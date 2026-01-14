تمكَّنت Gruppo Megamark من تحويل عمليات صيانة المتاجر وإدارة المورِّدين باستخدام IBM® Maximo.
بصفتها المؤسسة الرائدة للتوزيع في جنوب إيطاليا، تقدِّم Gruppo Megamark خدماتها لشبكة تضم أكثر من 500 سوبر ماركت. في قطاع يعتمد فيه كل شيء على المنتجات الطازجة، فإن الحفاظ على تشغيل أنظمة التبريد، ونقاط البيع، وغيرها من الأنظمة الحيوية بسلاسة يُعَد أمرًا أساسيًا لرضا العملاء وسلامة الطعام. لكن مع وجود مئات المتاجر وشركاء صيانة متعددين، كانت مجموعة Megamark بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً لإدارة الصيانة عبر شبكتها - طريقة تُتيح تتبُّع أداء المورِّدين، وتبسيط سير العمل، وتقليل فترات التعطل.
تقول Margareth Di Molfetta، المديرة التنفيذية للمعلومات في Gruppo Megamark: "لم يكن نظام إدارة الأصول السابق يمنحنا المرونة الكافية لتصميم مهام سير العمل، أو أتمتة العمليات، أو التعاون مع المورِّدين، أو إصدار تقارير مفيدة. كان من الصعب متابعة تقدُّم أوامر العمل، أو تتبُّع أوقات حل الأعطال، أو تنفيذ استراتيجيات لتحسين سير تنفيذ أعمال الصيانة".
اختارت Gruppo Megamark استخدام IBM® Maximo Application Suite لإدارة جميع جوانب عمليات الصيانة لديها - بما في ذلك إدارة أصول المتاجر، والإدارة المالية لأعمال الصيانة، ومراقبة الحالة في الوقت الفعلي، ومخزون قطع الغيار، واتفاقيات مستوى الخدمة مع المورِّدين.
تعاونت Megamark مع ELMI، الشركة الإيطالية الرائدة في تكامل الأنظمة وإدارة الأصول، لتنفيذ تجربة إثبات المفهوم باستخدام IBM Maximo. ثم عملت كلٌّ من ELMI وMegamark على تطوير حل كامل النطاق على سحابة Megamark الخاصة.
منذ بدء التشغيل الفعلي، واصلت كلٌّ من ELMI وMegamark تحسين الحل، مع تبسيط مهام سير العمل لكلٍّ من المتاجر والمورِّدين. تقول Margareth Di Molfetta: "يتميز Maximo بقدرته العالية على التخصيص، ما يُتيح لنا اعتماد الوظائف تدريجيًا وتطوير الحل بشكل مستمر. كما أن خبرة الفريق في ELMI وكفاءتهم التقنية والشخصية جعلت المشروع ناجحًا".
اليوم، تمتلك Megamark كتالوجًا كاملًا لجميع الأصول عبر نحو 140 متجرًا، مع مهام سير عمل تجعل من السهل على المتاجر طلب أعمال الصيانة وعلى شركاء الصيانة تنفيذها. تتسم العملية بأكملها بأنها شفافة وقابلة للتتبُّع، بدءًا من طلبات الصيانة الأولية وحتى مدفوعات المورِّدين.
توضِّح Margareth Di Molfetta: "يمكننا مراقبة حالة جميع أصولنا في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تخطيط الصيانة الوقائية والتصحيحية وأتمتتها. يمكننا أيضًا تحليل حجم وأوقات وتكاليف أعمال الصيانة لتقييم أداء أصولنا".
يشمل حل Maximo بوابة آمنة للمورِّدين تعزز التعاون بين Megamark وشركاء الصيانة لديها. توفِّر لوحات المعلومات رؤًى حول تكاليف الصيانة لكل متجر ولكل فئة من الأصول، وتتابع متوسط أوقات حل الأعطال، وتبرز مؤشرات الاعتمادية وتوجهات الأعطال.
تختتم Margareth Di Molfetta قائلة: "لقد ساهم IBM Maximo بشكل كبير في تقليل الوقت المستغرق لإدارة طلبات الخدمة مع المورِّدين، كما أدَّى إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف".
تُعَد Gruppo Megamark رائدة في قطاع التوزيع في جنوب إيطاليا، وتمتلك شبكة تضم أكثر من 500 سوبرماركت مملوك لها مباشرةً وشركاء في بوليا وكامبانيا وموليز وباسيليكاتا وكالابريا. مع علامات تجارية تشمل Famila وDok Supermercati وSole 365 وOttimo ومتاجر A&O، حققت المجموعة مبيعات بلغت 3.2 مليارات يورو في عام 2024.
تأسست ELMI في عام 1985، وهي شركة رائدة في مجال تكامل الأنظمة، حيث تقدم المشورة المهنية لدعم الشركات الخاصة والعامة في تطوير المشاريع المبتكرة. ومن خلال التركيز القوي على البحث والتطوير والشراكات التقنية مع قادة عالميين مثل IBM، تُنشئ ELMI حلولًا متقدمة تقدِّم قيمة دائمة للأعمال.
