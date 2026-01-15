شركة Brasil TecPar توسِّع نطاق الاتصال عبر الأتمتة وقابلية الملاحظة المدعومتين بالذكاء الاصطناعي
لم يقتصر طموح Brasil TecPar للانضمام إلى أفضل خمسة مشغِّلي اتصالات في البرازيل بحلول 2027 على توسيع الشبكة فحسب - بل تطلَّب ذكاءً تشغيليًا. أدى نموذج الدمج الذي اعتمدته الشركة، والذي يضم عدة مزوِّدي خدمة إنترنت إقليميين، إلى توفير منظومة معقدة من الأنظمة القديمة والبروتوكولات المتنوعة وتدفقات البيانات الضخمة.
يوميًا، تتنافس مئات الآلاف من التنبيهات الصادرة عن أنظمة دعم التشغيل (OSS) لمراقبة الشبكة وأنظمة دعم الأعمال (BSS) للعمليات والفوترة، بالإضافة إلى أجهزة شبكة الألياف ومراكز البيانات الطرفية، على الاهتمام، ما يجعل تحديد الأولويات للحوادث الحرجة أمرًا صعبًا. أدَّى التصنيف اليدوي للحوادث إلى إبطاء أوقات الاستجابة وزيادة التكاليف، بينما كانت المشكلات المتكررة تهدِّد موثوقية الخدمة. وأدى غياب نظام مركزي لإدارة الأصول وأوامر العمل إلى تفاقم التحديات، ما جعل العمليات الميدانية مكلِّفة وغير فعَّالة. مع تجاوز قاعدة العملاء 1.3 مليون مشترك وتوسُّع البنية التحتية إلى أكثر من 212 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، كانت المخاطر واضحة: دون نهج تشغيلي موحَّد وتنبؤي، قد يهدد النمو التجربة التي تشكِّل أساس وعد علامة Brasil TecPar - القرب الذي يمكِّن الناس من تحقيق المزيد من التقدم.
للحفاظ على نموها وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير الاتصال على مستوى البلاد، قدَّمت Brasil TecPar مركز عمليات الشبكة الإدراكية CORTEX، المصمم من أجل التوسع والموثوقية. الأساس في CORTEX هو IBM Maximo® Application Suite، التي تتولى إدارة الأصول بما في ذلك 3,300 موقع شبكة، و212,000 كيلومتر من الألياف الضوئية، ومراكز البيانات الطرفية. يساعد Maximo على أتمتة إنشاء أوامر العمل، ويربط الحوادث بالأصول المتأثرة، ويمكِّن من الصيانة الاستباقية - ما يقلِّل فترات التعطل وعمليات الإرسال الميداني غير الضرورية. يعمل IBM Cloud Pak® for AIOps كطبقة إدراكية لقابلية الملاحظة وربط الأحداث، حيث يعمل على تصفية ضوضاء التنبيهات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها. ومعًا، يحوِّلان العمليات من استكشاف الأخطاء بشكل تفاعلي إلى مرونة تنبؤية قائمة على البيانات.
تم تنفيذ المشروع وفق منهجية ®IBM Garage، ما أدى إلى تسريع التصميم والنشر عبر ممارسات رشيقة وأطر حوكمة لضمان الاعتماد وتحقيق عائد استثمار قابل للقياس.
كان تأثير CORTEX فوريًا وعميقًا. وسَّعت شركة Brasil TecPar قدرة الاستماع للشبكة حتى 15 مرة، حيث زاد عدد التنبيهات اليومية من 20,000 إلى 250,000. اليوم، تعمل المنصة على مراقبة أكثر من 3,300 موقع شبكي في تسع ولايات والمنطقة الفيدرالية، وتُدير أكثر من 212,000 كيلومتر من الألياف، مع معالجة ما يصل إلى 300,000 تنبيه يوميًا باستخدام الذكاء التنبؤي. أدَّت آليات الربط التلقائي للأحداث وإنشاء التذاكر إلى خفض متوسط وقت الحل (MTTR) بشكل كبير، بينما انخفضت ضوضاء التنبيهات بأكثر من 70%، ما منح المهندسين الحرية من المهام التكرارية للتصنيف الأولي. وساهم التكامل مع IBM Maximo في أتمتة إنشاء أوامر الخدمة وربط الحوادث بالأصول المتأثرة، ما يساعد على تسهيل عمليات الصيانة وتقليل عمليات إرسال الفِرق الميدانية غير الضرورية. عززت هذه المكاسب موثوقية الخدمة وسرَّعت رحلة Brasil TecPar نحو عمليات استباقية مدفوعة بالبيانات - مدعومة بواسطة IBM Maximo Application Suite وIBM Cloud Pak for AIOps.
أصبحت Brasil TecPar، ومقرها ساو باولو، في أكتوبر 2025، بعد استحواذها على All Rede وOnNet، خامس أكبر مزوِّد للإنترنت الثابت في البلاد. تأسَّست في 1995، ونمت لتصبح مجموعة اتصالات وطنية عبر عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تمكَّنت من إكمال 57 صفقة ودمج علامات تجارية مثل Amigo وÁvato وBlink وALT وSempre. تقدِّم خدماتها لأكثر من 1.3 مليون مشترك في تسع ولايات والمنطقة الفيدرالية عبر شبكة ألياف بطول أكثر من 212,000 كيلومتر، وتسعى لتكون ضمن أفضل خمسة مشغِّلين في البرازيل بحلول 2027.
تساعد IBM Maximo Application Suite على تعزيز أداء الأصول، وتقليل فترة التعطل، وتسريع الابتكار من خلال المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
