IBM Promontory
العمل عند نقطة تلاقي الإستراتيجية وإدارة المخاطر والتقنية والتنظيم.
اتصل بخبير IBM Promontory مدونة IBM للخدمات المالية
رجل أعمال يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في المدينة

تساعد IBM Promontory العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال تصميم المبادرات الإستراتيجية وتنفيذها وإدارة المخاطر التنظيمية والتشغيلية والمالية وأداء الوظائف الرئيسية.

في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة والتقدم التكنولوجي والممارسات التجارية المتقلبة، تواجه الشركات تحديات ملحة في مجالي المخاطر والامتثال. تدرك شركة IBM Promontory هذه التيارات المتضاربة، وتعمل مع العملاء للتفكير بشكل أكثر ذكاءً وتشكيل أعمالهم للمستقبل. نحن نجمع بين أصول عالمية المستوى وكفاءات جُمِعت بعناية لتقديم قيمة فريدة لعملائنا. من خلال الوصول إلى منصات IBM وخبراتها، يمكننا تقديم هذه القيمة على نطاق واسع وبدعم من أحدث التقنيات والابتكارات. تعمل IBM Promontory مع مجالس الإدارة والإدارة العليا وقادة قطاعات الأعمال والمتخصصين في الامتثال للمساعدة على تحسين الوظائف ونتائج الأعمال، وذلك بصفتها شريكًا موثوقًا للمؤسسات المالية والهيئات الحاكمة على حد سواء.
تستعين أكاديمية SOFR بشركة Promontory التابعة لشركة IBM من أجل تحقيق الامتثال المالي والموثوقية القائمة على التصميم
اختيرت IBM ضمن قائمة فوربس "لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم لعام 2024" (World’s Best Management Consulting firms 2024)
القدرات
تنفيذ الذكاء الاصطناعي بثقة

تساعد IBM Promontory الشركات على تصميم حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر على نطاق واسع.
مكافحة الجرائم المالية

تعد IBM Promontory شريكك الوحيد للربط بين المتطلبات التنظيمية والجيل القادم من التكنولوجيا والتكامل السلس في مكافحة الجرائم المالية.
إدارة المخاطر للخدمات المالية

توفر IBM Promontory إدارة المخاطر للخدمات المالية التي يمكنها الصمود أمام أعلى درجات التدقيق التنظيمي مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد وتقليل الآثار المالية.
تعرّف على خبرائنا James Larkins

يقدم James Larkins المشورة للعملاء بشأن لوائح التداول وإدارة الامتثال وإدارة البيانات وأمن المعلومات وسياسات الشركات وإجراءاتها.

 Madeline Dermatossian

ساهمت Madeline Dermatossian مساهمةً كبيرة في مساعدة مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في البنوك وصناديق التقاعد والجهات الحكومية من أجل تعزيز ثقافتهم المتعلقة بالمخاطر والامتثال والسلوك المهني. وقد تولت سابقًا قيادة العديد من الشركات الكبيرة من الإدارة العليا وهي عضو في المجلس الاستشاري لمجلة Harvard Business Review.

Micah Breimhorst

يقدم Micah Breimhorst خدماته للمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية، مع التركيز على البنوك ووسطاء الأوراق المالية وشركات خدمات تحويل الأموال وشركات الألعاب. ولديه ما يقرب من 25 عامًا من الخبرة في صناعة الخدمات المالية والاستشارات، بما في ذلك خبرته في الأدوار القيادية المختلفة في خطوط الدفاع الثلاثة.

الرؤى

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تمكين حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لإدارة المخاطر. كيف تضيف حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال قيمة ذات تأثير
إتقان تحليلات الإقراض العادل
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