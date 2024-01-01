موجز الحل إدارة IBM Maximo Manage تحتاج الشركات إلى بيانات العمليات الإنتاجية للحفاظ على مدة التشغيل والموثوقية. توفر إدارة IBM Maximo Manage البيانات في الوقت المناسب.

موجز الحل شاشة ibm maximo الأصل لمحة عامة عن المنتج الجديد لكل من مجموعات مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومجموعات الشراء OT.

موجز الحل ibm maximo MVI IBM Maximo Visual Inspection يضع ®قوة الذكاء الاصطناعي في يد خبير في هذا المجال.

موجز الحل آي بي إم ماكسيمو موبايل تعرّف على كيفية تمكين الفنيين لديك من خلال إدارة أصول المؤسسة الذكية لإدارة الأصول الأصلية.

موجز الحل IBM Maximo Health إنشاء خلفية بيانات قوية للبيانات الأساسية لـ (IOT) باستخدام بيانات (IOT) والسجلات الأصلية وتاريخ العمل لتحسين القرارات التشغيلية.

موجز الحل آي بي إم ماكسيمو بريدكت IBM Maximo Predict تحديد وإدارة مخاطر الموثوقية الأصلية التي قد تؤثر على العمليات التجارية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال المستقبلية.

موجز الحل نظام آي بي إم إم ماكسيمو للموثوقية يقدم التطبيق العملي لـ ibm maximo للموثوقية في التطبيق العملي نهجًا تحويليًا لإجراء دراسات إدارة الموثوقية الديناميكية وتنفيذها وتطبيقها في برامج الموثوقية الديناميكية.