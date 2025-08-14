مع توسع التأثير العالمي لواحدة من أبرز مصنعي بطاريات السيارات، ازدادت تعقيدات عملياتها. كانت الشركة بحاجة إلى طريقة جاهزة للمستقبل لتحسين استخدام الأصول مع الالتزام بمعايير الجودة الصارمة في جميع المناطق. ظهرت ثلاثة تحديات ملحة: زيادة تكاليف تشغيل الأصول، وزيادة تعقيد الإنتاج، وتجزئة البيانات والعمليات عبر المرافق.

للحفاظ على قدرتها التنافسية، سعت الشركة إلى إيجاد حل يمكنه توحيد الأنظمة المتباينة، والقضاء على انعزال البيانات، وتبسيط عمليات الصيانة، وتحسين مراقبة التكاليف. اعتمدت الممارسات الحالية بشكل كبير على العمليات اليدوية، مما أدى إلى عدم الكفاءة ومحدودية الرؤية وعدم اتساق المعايير عبر المناطق الجغرافية. كان الهدف واضحًا: الاستفادة من التحول الرقمي لبناء منصة متكاملة لإدارة الأصول الذكية يمكن توسيع نطاقها عالميًا مع تحسين الاستجابة والإنتاجية وتطوير المواهب.