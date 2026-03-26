تخفيض الديون التقنية في عام 2026

عندما تستحوذ شركة ما على شركة، فإنها تتطلع بشكل طبيعي إلى ميزانيتها العمومية للتعرف على قيمتها. ويُعد الدين المالي، الذي يظهر كقروض أو التزامات يجب سدادها في نهاية المطاف، عنصر مباشر نسبيًا لتحليله في عملية الاستحواذ.

ولكن هناك نوع آخر من الديون يزداد أهمية في هندسة البرمجيات لا يتم احتسابه رسميًا. وتظهر الديون التقنية في شكل تعليمات برمجية هشة وبنى وأنظمة قديمة غير قادرة على التكيف مع التقنيات والاتجاهات الناشئة.

في كلتا الحالتين، يكون لدى المستحوذين خيارات يتعين عليهم القيام بها، وغالبًا ما تنطوي على مقايضات كبيرة. ويمكنهم سداد "رأس المال" عن طريق سداد القروض، أو في مثال الديون التقنية، إعادة هيكلة الأنظمة. ويمكنهم إعادة هيكلتهم من خلال إعادة التفاوض على شروط مالية أو تحديث تدريجي لمجموعة التكنولوجيا. أو يمكنهم ببساطة قبول عبء الديون والتعامل مع عواقب انخفاض المرونة المالية أو التقنية.

تمامًا مثل الديون المالية، فإن الديون التقنية تميل إلى التراكم بمرور الوقت. وكل طريق مختصر يتم اتخاذه اليوم يجعل العمل المستقبلي أبطأ وأكثر خطورة وأكثر تكلفة، ما يخلق ضغوطًا لمزيد من الطرق المختصرة، ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والمزيد من التأخير، حلقة مفرغة.

ومع ازدياد صعوبة العمل على قواعد البرمجة، يستغرق الأمر وقتًا أطول لإضافة ميزات جديدة، ويتجنب المهندسون إجراء تحديثات خوفًا من كسر شيء ما. ويتم وضع التعليمات البرمجية الجديدة فوق التعليمات البرمجية القديمة، مع آثار جانبية غير متوقعة. المركبات المعقدة. تتكاثر الأخطاء، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية محتملة. ويبدأ المطورون في الشعور وكأنهم يقضون كل وقتهم في إخماد الحرائق وبناء الحلول، في حين أنهم يفضلون بناء شيء جديد ومثير بدلاً من رعاية الأنظمة القديمة.

يتذمر المطورون. يغادر الموظفون الذين هم أكثر دراية بالأنظمة القديمة، مما يؤدي إلى فقدان المعرفة المؤسسية. تتوسع أوقات الإعداد. الوثائق تتضرر، ما يؤدي إلى تكرار العمل واللجوء إلى إصلاحات سريعة تتجاوز المشاكل الأكبر.

البحث في معهد IBM Institute for Business Value يُظهر أن المؤسسات التي تأخذ في الاعتبار تكلفة معالجة الديون التقنية بالكامل في حالات أعمال الذكاء الاصطناعي تتوقع عائد استثمار أعلى بنسبة 29% مقارنةً بتلك التي لا تفعل ذلك. ويميل المنطق في الاتجاه المعاكس: تجاهل نتائج الديون التقنية يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار بنسبة 18% إلى 29%. إنها فترة مثيرة للاهتمام لتكنولوجيا المعلومات، لأن أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي اجتاحت المجال، سواء للأفضل أو للأسوأ. وتُعد نفس التقنية التي يمكن أن تزيد من الديون التقنية أداة قوية لحل هذه الديون.