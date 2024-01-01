تساعد IBM Promontory العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال تصميم المبادرات الإستراتيجية وتنفيذها وإدارة المخاطر التنظيمية والتشغيلية والمالية وأداء الوظائف الرئيسية.
في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة والتقدم التكنولوجي والممارسات التجارية المتقلبة، تواجه الشركات تحديات ملحة في مجالي المخاطر والامتثال. تدرك شركة IBM Promontory هذه التيارات المتضاربة، وتعمل مع العملاء للتفكير بشكل أكثر ذكاءً وتشكيل أعمالهم للمستقبل. نحن نجمع بين أصول عالمية المستوى وكفاءات جُمِعت بعناية لتقديم قيمة فريدة لعملائنا. من خلال الوصول إلى منصات IBM وخبراتها، يمكننا تقديم هذه القيمة على نطاق واسع وبدعم من أحدث التقنيات والابتكارات. تعمل IBM Promontory مع مجالس الإدارة والإدارة العليا وقادة قطاعات الأعمال والمتخصصين في الامتثال للمساعدة على تحسين الوظائف ونتائج الأعمال، وذلك بصفتها شريكًا موثوقًا للمؤسسات المالية والهيئات الحاكمة على حد سواء.
تساعد IBM Promontory الشركات على تصميم حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر على نطاق واسع.
تعد IBM Promontory شريكك الوحيد للربط بين المتطلبات التنظيمية والجيل القادم من التكنولوجيا والتكامل السلس في مكافحة الجرائم المالية.
توفر IBM Promontory إدارة المخاطر للخدمات المالية التي يمكنها الصمود أمام أعلى درجات التدقيق التنظيمي مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد وتقليل الآثار المالية.
يقدم James Larkins المشورة للعملاء بشأن لوائح التداول وإدارة الامتثال وإدارة البيانات وأمن المعلومات وسياسات الشركات وإجراءاتها.
ساهمت Madeline Dermatossian مساهمةً كبيرة في مساعدة مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في البنوك وصناديق التقاعد والجهات الحكومية من أجل تعزيز ثقافتهم المتعلقة بالمخاطر والامتثال والسلوك المهني. وقد تولت سابقًا قيادة العديد من الشركات الكبيرة من الإدارة العليا وهي عضو في المجلس الاستشاري لمجلة Harvard Business Review.
يقدم Micah Breimhorst خدماته للمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية، مع التركيز على البنوك ووسطاء الأوراق المالية وشركات خدمات تحويل الأموال وشركات الألعاب. ولديه ما يقرب من 25 عامًا من الخبرة في صناعة الخدمات المالية والاستشارات، بما في ذلك خبرته في الأدوار القيادية المختلفة في خطوط الدفاع الثلاثة.
إطلاق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تدمج البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية
منصة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعزز قدرات استشاريي IBM، وتمكنهم من تقديم نتائج أسرع وأكثر اتساقًا وتحديدًا بناءً على عملك.
استفد من منهجيات التصميم التي أثبتت جدواها والقدرات القابلة للتكوين التي يمكنها تسريع نتائج الأعمال الإيجابية.