تساعد الحلول التي تقدمها Shuto Technology القائمة على IBM Maximo في خفض التكاليف وتبسيط الصيانة وتوسيع نطاق العمليات في جميع أنحاء العالم.
مع توسع التأثير العالمي لواحدة من أبرز مصنعي بطاريات السيارات، ازدادت تعقيدات عملياتها. كانت الشركة بحاجة إلى طريقة جاهزة للمستقبل لتحسين استخدام الأصول مع الالتزام بمعايير الجودة الصارمة في جميع المناطق. ظهرت ثلاثة تحديات ملحة: زيادة تكاليف تشغيل الأصول، وزيادة تعقيد الإنتاج، وتجزئة البيانات والعمليات عبر المرافق.
للحفاظ على قدرتها التنافسية، سعت الشركة إلى إيجاد حل يمكنه توحيد الأنظمة المتباينة، والقضاء على انعزال البيانات، وتبسيط عمليات الصيانة، وتحسين مراقبة التكاليف. اعتمدت الممارسات الحالية بشكل كبير على العمليات اليدوية، مما أدى إلى عدم الكفاءة ومحدودية الرؤية وعدم اتساق المعايير عبر المناطق الجغرافية. كان الهدف واضحًا: الاستفادة من التحول الرقمي لبناء منصة متكاملة لإدارة الأصول الذكية يمكن توسيع نطاقها عالميًا مع تحسين الاستجابة والإنتاجية وتطوير المواهب.
لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهها الشركة المصنعة للبطاريات ، قامت شركة Shuto Technology — إحدى أعضاء برنامج شركاء IBM® Gold Partner — بنشر IBM Maximo Application Suite، وهي منصة لإدارة دورة حياة الأصول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد تقييم عالمي دقيق، اختارت شركة Shuto منصة IBM Maximo Application Suite لقدرتها على التكيف مع البيئات الصناعية المعقدة ونظامها البنائي القوي.
شكلت Shuto فريقًا عالميًا للتصميم والتنفيذ المشترك لمنصة أصول ذكية تشمل جميع مستويات العمليات، بدءًا من دوران رأس المال والصيانة التنبؤية وصولًا إلى تطوير مهارات المواهب. كانت النتيجة عبارة عن تكامل سلس بين إدارة المعدات ومراقبة إنترنت الأشياء (IOT) والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للعميل.
عالج نهج Shuto التعاوني مشكلة العمليات المجزأة من خلال بناء نظام يمكنه دعم عمليات النشر متعددة اللغات والعملات والمواقع. استفاد الشريك من IBM Assist وأنظمة الخبراء عن بُعد لتسريع عمليات التشخيص، مع بناء بنية تحتية رقمية لتدريب المواهب لضمان النمو المستدام. أرسى هذا التحول معيارًا جديدًا للعمليات ومكّن من التحول من الصيانة التفاعلية إلى التخطيط التنبؤي.
يعد إطلاق المنصة الجديدة خطوة محورية في التحول الشامل للعميل من إدارة الأصول التقليدية إلى إدارة الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة عائد استثمار يتجاوز 450% في غضون خمس سنوات، مما يؤكد قيمتها الكبيرة وتأثيرها طويل الأمد.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد متعددة الأبعاد، تنعكس في مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
بالإضافة إلى هذه المكاسب القابلة للقياس الكمي، يستعد العميل لتحول ثقافي كبير. ستقود البيانات والرؤى عملية صناعة القرار على جميع المستويات، مما يعزز التعاون بين الفرق العالمية ويقوي القدرات الداخلية من خلال برامج تدريبية موجهة.
من المقر الرئيسي إلى أرض المصنع، سيشكّل الذكاء الرقمي والمرونة التشغيلية الأساس للنمو المستدام. لا تقتصر هذه المبادرة على تحديث استراتيجية إدارة الأصول فحسب، بل تضع معيارًا جديدًا في المجال، وتُظهر كيف يمكن للشركات الصينية توسيع نطاق عملياتها العالمية بفضل حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة التي يتم تنفيذها في قلب العمليات.
شركة Beijing Shuto Technology Co., Ltd. هي شركة رائدة في توفير حلول إدارة أصول المؤسسة (EAM)، ومقرها بكين، في الصين. تتخصص الشركة في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة للصناعات التي تتطلب أنظمة صيانة فعالة وذكية، بما في ذلك قطاعات السيارات والتصنيع.
تأسست شركة Shuto Technology في عام 2006، وأصبحت لاعبًا بارزًا في هذا المجال، مع تركيزها القوي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والواقع المعزز في عمليات الصيانة. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، حيث تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ومساعدة المؤسسات على تحسين إدارة الأصول. تواصل شركة Shuto Technology، التي تضم فريق عمل يضم أكثر من 1000 موظف، دفع عجلة الابتكار وتغيير ممارسات الصيانة التقليدية للمؤسسات على مستوى العالم.
تساعد IBM Maximo المؤسسات على تحسين عمليات إدارة الأصول من خلال قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل فترة التعطل وضمان النمو المستدام في مختلف الصناعات.
