مسرعات Maximo: تعزيز الابتكار من خلال الشراكة
تحسين Maximo بحلول متخصصة من Accelerator Catalog
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يد تلمس شبكة مترابطة تضم قطاعات النقل والتصنيع والطاقة

تسريع رحلة Maximo الخاصة بك مع نظام بنائي مزدهر من الحلول التي طورها الشركاء

احصل على إمكانية الوصول إلى كتالوج فعال للحلول المبنية على النظام البنائي التي تعمل على توسيع نطاق مجموعة تطبيقات Maximo، ما يعزز القدرات ويسرّع من وقت تحقيق القيمة. بدءًا من المحتوى المستهدف ووصولاً إلى التطبيقات المتقدمة، تساعد المسرعات على تبسيط العمليات وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
MACS حلول إدارة أصول المؤسسة المدعومة من IBM Maximo Application Suite - MEAM MAS

 

MEAM هو حل مستضاف بالكامل من MACS، مبني على IBM Maximo، ويوفر إمكانية الوصول المتنقل ورسم الخرائط وإدارة الطواقم والتحليلات للقطاعات ذات الأصول الكثيفة.

 اقرأ المزيد MBSE - هندسة النظم القائمة على النموذج

 

يُمكّن MBSE المهندسين من تصميم المنتجات بنموذج رقمي يربط بين المتطلبات والبنى ويقلل من التوثيق ويبسط تغييرات التصميم.

 اقرأ المزيد iX GENIE

 

أفضل حلول الواقع المعزز التي تعزز إنتاجية العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تعليمات العمل بالواقع المعزز التي تدعم نظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للاستخدام عبر المنصات.

 اقرأ المزيد TreeView

 

يمكنك التنقل بسهولة عبر الأصول والمواقع باستخدام مكون TreeView سهل الاستخدام للعمل السريع والدقيق على الأصول وأوامر العمل والمواقع.

 اقرأ المزيد كشف وتوقع أعطال ضواغط الهواء باستخدام IBM Maximo

 

الكشف عن الحالات غير الطبيعية والتنبؤ بالأعطال في ضواغط الهواء الدوارة ثنائية المراحل باستخدام الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، مع أطر عمل قابلة للتكيف لمختلف التطبيقات الصناعية.

 اقرأ المزيد IBM Maximo Cluster Performance Insights

 

أداة مساعدة تستخدم اللقطات لتحسين نشر MAS باستخدام أفضل الممارسات، وتحديد المشكلات وتوفير معارف قابلة للتنفيذ.

 اقرأ المزيد IBM Maximo Manage Complex Assets

 

يساعدك IBM Maximo Manage Complex Assets على الحفاظ على الأصول المهمة وذات القيمة العالية في قطاعات مثل السكك الحديدية والبحرية والفضاء باستخدام مصطلحات غير محددة.

 اقرأ المزيد أداة تحميل FMEA المخصصة لإستراتيجية موثوقية IBM Maximo

 

تقدم الخدمة نموذج إستراتيجيات FMEA وتحمله في مكتبة إستراتيجيات الموثوقية. وهي متاحة من خلال شريك أو IBM Expert Labs.

 اقرأ المزيد IBM Maximo Test Automation Framework

 

التحقق من صحة عمليات IBM Maximo باستخدام تكوينات معتمدة، وإنشاء حالات اختبار ضمان الجودة والبرامج النصية لعمليات إدارة الأصول والعمل وتوثيقها.

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