تسمية المتغيرات، وإزالة الطرق المكررة أو غير المستخدمة، وتوحيد التنسيق. يمكنهم بعد ذلك المضي قدمًا في إعادة هيكلة أكثر منطقية مثل تقسيم الطرق الكبيرة إلى طرق أصغر، وتبسيط الشروط المعقدة ونقل المزايا بين الدوال لتقليل التبعيات وتعزيز التماسك.

النقل هو طريق آخر نحو تحديث التعليمات البرمجية القديمة. يستلزم ذلك نقل كل التعليمات البرمجية أو أجزاء منها إلى منصات أو مجموعات تقنية حديثة، مثل الانتقال من بنية مكدسة إلى الخدمات المصغرة أو التحول من البيئات المحلية إلى السحابة. من المهم التحقق من التوافق مع المنصة أو المجموعة التقنية والتأكد مما إذا كان مقدمو الخدمة يقدمون أي دعم في أثناء النقل.

غالبًا ما تكون إعادة كتابة التعليمات البرمجية القديمة هي الحل الأخير لأنها تتضمن إنشاء تعليمات برمجية جديدة تمامًا لتحل محل التعليمات البرمجية القديمة. وهذا مشروع جديد في حد ذاته—ومهمة ضخمة قد تتطلب فريق تطوير مستقل لتنفيذها.

يمكن أن يكون كل من النقل وإعادة الكتابة مهمة شاقة بالنسبة إلى قواعد التعليمات البرمجية القديمة الضخمة، لذلك يمكن للفرق أن تفكر في إستراتيجية "التين الخانق"3 ينمو التين الخانق عاليًا على سطح الشجرة، وتمتد جذوره إلى الأرض، وتلتف حول الشجرة ببطء في شبكة ضيقة تؤدي في النهاية إلى ذبولها.

فيما يتعلق بالأنظمة القديمة، يمكن للفرق نقل أو إعادة كتابة أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية بشكل تدريجي حتى تحويل قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها إلى إطار عمل حديث أو تطويرها بلغة برمجة حديثة. ومع ذلك، يجب على الفرق إنشاء بنية انتقالية للتعليمات البرمجية الحالية والتعليمات البرمجية الجديدة للعمل معًا. وعندئذٍ، يتوقف عمل هذه البنية الانتقالية بمجرد اكتمال عملية النقل أو إعادة الكتابة.3