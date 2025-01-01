مع حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وسلطات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. هذا إنترنت الأشياء (IOT) القائم على السحابة, مدعوم بالذكاء الاصطناعي في إدارة أصول البنية التحتية التي تمكّن الحكومة من مراقبة بيانات الأصل واستخدام الأداء الرؤى لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً، وتحسين السلامة والخدمات.

يتكامل نظام ibm maximo مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) للوكالات المحلية الولاية أو الوكالات الفيدرالية لمراقبة المخزون الأصلي، وتعزيز إدارة المخاطر، وتبسيط عمليات السلامة ودعم الامتثال لمعايير السلامة والأمان والبيئة (HSE). إدارة مركزية للأصل - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمرفق - وأتمتة الصيانة والفحص وإصلاح سير العمل من منصة واحدة.