حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite: الموارد
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مقدمة إلى ®ماكسيمو موجز حلول ibm maximo

احصل على فهم سريع حول التطبيق المتاح ولماذا يجب عليك اختيار IBM كبائع.

 قم بتحسين العمليات الأصلية والعمليات على مستوى العالم باستخدام ®ماكسيمو

اكتشف من يستفيد من ®قوة ®ماكسيمو ولماذا اختار قادة الصناعات استخدام Enterprise إدارة الأصول (EAM).

حوّل عملك مع إدارة الأصول الذكية للمؤسسات

قم بتحويل أعمالك باستخدام إدارة الأصول الذكية للمؤسسات (EAM) بمساعدة ibm maximo.

التوثيق والدعم IBM Maximo Application Suite الوثائق

محطتك الأولى للوثائق والدعم وواجهات برمجة التطبيقات والمقالات والمدونات وغيرها الكثير.

 آي بي إم ماكسيمو التعليم

اكتشف الدورات التدريبية المتعددة المتاحة على ®Maximo، بالإضافة إلى مجموعات التعلم المتنوعة القائمة على الأدوار.

دعم ibm maximo

قم بالوصول إلى صفحة الويب هذه للحصول على مستندات الدعم، ومساعدة وحدة التطبيق، ومساعدة التكوين، وحلول الوحدات النمطية وغيرها الكثير.

تقارير المحللين القيمة التجارية لـ ibm maximo

اقرأ هذه الصفحة الواحدة للحصول على فهم أفضل لعائد الاستثمار لاستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite (MAS).

 فيردانتيكس جرين كوادرانت: برمجيات إدارة أداء الأصول 2024

اقرأ التقرير من Verdantix لتحديد أفضل برامج إدارة أداء الأصول (مراقبة أداء الأصول (APM)) التي تناسب احتياجاتك.

 فيردانتيكس جرين كوادرانت برنامج إدارة أصول المؤسسة 2024

اقرأ التقرير من فيردانتيكس لتحديد أفضل Enterprise إدارة الأصول (برنامج إدارة الأصول الأصول المؤسسة التي تناسب احتياجاتك.
ملخصات الحلول إدارة IBM Maximo Manage

تحتاج الشركات إلى بيانات العمليات الإنتاجية للحفاظ على مدة التشغيل والموثوقية. توفر إدارة IBM Maximo Manage البيانات في الوقت المناسب.

 شاشة ibm maximo الأصل

لمحة عامة عن المنتج الجديد لكل من مجموعات مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومجموعات الشراء OT.

 ibm maximo MVI

IBM Maximo Visual Inspection يضع ®قوة الذكاء الاصطناعي في يد خبير في هذا المجال.

 آي بي إم ماكسيمو موبايل

تعرّف على كيفية تمكين الفنيين لديك من خلال إدارة أصول المؤسسة الذكية لإدارة الأصول الأصلية.

IBM Maximo Health

إنشاء خلفية بيانات قوية للبيانات الأساسية لـ (IOT) باستخدام بيانات (IOT) والسجلات الأصلية وتاريخ العمل لتحسين القرارات التشغيلية.

آي بي إم ماكسيمو بريدكت IBM Maximo Predict

تحديد وإدارة مخاطر الموثوقية الأصلية التي قد تؤثر على العمليات التجارية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال المستقبلية.

نظام آي بي إم إم ماكسيمو للموثوقية

يقدم التطبيق العملي لـ ibm maximo للموثوقية في التطبيق العملي نهجًا تحويليًا لإجراء دراسات إدارة الموثوقية الديناميكية وتنفيذها وتطبيقها في برامج الموثوقية الديناميكية.

 آي بي إم ماكسيمو تكنولوجيا المعلومات

احصل على كل من ITAM و ITSM في منصة واحدة، ونقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات المؤسسة من المعلومات/OT الأصل والعمليات.

العروض التوضيحية ومقاطع الفيديو الأخرى

ضع في اعتبارك IBM MAS لبناء مجموعة أقوى وأكثر استدامة وإنتاجية من خلال بناء مجموعة أقوى وأكثر استدامة وإنتاجية.

تعرف على كيف يمكن أن يساعد ®Maximo في تحسين الأداء وتمديد دورات الحياة الأصلية، وتقليل فترات التعطل والتكاليف التشغيلية.

اكتشف كيف يمكن أن تساعد هذه القدرات فرق العمل في مجال التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات لديك على العمل بسرعة وثقة لفهم الأساس الأساسي وقيادة عملية إعادة الابتكار الرقمي.

استكشف كيف يمكن أن يحسن التنبؤ الصيانة الصيانة القائمة على الحالة التنبؤية الأصل الموثوقية.

اكتشف كيف يمكن أن يوفر موقع ®Maximo إدارة أداء الأصول الرئيسية لمجموعة الأصول التي ترغب في تحسين الموثوقية والإنتاجية في الأصل.

اكتشف كيف يمكنك تحسين الإنتاجية والأداء والجودة في عملك من خلال عمليات الفحص البصري الآلي وغيرها الكثير.

حقق إمكاناتك الكاملة من خلال تدقيق الأخطاء في عملية التصنيع بأكملها.

استكشف خيارات المنتج أحادي البائع لتحسين الإنتاجية في الميدان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعمالك.

المستندات الفنية والكتاب الإلكتروني القيمة التجارية لـ ibm maximo

تعرف على المزيد حول تحليل العائد على الاستثمار الكامل لاستخدام المشاركين في الدراسة لـ ®ماكسيمو.

لماذا تستخدم أفضل الشركات التي تديرها شركة ibm maximo وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)

اقرأ عن الطرق العشر التي تعمل من خلالها مجموعة الأصل المكثفة على تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام ®ماكسيمو.

اقرأ ما يقوله خبير خبير

كيفية الاستفادة من التحول الرقمي للتغلب على تحديات أرضية الإنتاج.

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IBMيمكن لخدمات استشارات الاستدامة أن تساعدك في إنشاء استراتيجية استشارية للبيانات لضمان توافقها مع جدول أعمال الاستدامة الخاص بك. 

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