BoxBoat، إحدى شركات IBM

تُعَد الحاويات وKubernetes من أبرز العوامل المساهمة في التحول الرقمي للمؤسسات. حيث تجعل حاويات تطبيقات البرمجيات حياة المطورين أسهل من خلال مزيد من تجريد البنية التحتية للحوسبة، ويزداد اعتماد منصات الحاويات المؤسسية.
قبل حلول عام 2025، ستعمل أكثر من 85% من المؤسسات العالمية على تشغيل التطبيقات المُجمعة في حاويات في بيئة الإنتاج، ما يشكِّل زيادة كبيرة مقارنةً بأقل من 35% في عام 2019.1
في الوقت نفسه، أصبح Kubernetes، وهو برنامج مفتوح المصدر لنشر وإدارة تلك الحاويات، هو أسرع خيار مفضل لبناء الخدمات الرقمية على نطاق واسع عبر السحابات.
تقدِّم شركة BoxBoat مجموعة كاملة من الخدمات التي تشمل استراتيجيات مخصصة لاعتماد Kubernetes ومنصات الحاويات المؤسسية، وتجميع التطبيقات في حاويات، وعمليات DevSecOps، والتدريب وتمكين فرق العمل. توجِّه شركة BoxBoat الشركات نحو الأدوات الصحيحة، واستراتيجيات الأعمال، وسير العمل، والعمليات لتحقيق أهداف عمليات التطوير الخاصة بها.
تحديث الأفراد والعمليات من خلال استخدام "منصات تسليم قيمة سلسلة التوريد" الحديثة التي تساعد على فك تشابك شبكة أدوات عمليات التطوير.
تحديث المنصات من خلال بناء منصة وإطار تشغيل وخطة تمكين لاستخراج القيمة الموسَّعة التي تَعِد بها أعباء العمل في الحاويات.
تحديث الجانب الأمني والتخلص من مخاطر بناء البرمجيات باستخدام أجزاء من أطراف ثالثة من خلال التأكد من بدء استخدام لبنات بناء آمنة.
تحديث الإنتاجية وإزالة الفوضى من الخدمات المصغرة، وأدوات التطوير، والتكامل المستمر، والنشر المستمر، والنصوص من خلال تقديم طبقة تجريد موحدة وخدمة ذاتية لفرقك.
هي منصة حديثة ومُدارة للتوصيل والتشغيل. يمكن لمطوريك الاستمرار في إنشاء برامج جديدة، وستتعامل منصة BoxBoat مع تعقيدات البنية التحتية.
تمكَّن من الارتقاء بمستوى فرقك مع Cloud Native Academy من خلال دمج تدريب مخصص في وقت معين وتطوير المهارات بشكل مستمر.
نحن متخصصون في حل المشكلات ونعمل على توجيه تطوير استراتيجيات DevSecOps وKubernetes وGit المخصصة استنادًا إلى نموذج النضج، وكذلك تطوير هياكل سير العمل الآمنة لتجميع الحاويات.
تستطيع شركة BoxBoat مساعدة مؤسستك على الانتقال إلى سير عمل حاويات مؤتمت مع اختيار سلسلة الأدوات، وتوزيع Kubernetes، سواء على الخوادم السحابية، أو المحلية، أو السحابية الهجينة أو متعددة السحابات، وكذلك نقل أعباء العمل إلى EKS وAKS وGKE.
تعمل شركة BoxBoat على إنشاء وتحسين مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، والبنية التحتية كرمز وإدارة تكوينات العرض.
يُسهم الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا بشكل رئيسي من خلال تمكين الأتمتة، وتحسين تحليل البيانات، وتحفيز الابتكار في تطوير البرمجيات والأجهزة. يبسِّط الذكاء الاصطناعي العمليات مثل دعم العملاء من خلال روبوتات المحادثة، ويحسِّن اتخاذ القرارات باستخدام التحليلات التنبؤية، ويعجِّل بتطوير المنتجات عبر نماذج التعلم الآلي.
كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمن الإلكتروني من خلال تحديد التهديدات في الوقت الفعلي وتحسين العمليات من خلال تحليل مجموعة كبيرة من البيانات للحصول على الرؤى. كما يدعم التطورات في مجالات مثل معالجة اللغة الطبيعية، ورؤية الكمبيوتر، والأنظمة المستقلة، ما يؤدي إلى تحويل مجالات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتصنيع.
