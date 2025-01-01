يساعد الارتقاء بالاختبارات وتبكير طرحها في السوق، ضمن دورة حياة تطوير البرامج، على اكتشاف العيوب بشكل أسرع، وتطبيق الإصلاحات بكفاءة أكبر، وإصدار منتج عالي الجودة في زمن أقل. عندما يتعلق الأمر بتبكير اختبار البرامج وطرحها في السوق، كلما كانت حالات الاختبار أكثر تطورًا، كان ذلك أفضل. وللأسف لا تستطيع حلول المراقبة النموذجية توفير النتائج المفيدة التي تحتاج إليها فرق العمل لتحسين تطبيقاتها في مرحلة ما قبل الإنتاج.

يوفر الاختبار المبكر باستخدام ®IBM® Instana رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيق أو النظام الذي يتم اختباره وسلوكه لمساعدة فِرق البرامج على تحديد المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر أثناء عملية التطوير. عند استخدام منهجية الاختبار المبكر، تساعد Instana على تحسين جودة المنتج وموثوقيته، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين للاختبار.