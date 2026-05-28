بالنسبة إلى مطار دولي، يتجاوز الأداء مجرد تقديم مجموعة واسعة من الوجهات. يعني النجاح مواكبة أبرز الجهات الفاعلة في حركة الطيران الأوروبية. وبصفته ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في فرنسا، إذ يوفّر 120 وجهة طيران تخدمها 60 شركة طيران مختلفة، عزّز مطار Nice Côte d'Azur حضوره في قلب المجال الجوي الأوروبي من خلال السعي إلى تحقيق هدفين: رفع الكفاءة، وضبط الأثر البيئي عبر تحسين استغلال موارده.
يوضح Vincent Lebegue، رئيس قسم صيانة المعدات في Aéroports de la Côte d'Azur، قائلًا: "قبل عشرين عامًا، كان لا بد من مواءمة الموارد وسرعة الاستجابة وكفاءة العمليات لضمان تحول المطار إلى مركز رائد." "ولتحقيق هذا الهدف، اخترنا حل IBM Maximo."
تحتاج المطارات، مثلها مثل المواقع الصناعية، إلى أدوات متخصصة للغاية لإدارة معداتها نظرًا إلى حجمها وتعقيدها؛ ويشمل ذلك مباني الركاب والمباني الفنية والبنية التحتية في الجانب الجوي والجانب الأرضي وأنظمة توزيع الطاقة وغيرها، وكلها عناصر يجب توثيقها. وتُدرج في IBM Maximo تواريخ بدء الخدمة، واستثمارات التحسين، وعمليات الصيانة، والأعطال، والإصلاحات، بهدف إدارة دورة حياتها على نحو أفضل.
تشترك شركات الطيران ومقدمو الخدمات المساندة في المطار والشركات في أمر واحد: فجميعهم عملاء لمطار Nice Côte d'Azur. ولضمان أعلى مستويات رضاهم، يلتزم المطار بتقديم خدمة عالمية المستوى. ويستند هذا الالتزام إلى الحفاظ على المعدات في حالة تشغيلية سليمة، بفضل استراتيجية صيانة فعّالة. ومن خلال تحليل التوافر والأعطال المتكررة وتكاليف الصيانة والمخزون المرتبط بها، يستطيع IBM Maximo تعديل الإجراءات وفقًا لذلك. وفي النهاية، يحسّن الحل أداء الأصول ويطيل عمرها التشغيلي، ويحقق مكاسب في إنتاجية أعمال التدخل، ويسهم في تحسين إدارة المخزون. "وعند الضرورة، يوفّر الحل أيضًا معلومات مالية موضوعية لتيسير اتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى إجراء إصلاح كبير أو استبدال الأصل." يوضح Vincent Lebegue.
لنفترض أن عطلًا وقع رغم إجراء الصيانة الدورية. فبالنسبة إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات جداول الدوران التشغيلي الضيقة، قد يتسبب حتى حادث موضعي بسيط في تأخيرات كبيرة تؤثر في سير العمليات ككل. وفي مثل هذه الحالات، تكون سرعة استجابة المطار عاملًا بالغ الأهمية. يوضح Vincent Lebegue قائلًا: "إن أي مشكلة تؤثر في نظام فرز الأمتعة تتطلب تدخلًا فوريًا." "عند الإبلاغ عن عطل، يفعّل IBM Maximo إنذارًا لحشد الفرق أو المقاولين من الباطن. وتُوثَّق جميع الخطوات، ويكون الجدول الزمني مكتملًا، مما يعزز سرعة الاستجابة."
وبصفته مكوّنًا أساسيًا في إدارة الأصول، يُستخدم IBM Maximo الآن في العديد من الأقسام: مركز الاتصال الفني الذي يتلقى بلاغات الحوادث، والمقاولون من الباطن في المطار الذين يتولون نصف أنشطة المطار ويتمتعون بوصول فوري إلى المعلومات، ومكتب الدراسات الداخلي... كما تتكامل الأداة مع نظام ERP المالي لتيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في معدات جديدة أو الإنفاق على الصيانة.
لا يُعد IBM Maximo مكوّنًا أساسيًا لعمليات المطار فحسب، بل يمثل أيضًا أداة لا غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الوصول إلى صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، أي قبل المطارات الفرنسية الأخرى بعشرين عامًا. وعلى أرض الواقع، يعني ذلك تقليل الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، واستخدام مصارف الكربون لامتصاص الانبعاثات المتبقية. وللقضاء على الانبعاثات تدريجيًا، غرامًا بعد غرام، يقع IBM Maximo في صميم مجموعة أدوات التحسين التي يستخدمها المطار.
يسهم IBM Maximo، من خلال إطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية، في تقليل البصمة البيئية للمطار بدرجة كبيرة. وكما هو الحال في قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يدعو إلى إطالة عمر المنتجات، فإن إطالة عمر الأصول تقلل الأثر البيئي المرتبط بإزالة المعدات أو التخلص منها أو تركيب معدات جديدة.
وتؤدي إدارة الصيانة المحسّنة دورًا أيضًا في ضبط استهلاك الكهرباء. يؤكد Vincent Lebegue قائلًا: "أي حادث تشغيلي أو تأخير في عمليات المطار يؤدي إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن استهلاك المطار يعادل استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 30,000 نسمة." وتساعد الإعدادات المحسّنة، والتنظيف والمعايرة المنتظمان، واستبدال الأجزاء المتآكلة، على تقليل استهلاك الطاقة. كما يؤثر تقليل الحوادث في استهلاك شركات الطيران؛ فكل تأخير في الإقلاع أو الوصول ضمن فترة الهبوط المخصصة يؤدي إلى استهلاك وقود إضافي وانبعاثات إضافية من ثاني أكسيد الكربون.
ويستند اعتماد Aéroports de la Côte d'Azur المستمر على IBM Maximo منذ ما يقرب من 20 عامًا إلى شراكة طويلة الأمد توطدت على مر السنين. يقول Vincent Lebegue: "لقد رافقنا IBM Maximo في عملنا بقدر ما أسهمنا في تفعيله داخل عملياتنا، وكثيرًا ما يُطلب منا توضيح كيفية دمج الحل وتشغيله." "بصفتنا عميلًا وفيًا منذ أمد طويل، تمكّنا من إيصال توقعاتنا والمساهمة في دفع التغييرات." تعاونت IBM وAéroports de la Côte d'Azur على تطوير حل مصمّم خصيصًا لتلبية احتياجات المطار. كما ساعدت هذه التحسينات المنتج على الحفاظ على مكانته مرجعًا معياريًا في السوق.
بعد خصخصتها في عام 2016، أصبحت مجموعة Aéroports de la Côte d'Azur تضم ثلاث منصات مطارية: Golfe de Saint-Tropez وCannes-Mandelieu وNice Côte d'Azur. يُعد مطار Nice Côte d'Azur ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في فرنسا، إذ بلغ حجم حركة المسافرين فيه 12 مليون مسافر في عام 2022، وتسيّر أكثر من 60 شركة طيران رحلات مباشرة منه إلى 44 بلدًا.