تُعَد The Georgia Institute of Technology جامعة بحثية رائدة، تعمل بالتعاون مع حكومة ولاية جورجيا والحكومات المحلية لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة. في Stonecrest بجورجيا -الموقع التجريبي لمبادرتها البحثية المجتمعية- تعمل جامعة Georgia Tech على معالجة الأزمات المترابطة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والطاقة. تستند هذه المبادرة إلى الأبحاث والعمل التجريبي السابق الذي تم إجراؤه ضمن تحدي المجتمعات الذكية في جورجيا لعام 2022، والذي مهَّد الطريق لحلول بنية تحتية ذكية قابلة للتوسع.

كانت أنظمة البنية التحتية التقليدية غير كافية لدعم الصيانة التنبؤية، والتوزيع الذكي للطاقة، وتوفير فرص عمل قابلة للتوسع - وهي عناصر أساسية لبناء مجتمعات مرنة. أدركت جامعة Georgia Tech الحاجة إلى نهج أكثر ذكاءً وتكاملًا. كان هدفها هو تنفيذ نظام قادر على توحيد إدارة الأصول، ومراقبة البيئة، وتنسيق القوى العاملة، مع القدرة على التوسع عبر عدة مقاطعات وإمكانية تكراره في مناطق أخرى بالولايات المتحدة.

كان التحدي مزدوجًا: تحسين الصيانة التنبؤية وتوزيع الطاقة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والطاقة بشكل مباشر، وتطوير نموذج قابل للتوسع وإعادة التطبيق يمكن نشره في مناطق متنوعة عبر البلاد. كانت الأنظمة التقليدية والعمليات اليدوية تسبب عدم كفاءة، وتزيد من مخاطر الأخطاء، وتضع عبئًا كبيرًا على الموظفين. أدَّت هذه القيود إلى بطء أوقات الاستجابة، وانخفاض رضا الموظفين، وتراجع القدرة على خدمة المجتمع بشكل فعَّال.