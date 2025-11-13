يواجه رؤساء الاستثمار (CIO) تحديًا في كيفية التحديث بسرعة دون تعطيل العمليات أو تعريض الحوكمة للمخاطر. تعد السحابة الهجينة بالابتكار والمرونة، ومع ذلك لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على أحمال التشغيل الحساسة المعتمدة على الأجهزة الافتراضية (VM) التي لا يمكن إعادة هيكلتها أو تقاعدها بسهولة. ولذلك، فإن التحديث لا يعني التخلي عن ما يصلح؛ بل يجب أن يكون عن طريق الدمج بذكاء.

تعتمد منصة Red Hat OpenShift Virtualization على Azure Red Hat OpenShift (ARO) على الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM لترحيل وتحديث التطبيقات، ما يوفر لـ CIO مسارًا موحدًا وذكيًا لتطوير البيئات الحالية إلى سحابة هجينة أكثر رشاقةً وأمانًا وجاهزية للمستقبل.