دعم مراكز البيانات برؤى ذكية للأصول

لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وضغوط التكلفة، يجب أن تتطور مراكز البيانات لتتجاوز التركيز التقليدي على مقاييس مدة التشغيل نحو نموذج للتميز التشغيلي المستمر - مدفوع بإدارة ذكية ومتكاملة للأصول. يُتيح IBM® Maximo للمؤسسات رقمنة دورة حياة أصول مركز البيانات بالكامل، وتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصيانة استباقية، ورؤية في الوقت الفعلي عبر البنية التحتية الحيوية، لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

من تحسين كفاءة الطاقة إلى تحقيق الهدف المنشود منذ فترة طويلة المتمثل في الصيانة القائمة على الحالة، يساعد Maximo على إطالة عمر أصول المرافق الحيوية. ويحوِّل التعقيد التشغيلي إلى قدرة على التحكم - بحيث يمكنك التوسع بثقة وخفض التكاليف وأتمتة الأداء المستدام.

زيادة عائد الاستثمار في الأصول إلى أقصى حد

يمكنك إطالة عمر الأصول باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصيانة وتقليل التآكل - ما يضمن استمرار تشغيل البنية التحتية الحيوية لفترة أطول وبكفاءة أعلى.
تكاليف طاقة أقل

يمكنك تتبُّع استخدام الطاقة والأصول وتحسينه من خلال المراقبة الذكية ولوحات المعلومات والتحليلات الجاهزة للاستخدام لتقليل البصمة الكربونية وأتمتة إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. 
تقليل فترة التعطل باستخدام الرؤى

استخدِم الرؤى في الوقت الفعلي والصيانة القائمة على الحالة لتقييم سلامة الأصول المادية، ما يُتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتقليل فترة التعطل غير المخطط لها في البنية التحتية الحيوية. 
كفاءة الفنيين

بفضل العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوصول عبر الأجهزة المحمولة، يمكنك أتمتة المهام وتبسيط مهام سير العمل، ما يساعد الفِرَق على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.

ما يمكنك فعله

إدارة الأصول إدارة أداء الأصول تخطيط الاستثمار في الأصول إدارة المرافق رؤى الطاقة والبيئة

الصناعات

اطلع على كيفية توفير قدرات IBM لأدوات شاملة لإدارة أصول مراكز البيانات وأتمتتها عبر مختلف الصناعات.
الخدمات المصرفية والتأمينية والمالية

احمِ العمليات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال توفير مدة تشغيل مستمر بفضل الصيانة الاستباقية والمراقبة في الوقت الفعلي. يدعم Maximo الامتثال من خلال سجلات مركزية قابلة للتدقيق لأداء الأصول وعمليات التفتيش. ويعمل على تحسين دورات حياة الأصول، ما يقلل التكاليف ويطيل العمر الافتراضي. تدعم المراقبة المتقدمة للطاقة أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بينما تُتيح إدارة تكنولوجيا المعلومات والمرافق المتكاملة استجابة أسرع وقدرة أكبر على التكيف ومرونة ومساءلة عبر البنية التحتية المصرفية.
القطاع الحكومي

يساعد IBM Maximo مراكز البيانات الحكومية على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف ومعالجة قيود الامتثال. ويجعل إدارة الأصول مركزية ويسمح بصيانة استباقية لتقليل فترة التعطل وتبسيط العمليات. يؤدي هذا النهج إلى تخطيط يعتمد على البيانات وأمان محسَّن وامتثال للوائح وعمر أطول للأصول. وفي النهاية، يضمن تقديم خدمات عامة موثوق بها.
الاتصالات

في صناعة الاتصالات، مراكز البيانات هي بنية تحتية مهمة للغاية يجب أن تعمل بأقصى مدة تشغيل وكفاءة. مع النمو الهائل للذكاء الاصطناعي، شركات الاتصالات مستعدة لتحقيق قفزة كبيرة في الأداء والتكلفة. يُتيح IBM Maximo لمزوِّدي خدمات الاتصالات إدارة البنية التحتية المادية لمراكز البيانات بشكل استباقي من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصيانة استباقية ومراقبة في الوقت الفعلي تعزز الكفاءة التشغيلية وكفاءة الطاقة. ومن خلال مركزية العمليات وأتمتة مهام سير العمل، يساعد Maximo على تقليل الأعطال غير المخطط لها وتحسين استخدام الطاقة وإطالة عمر الأصول - ما يضمن تقديم خدمات موثوق بها ودعم النمو السريع في الطلب على الشبكة.
خدمات الكمبيوتر

تتطلب صناعة خدمات الكمبيوتر مدة تشغيل فائقة لمراكز البيانات، وتكاملًا سلسًا بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، ودورات حياة سريعة للأصول، وأمنًا صارمًا. يوفر IBM Maximo صيانة استباقية للأصول الحيوية المتعلقة بالطاقة والتبريد وتكنولوجيا المعلومات، ما يقلل بشكل كبير من فترة التعطل. ويوفر منصة موحَّدة لإدارة الأصول المادية وأصول تكنولوجيا المعلومات، ما يحسِّن الكثافة ويسرِّع عمليات النشر. يضمن Maximo أيضًا الامتثال ومسارات تدقيق قوية لأمن بيانات العملاء، ما يدعم تقديم خدمات فعَّالة وعالية الأداء ومتوافقة.

IBM Turbonomic
يعمل IBM® Turbonomic على تحسين موارد التطبيقات باستمرار في الوقت الفعلي باستخدام رؤى تحليلية. كما يساعد Turbonomic على أتمتة تخصيص الموارد لضمان الأداء وتقليل التكاليف وزيادة كفاءة البنية التحتية إلى أقصى حد.
IBM Maximo IT
حل متكامل لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، ويُعَد نقطة الارتكاز الوحيدة لدعم المستخدمين ومعالجة الحوادث ورؤية أصول تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية (OT) والإشراف على التغييرات في تكنولوجيا المعلومات.
IBM Instana
باستخدام IBM® Instana، يمكنك العثور على مشكلات تكنولوجيا المعلومات وإصلاحها بسرعة من خلال إمكانية المراقبة الكاملة الآلية لتطبيقاتك وأنظمتك، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
