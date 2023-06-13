ما المقصود بالاختبار المبكر؟

هل كنت مشاركًا في مشروع برمجي تجاوز الميزانية وتجاوز جميع المواعيد النهائية؟ بالطبع، حدث لك ذلك، كلنا مررنا بهذا من قبل. في الواقع، إذا لم تكن قد مررت بذلك، فأنت شخص نادر وأود سماع تجربتك.

خلال المراحل الأولى من عملي في تطوير البرمجيات، تعلمت قيمة تحديد المواعيد النهائية والعمل بناءً عليها. إذا كان يجب إنجاز مشروع ما بحلول تاريخ معين، وكانت عملية الاختبار ستستغرق فترة زمنية محددة، فيمكننا استخدام هذه المعلومات للعمل بشكل عكسي واختيار موعد نهائي لمشروعنا. ممتاز، أليس كذلك؟

حسنًا، ليس تمامًا. على الرغم من أن إدخال وقت للاختبار اليدوي خفف بعض الضغوط في الأيام الأخيرة من المشاريع، إلا أن المفاجآت كانت كثيرة.

يُعَد تخصيص وقت لاختبار ضمان الجودة (QA) فكرة رائعة من الناحية النظرية، لكنها سرعان ما تتعطل في الواقع بمجرد تحديد الخطأ أو العيب الأول.

كم من الوقت سيستغرق إصلاح هذا العيب؟ ما مدى تأثيره في الجدول الزمني؟ هل ستظهر أخطاء جديدة؟ كيف سنضمن التحقق من كل إصلاح مع توفير الوقت لإصلاح أي شيء تعرَّض للضرر في أثناء إصلاح أول شيء؟

في النهاية، لم أتمكن أبدًا من العثور على المقدار الصحيح من الوقت لتخصيصه لضمان الجودة. لا مفر من أن الإصلاحات المستعجلة كانت تُدمج في اللحظة الأخيرة؛ تعلمت ضرورة ترك جدولي خاليًا لبضعة أسابيع بعد عمليات الإطلاق الكبرى لأتمكن من تصنيف جميع المشكلات التي غفلنا عنها (أو التي تسببنا فيها) خلال ضغوط إنهاء المشروع.

المشكلة، في نهاية المطاف، لم تكن في الوقت المتاح للاختبار، بل في توقيت الاختبار نفسه. كنت بحاجة إلى إجراء الاختبارات في وقت أبكر وبشكل أكثر تكرارًا. كنت بحاجة إلى الاختبار المبكر.

إذا تخيلنا عملية تطوير البرمجيات لدينا كجدول زمني يمتد من اليسار إلى اليمين، فإن "الاختبار المبكر" يصبح مفهومًا إلى حد ما بشكل واضح. ببساطة، هو ممارسة اختبار المراحل المبكرة، من خلال إشراك أعضاء الفريق، بما في ذلك المختبرون والمطورون والأطراف المعنية في استراتيجية الاختبار، ودمج الاختبارات لكل من الميزات الحالية والجديدة بشكل أكثر تكرارًا في دورة حياة التطوير.

