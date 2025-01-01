تحديث مراكز البيانات باستخدام IBM Turbonomic
تحديث النظام من خلال توزيع الموارد بذكاء وضمان الأداء المؤتمت
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رسم توضيحي لتحديث مركز البيانات

ندوة مباشرة عبر الإنترنت 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة بشكل أكثر ذكاءً. عرتعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على التقنيات السحابية.

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استراتيجية مركز البيانات الحديث

 

تتميز مراكز البيانات ببيئة تقنية معلومات معقدة. لذا فقد تشكِّل إدارة هذه الأنظمة وصيانتها تحديًا. يساعدك برنامج IBM Turbonomic على تبسيط عمليات مركز البيانات من خلال التعديل التلقائي لمستويات موارد التطبيقات وتحسينها في الوقت الفعلي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في مركز البيانات وأفضل نتائج أعمال.

  • وضع مدة تشغيل مركز البيانات في وضع التشغيل التلقائي
  • أتمتة طرق تحسين موارد تقنية المعلومات في الوقت الفعلي
  • مواءمة فِرَق عمل مركز البيانات وفرق عمل التطبيقات من خلال الأتمتة الشفافة
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ندوة إنترنت حسب الطلب
قلّل من تكاليف أجهزة VMware والتراخيص لتجنب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى.
عرض توضيحي تفاعلي
استمتع بجولة في المنتج واستكشف ميزات ووظائف IBM Turbonomic.
إعداد التقارير
نزِّل تقرير "Total Economic Impact™ of IBM Turbonomic" لعام 2024
فيديو
شاهِد IBM Turbonomic على قناة Fox وقناة Bloomberg في فقرة Inside The Blueprint.
الحاسبة
جرِّب الآلة الحاسبة: احصل على تقدير سريع للسعر وتوقعات عائد الاستثمار

زيادة كفاءة مركز البيانات باستخدام IBM Turbonomic

استفد من أداة تحسين VMware من IBM Turbonomic لإدارة الموارد تلقائيًا وزيادة استثماراتك في مركز البيانات إلى أقصى حد. 

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أتمتة توفير موارد التطبيقات

الحوسبة المستمرة التخصيص المناسب للموارد التخزين المستمر إدارة القدرة المجموعات الفائقة
حالات الاستخدام ذات الصلة أتمتة العمليات المالية

توفر منصة Turbonomic تحسينًا مستمرًا يمكنك أتمتته بكل أمان. وهذا يجعلها منصة مثالية لفرق العمل الهندسية، وعمليات تشغيل السحابة، التي تتبنى FinOps (الممارسات المالية والتشغيلية) لتحسين الإنفاق على السحابة، وضمان الأداء، وزيادة القيمة التجارية لأقصى حد.

 تقنية المعلومات المستدامة

تستخدم منصة Turbonomic الأتمتة الذكية لزيادة الاستخدام وتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.

تحسين تكلفة السحابة

استخدم حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة من منصة Turbonomic لضمان أداء التطبيقات باستمرار (لكل من السحابة التقليدية والسحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية للسحابة.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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