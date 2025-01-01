الاختبار المبكّر لسرعة طرح المنتج في السوق
يعمل الاختبار المبكر باستخدام IBM Instana Observability على دمج عملية CI/CD مع الأتمتة والسياق والمعلومات القابلة للتنفيذ للانتهاء من إنتاج برامج أفضل وبسرعة أكبر 
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رسم توضيحي يسلط الضوء على عناصر مختلفة من لوحات معلومات الاختبار المبكر من Instana

يساعد الارتقاء بالاختبارات وتبكير طرحها في السوق، ضمن دورة حياة تطوير البرامج، على اكتشاف العيوب بشكل أسرع، وتطبيق الإصلاحات بكفاءة أكبر، وإصدار منتج عالي الجودة في زمن أقل. عندما يتعلق الأمر بتبكير اختبار البرامج وطرحها في السوق، كلما كانت حالات الاختبار أكثر تطورًا، كان ذلك أفضل. وللأسف لا تستطيع حلول المراقبة النموذجية توفير النتائج المفيدة التي تحتاج إليها فرق العمل لتحسين تطبيقاتها في مرحلة ما قبل الإنتاج.

يوفر الاختبار المبكر باستخدام ®IBM® Instana رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيق أو النظام الذي يتم اختباره وسلوكه لمساعدة فِرق البرامج على تحديد المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر أثناء عملية التطوير. عند استخدام منهجية الاختبار المبكر، تساعد Instana على تحسين جودة المنتج وموثوقيته، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين للاختبار.
ما يمكنك فعله
سرعة تحسين اختباراتك باستخدام ميزة قابلية ملاحظة الأداء بمجرد التثبيت، يكشف وكيل Instana تلقائيًا عن جميع التطبيقات والبنية التحتية في مجموعتك، مما يوفر الوقت في الإعداد اليدوي ويقلل من مخاطر إغفال عناصر مهمة. يمكنك البدء فورًا في وضع معايير التقييم ومقارنة جميع عناصر التطبيق والعُقد والحاويات والعناصر البنيوية.
تعرف بدقة على الجزء المحدد الذي يفشل في بيئتك من خلال تعيين التبعيات تلقائيًا بين التطبيقات والخدمات والبنية التحتية، تمنحك Instana رؤية كاملة وواضحة للكيفية التي يمكن أن يؤثر بها كل عنصر على سائر العمليات. تتيح لك رؤية التأثيرات ـ سواء في المراحل الأولية أو المراحل النهائية ـ من تحديد الأسباب الأساسية للمشكلات بشكل أسرع، مما يقلل الوقت المستغرق في فرز المشكلات لتصنيفها حسب الأولوية وإيجاد حلول لها.
تحسين مستوى دقة اختباراتك بدقة تبلغ ثانية واحدة الهدف الكلي من الاختبارات المستمرات هو التحقق من صحة أداء التطبيقات في كل مرة تعمل فيها. مع Instana، يتم التقاط لقطة جديدة للبنية التحتية في كل ثانية، لذلك فهي تقدم نسخة محسنة أكثر بكثير من نفس المقاييس التي تم جمعها بواسطة أدوات المراقبة التقليدية القديمة التي كانت تعتمد على أخذ العينات.
تتبع الطلبات بشكل شامل من البداية إلى النهاية مع السياق الكامل للمشكلات في Instana يتم تلقائيًا وبشكل مستمر تتبع كل طلب عبر النظام بأكمله، مما يتيح التعرف بسهولة على المشكلات كالاستعلامات البطيئة مثلاً أو التعليمات البرمجية غير الفعالة. ومن خلال تقديم سياق كامل بشأن كل حالة تتبع، تمنحك Instana المعلومات التي تحتاج إليها لتصنيف المشكلات حسب الأولوية بشكل أسرع خلال عملية تطوير البرامج.
تعيين وتعقب خطوط أساس الأداء

توفر Instana تحليلًا أساسيًا للأداء يساعد فِرق العمل على تحديد العوائق والعقبات المحتمل ظهورها وتؤثر على أداء التطبيق. بغض النظر عن استراتيجيات الاختبارات المستخدمة، فإن هذا يسمح لفِرق العمل بتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلات كبيرة.
تحسين التعاون بين فِرق العمل 

تتكامل Instana مع سلسلة أدوات عمليات التطوير الخاصة بك لتوفير حلقات تعليقات مستمرة تساعد فِرق عمل الاختبار والتطوير على الكشف عن المشكلات ومعالجتها قبل تسللها ونشرها في مرحلة الإنتاج. ويؤدي هذا إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق وتحسين جودة البرامج وزيادة رضا العملاء.
كتاب إلكتروني قابلية ملاحظة الأداء في اختبارات ما قبل الإنتاج

تعرف على كيفية تمكُّن قابلية ملاحظة الأداء على مستوى المؤسسة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من توفير اختبارات مؤتمتة، غير مكتوبة على شكل برمجة نصية، تساعد على ضمان تحقيق مرونة أكبر للتطبيقات قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج. (459 كيلوبايت)

أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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حالات الاستخدام ذات الصلة واجهة واحدة للمراقبة الشاملة

احصل على رؤية شاملة ومركزية لحالة وأداء النظام البنائي لتقنية المعلومات التي لديك بالكامل.

 مراقبة التجربة الرقمية

يمكنك مراقبة تجربة المستخدم وتحسينها على مستوى نقاط النهاية باستخدام أدوات مراقبة التجربة الرقمية المصممة من أجل السحابة الأصلية.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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