بشكل عام، يعزز الذكاء الاصطناعي الكفاءة وقابلية التوسع والقدرة على حل المشكلات المعقدة. من الأمثلة العملية التي استخدمت فيها BoxBoat الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء هو التخلص من عناء أشياء مثل كتابة حالات الاختبار، أو المساعدة على تنفيذ ميزات جديدة بلغات جديدة. الجميع يريد الكتابة باستخدام أداة Terraform، لكن لا أحد يريد الكتابة باستخدام Sentinel.
تتميز Boxboat بقدرتها على توفير المرونة وقابلية التوسع وتعزيز الأمن مع تحسين التكاليف في السحابة. تجمع السحابة الهجينة بين نقاط القوة في السحابة العامة والسحابة الخاصة، ما يُتيح للشركات توسيع نطاق أعباء العمل بسلاسة عبر البيئات بناءً على احتياجات الأداء أو الامتثال أو الكفاءة من حيث التكلفة.
يمكن للبيانات الحساسة البقاء في السحابة الخاصة لتحقيق مزيد من التحكم والامتثال التنظيمي، في حين يمكن لأعباء العمل الأقل أهمية الاستفادة من قابلية التوسع والفاعلية من حيث التكلفة في موارد السحابة العامة. يُتيح هذا النهج للمؤسسات التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة، وتجنب احتكار الموردين لمنتج معين، والحفاظ على التوازن بين الكفاءة التشغيلية والأمن، ما يجعله الخيار المثالي للأعمال التي لديها احتياجات تكنولوجيا معلومات متنوعة وديناميكية. استخدم الميزات التي تحتاجها، دون التقيد بعروض السحابة الواحدة.
يُعَد Kovacs مهندسًا معماريًا تنفيذيًا ذا خبرة واسعة في مجال التصنيع والتمويل، وهو متخصص في مواءمة الاستراتيجية التقنية مع أهداف العمل لتعزيز الابتكار والنجاح . كما أنه طيار شغوف وعاشق للتكنولوجيا، يزدهر في إنشاء فرق تسليم برمجيات عالية الأداء ويقضي وقت فراغه في التلاعب بالتقنيات الناشئة.
يُعَد Daniel مهندس حلول وقائد ممارسة GitHub متخصصًا في هندسة المنصات وتجربة المطورين. وقد قدَّم حلولًا وقاد عمليات التسليم التقني في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ولديه خبرة متعمقة في في مجالات التمويل والطاقة والتصنيع وكذلك في القطاع العام الأمريكي.
يُعَد Forester مهندسًا معماريًا تنفيذيًا متخصصًا في استراتيجيات ومنهجيات تنفيذ CI/CD المؤسسية ومنصات المطورين. قاد Forester ممارسة BoxBoat GitLab فقد فاز بجائزة الشريك الأفضل في عام 2021. عمِل على تصميم وتنفيذ العديد من مشاريع تنفيذ CI/CD المعقدة، التي تشمل دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل من تصميم وتطوير البرمجيات إلى منهجيات التسليم المستمر باستخدام تقنيات الأتمتة المختلفة.
يُعَد Mike Madsen مهندسًا معماريًا مؤسسيًا في IBM، ويمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في العمليات مع تركيز خاص على عمليات DevSecOps والتحولات السحابية. يستفيد من شهاداته في عمليات التطوير وهندسة السحابة لبناء عمليات سير العمل المؤتمتة والنماذج التشغيلية عبر قطاعات متنوعة مثل التوزيع، والتصنيع، والتمويل، ويركِّز حاليًا على تحسين نماذج التشغيل في IBM لتبني السحابة القابلة للتوسع وتقديم الخدمات بكفاءة.
بصفته مهندس حلول رئيسيًا يتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في التكنولوجيا، شهد Josh ظهور عمليات التطوير في الصناعة وتطور الأتمتة، وتجميع الحاويات، والتنظيم. وهو أيضًا معتمد بشهادة برنامج Anthos Fellow ومساهم في مؤسسة الحوسبة CNCF يستمتع باستخدام وتعلم التقنيات الجديدة للمساعدة على جعل الأمور أسهل للجميع.
يعمل Nick شريكًا مساعدًا وقائد ممارسة الاستشارات، وخبيرًا تقنيًا وقائدًا فكريًا في Red Hat OpenShift، وله خبرة في التحدث عن هذا الموضوع في فعاليات مثل Red Hat Summit Connect وKubecon. كما يتولى أيضًا قيادة قسم الحلول المعقدة في OpenShift Practice ضمن شركة IBM Consulting.
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