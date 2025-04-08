تشهد صناعة السيارات نموًا سريعًا، ويأتي معها ضغط متزايد للحفاظ على موثوقية المعدات وتقليل تكاليف الصيانة وضمان جودة إنتاج متسقة. بالنسبة إلى مؤسسات تصنيع السيارات الكبرى، لم تعد الأساليب التقليدية لإدارة المعدات وصيانتها كافية. تشمل هذه التحديات ما يلي:
لمواجهة هذه التحديات، سعت إحدى شركات السيارات المشتركة الكبرى في الصين إلى إيجاد حل متكامل من شأنه أتمتة عمليات الصيانة ورقمنتها وتوحيدها. الهدف من ذلك هو تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين رضا المستخدمين مع إنشاء إطار عمل قوي لإدارة أصول المؤسسة.
من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لمجموعة تطبيقات IBM® Maximo® Application Suite، قامت شركة Shuto Technology، بالتعاون مع فرق IBM Client Success and Lab في الصين، بتطوير حل شامل لتعزيز عمليات الصيانة. يجمع هذا الحل المتكامل بين رسم الخرائط المعرفية الذكية وتشخيصات الصيانة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمساعدة عن بُعد المدعومة بالواقع المعزز (AR) لتوفير مساعد لإدارة الأصول (EAM) المعزز بالذكاء الاصطناعي لمؤسسة صناعة السيارات.
تتضمن السمة الرئيسية للحل ما يلي:
يتيح هذا المزيج من الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لفرق الصيانة مجموعة شاملة من الأدوات، ما يثمر عن تقليل متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR) بنسبة 25% وزيادة الكفاءة الإجمالية. من خلال التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، يعمل الحل على بناء نظام بيئي موحد وقابل للتوسع لعمليات الصيانة وتحسينها في جميع أنحاء المؤسسة.
حقق نشر حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite مع مساعد الصيانة الذكي، مساعد IBM Maximo Assistant، فوائد كبيرة، حيث أدى إلى تحسين عمليات الصيانة وزيادة الكفاءة:
التطلع إلى المستقبل: لقد قلل الحل بالفعل متوسط وقت الإصلاح من 13 دقيقة إلى 9 دقائق في مؤسسة صناعة السيارات. من الآن فصاعدًا، ستعمل شركتا Shuto Technology وIBM على توسيع قدرات الحل من خلال التكامل مع أنظمة إضافية، مثل منصات الإنتاج وإنترنت الأشياء، لزيادة تحسين مشاركة البيانات وتحسين الصيانة عبر المناطق المختلفة.
شركة Beijing Shuto Technology Co., Ltd. هي شركة رائدة في توفير حلول إدارة أصول المؤسسة، ومقرها بكين، في الصين. تتخصص الشركة في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة للصناعات التي تتطلب أنظمة صيانة فعالة وذكية، بما في ذلك قطاعات السيارات والتصنيع. تأسست شركة Shuto Technology في عام 2005، وأصبحت لاعبًا بارزًا في هذا المجال، مع تركيزها القوي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والواقع المعزز في عمليات الصيانة. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، حيث تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ومساعدة المؤسسات على تحسين إدارة الأصول. تواصل شركة Shuto Technology، التي تضم فريق عمل يضم أكثر من 1,000 موظف، دفع عجلة الابتكار وتغيير ممارسات الصيانة التقليدية للمؤسسات على مستوى العالم.
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