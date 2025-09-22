التعاون بين Georgia Tech وAvid Solutions وIBM لإحداث ثورة في إدارة الأصول وتوزيع الطاقة وتنسيق القوى العاملة في Stonecrest
تُعَد The Georgia Institute of Technology جامعة بحثية رائدة، تعمل بالتعاون مع حكومة ولاية جورجيا والحكومات المحلية لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة. في Stonecrest بجورجيا -الموقع التجريبي لمبادرتها البحثية المجتمعية- تعمل جامعة Georgia Tech على معالجة الأزمات المترابطة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والطاقة. تستند هذه المبادرة إلى الأبحاث والعمل التجريبي السابق الذي تم إجراؤه ضمن تحدي المجتمعات الذكية في جورجيا لعام 2022، والذي مهَّد الطريق لحلول بنية تحتية ذكية قابلة للتوسع.
كانت أنظمة البنية التحتية التقليدية غير كافية لدعم الصيانة التنبؤية، والتوزيع الذكي للطاقة، وتوفير فرص عمل قابلة للتوسع - وهي عناصر أساسية لبناء مجتمعات مرنة. أدركت جامعة Georgia Tech الحاجة إلى نهج أكثر ذكاءً وتكاملًا. كان هدفها هو تنفيذ نظام قادر على توحيد إدارة الأصول، ومراقبة البيئة، وتنسيق القوى العاملة، مع القدرة على التوسع عبر عدة مقاطعات وإمكانية تكراره في مناطق أخرى بالولايات المتحدة.
كان التحدي مزدوجًا: تحسين الصيانة التنبؤية وتوزيع الطاقة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والطاقة بشكل مباشر، وتطوير نموذج قابل للتوسع وإعادة التطبيق يمكن نشره في مناطق متنوعة عبر البلاد. كانت الأنظمة التقليدية والعمليات اليدوية تسبب عدم كفاءة، وتزيد من مخاطر الأخطاء، وتضع عبئًا كبيرًا على الموظفين. أدَّت هذه القيود إلى بطء أوقات الاستجابة، وانخفاض رضا الموظفين، وتراجع القدرة على خدمة المجتمع بشكل فعَّال.
في فترات التعطل غير المخطط لها للأصول عبر ثلاث مقاطعات باستخدام IBM Maximo Application Suite
في أوقات الاستجابة الميدانية اليدوية من خلال مهام سير العمل الذكية باستخدام watsonx Orchestrate
في تكاليف الحِمل الأقصى من خلال مراقبة الطاقة
في نسبة إهدار المياه في الزراعة من خلال الأتمتة
في سرعة النشر مقارنةً بالمشاريع السابقة
لتحقيق رؤية جامعة Georgia Tech في بناء بنية تحتية ذكية ومرنة، تولَّت شركة Avid Solutions Intl، شريك أعمال لدى IBM، قيادة المشروع، بينما قدَّمت ZNAPZ الدعم في ترخيص IBM® Maximo Application Suite. ركَّزت المبادرة على نشر حل إدارة الأصول IBM Maximo Application Suite وحل الأتمتة IBM® watsonx Orchestrate، اللذين تم اختيارهما لقدرتهما على التوسع، والتشغيل البيني، ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.
تم تنفيذ المشروع على مراحل منسقة بعناية - ابتداءً من تجهيز الموقع ومواءمة الأطراف المعنية، ووصولًا إلى دمج الأنظمة، ونشر المستشعرات والطائرات دون طيار، وإجراء التحقق على نطاق واسع. طوال العملية، تولَّت Avid Solutions قيادة تنفيذ تقنيات IBM، من خلال ضمان تكاملها السلس مع أنظمة جامعة Georgia Tech الحالية ومواءمتها مع أهداف المجتمع.
كانت هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتحول:
تم التعامل مع التحديات مثل صوامع المعلومات عبر تنسيق جامعة Georgia Tech مع الأطراف المعنية، في حين تم التخفيف من قيود القوى العاملة من خلال شراكات أوجدت وظائف خضراء محلية. يعتمد النظام المبني على watsonx Orchestrate وMaximo على بنية معيارية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات -متوافقة مع بروتوكولات IBM- ما يجعله قابلًا للتكيف مع مناطق أخرى عبر تعديل نماذج الطاقة وقواعد بيانات المحاصيل والطبقات التنظيمية.
لقد حقق نشر نظام Maximo وwatsonx Orchestrate تأثيرًا ملموسًا في مستوى المجتمع لمبادرة جامعة Georgia Tech في Stonecrest.
من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية، حققت جامعة Georgia Tech انخفاضًا بنسبة 40% في فترات التعطل غير المخطط لها للأصول عبر ثلاث مقاطعات. ساهم سير العمل الذكي المدعوم بواسطة watsonx Orchestrate في تقليل أوقات الاستجابة الميدانية اليدوية بنسبة 60%، ما أدى إلى تحسين مرونة العمليات بشكل كبير. ساهمت مراقبة الطاقة النظيفة في خفض تكاليف الأحمال القصوى بنسبة 18%، في حين أدَّت الأتمتة في الزراعة إلى تقليل هدر المياه بنسبة 30%. أسفرت المبادرة أيضًا عن زيادة بنسبة 30% في سرعة التنفيذ مقارنةً بالمشاريع السابقة، ومن المتوقع أن تحقق توفيرًا في التكاليف بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات، مع عائد استثمار يصل إلى 10 أضعاف.
بالإضافة إلى المكاسب التشغيلية، أسفر المشروع عن توفير 120 وظيفة جديدة في مجالَي الاستدامة والبنية التحتية الذكية، ما مكَّن المواهب المحلية وعزَّز دور جامعة Georgia Tech كمحفز للابتكار الشامل.
يمثِّل هذا التحول تحوُّلًا من الحوكمة التفاعلية إلى الحوكمة التنبؤية، حيث تُتيح الأتمتة الذكية اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات. ومن خلال توسيع استخدام Maximo ليشمل الأصول البيولوجية والبيئية، أعادت جامعة Georgia Tech تعريف إدارة الأصول لتكون نموذجًا وطنيًا للبنية التحتية القابلة للتوسع والمرنة. في المستقبل، ستعزز جامعة Georgia Tech مشاركتها في الحلول على مستوى ولاية جورجيا في 2025 من خلال إطلاق مشروع تعاوني نهائي مع الطلاب المتقدمين، لدعم المرحلة التالية من تحسين النظام وتكامل البيانات.
تُعَد The Georgia Institute of Technology إحدى أفضل الجامعات البحثية العامة في الولايات المتحدة. تضم أكثر من 50,000 طالب في الحرم الجامعي الرئيسي بأتلانتا، وفي موقعها التعليمي خارج الحرم Georgia Tech - Europe في ميتز، فرنسا، ومن خلال التعلم عن بُعد وعبر الإنترنت.
تُعَد Avid Solutions Intl شريك أعمال لدى IBM، وتقدِّم حلولًا مبتكرة وقابلة للتوسع عبر مجموعة واسعة من الصناعات. بفضل خبرتها في التحول الرقمي، والأتمتة، وتكامل الأنظمة الذكية، تساعد Avid Solutions المؤسسات على تحديث عملياتها، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق تأثير ملموس من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون الاستراتيجي.
