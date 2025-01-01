مع حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وسلطات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. هذا إنترنت الأشياء (IOT) القائم على السحابة, مدعوم بالذكاء الاصطناعي في إدارة أصول البنية التحتية التي تمكّن الحكومة من مراقبة بيانات الأصل واستخدام الأداء الرؤى لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً، وتحسين السلامة والخدمات.
يتكامل نظام ibm maximo مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) للوكالات المحلية الولاية أو الوكالات الفيدرالية لمراقبة المخزون الأصلي، وتعزيز إدارة المخاطر، وتبسيط عمليات السلامة ودعم الامتثال لمعايير السلامة والأمان والبيئة (HSE). إدارة مركزية للأصل - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمرفق - وأتمتة الصيانة والفحص وإصلاح سير العمل من منصة واحدة.
تعمل إدارة الأصول المتكاملة بواسطة ®Maximo على تمكين الحكومة المحلية من تحسين البنية التحتية والنقل، مما يساعد على إنشاء مدن أكثر ملاءمة للعيش واستدامة ومرونة. توفر اتصالات التحليلات Advanced وإنترنت الأشياء (IOT) رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وخدمات مجتمعية آمنة وفعالة.
®يساعد Maximo حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية في إدارة البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمباني ومرفق الخدمات. تتيح تكنولوجيا المعلومات السلامة والموثوقية والكفاءة من خلال استخدام التحليلات والأتمتة لتبسيط عمليات الصيانة الخاصة بالوكالات, وخفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي لبنيتها الأساسية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
تحليل البيانات التاريخية والوقت الحقيقي على نظام إدارة الأصول الواحد لتحسين السلامة والوظائف في الأصل, والمساعدة في التنبؤ بالأعطال الوشيكة، وأتمتة عمليات الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة - كل ذلك على جهاز محمول.
نشرة القدرات المنخفضة وغير المشفرة التي تضيف قدرات الذكاء الاصطناعي التي تدعم مراقبة الأصول عن بعد والفحص البصري إلى عملياتك الحالية.
مركزية المعلومات الأصلية على منصة واحدة لتحسين إدارة المخاطر والامتثال للوائح الحكومة والبيئة والسلامة.
تقوم شركة Sund & Baelt بتحسين البنية التحتية المدنية الصيانة باستخدام شركة ibm maximo لتوحيد البيانات وتحليلها.
لدعم نظام إدارة المعلومات والتحول الرقمي، قامت هيئة الطاقة في نيويورك ®بتوحيد نظام إدارة المعلومات والتحول الرقمي على منصة ibm maximo.