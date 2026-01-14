بصفتها المؤسسة الرائدة للتوزيع في جنوب إيطاليا، تقدِّم Gruppo Megamark خدماتها لشبكة تضم أكثر من 500 سوبر ماركت. في قطاع يعتمد فيه كل شيء على المنتجات الطازجة، فإن الحفاظ على تشغيل أنظمة التبريد، ونقاط البيع، وغيرها من الأنظمة الحيوية بسلاسة يُعَد أمرًا أساسيًا لرضا العملاء وسلامة الطعام. لكن مع وجود مئات المتاجر وشركاء صيانة متعددين، كانت مجموعة Megamark بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً لإدارة الصيانة عبر شبكتها - طريقة تُتيح تتبُّع أداء المورِّدين، وتبسيط سير العمل، وتقليل فترات التعطل.

تقول Margareth Di Molfetta، المديرة التنفيذية للمعلومات في Gruppo Megamark: "لم يكن نظام إدارة الأصول السابق يمنحنا المرونة الكافية لتصميم مهام سير العمل، أو أتمتة العمليات، أو التعاون مع المورِّدين، أو إصدار تقارير مفيدة. كان من الصعب متابعة تقدُّم أوامر العمل، أو تتبُّع أوقات حل الأعطال، أو تنفيذ استراتيجيات لتحسين سير تنفيذ أعمال الصيانة".