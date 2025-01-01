إدارة الحكومة إدارة الأصول مع IBM Maximo Application Suite
موازنة توقعات المواطنين مع مجموعة كاملة من حلول إدارة العمليات والصيانة والجودة والسلامة والموثوقية
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رسم توضيحي بياني يمثل إدارة الحكومة للأصول مع IBM Maximo Application Suite
كن مستعدًا للمهمة مع البيانات والأتمتة والتحليلات والذكاء الاصطناعي

مع حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب مع تحسين إدارة الصيانة للبنية التحتية المدنية وسلطات الموانئ بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق. هذا إنترنت الأشياء (IOT) القائم على السحابة, مدعوم بالذكاء الاصطناعي في إدارة أصول البنية التحتية التي تمكّن الحكومة من مراقبة بيانات الأصل واستخدام الأداء الرؤى لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً، وتحسين السلامة والخدمات.

يتكامل نظام ibm maximo مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) للوكالات المحلية الولاية أو الوكالات الفيدرالية لمراقبة المخزون الأصلي، وتعزيز إدارة المخاطر، وتبسيط عمليات السلامة ودعم الامتثال لمعايير السلامة والأمان والبيئة (HSE). إدارة مركزية للأصل - بما في ذلك المحركات والمضخات والشاحنات والطرق والجسور والأنفاق والمرفق - وأتمتة الصيانة والفحص وإصلاح سير العمل من منصة واحدة.
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مدن أكثر ذكاءً: الحكومة المحلية

تعمل إدارة الأصول المتكاملة بواسطة ®Maximo على تمكين الحكومة المحلية من تحسين البنية التحتية والنقل، مما يساعد على إنشاء مدن أكثر ملاءمة للعيش واستدامة ومرونة. توفر اتصالات التحليلات Advanced وإنترنت الأشياء (IOT) رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وخدمات مجتمعية آمنة وفعالة.

 مدينة أتلانتا تحقق مزيدًا من الكفاءة ورضا العملاء ®ماكسيمو
حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية

®يساعد Maximo حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية في إدارة البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمباني ومرفق الخدمات. تتيح تكنولوجيا المعلومات السلامة والموثوقية والكفاءة من خلال استخدام التحليلات والأتمتة لتبسيط عمليات الصيانة الخاصة بالوكالات, وخفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي لبنيتها الأساسية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
ما يمكنك فعله
إدارة أداء الأصول مراقبة الأصل وصيانته وإدارته إن ibm maximo إدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) هو حل برمجي يساعد مجموعة الأصول (APM) على تحسين حالة برنامج إدارة دورة حياة الأصول (ALM) وتحسينه. اتخذ قرارات أكثر استنارة، وقلل من حالات الفشل في عمليات التشغيل والتخفيضات غير المخطط لها في فترات التعافي وتحسين إدارة العمليات مع نهج الصيانة الوقائية الحديثة.
البنية التحتية المدنية الحفاظ على البنية التحتية للجيل القادم لقد وصلت العديد من البنى التحتية المدنية إلى عمرها الافتراضي أو تجاوزته. IBM Maximo for Civil Infrastructure يساعد طرف معني على تحديد أولويات الاستثمارات التي تحافظ على سلامة المواطنين من خلال دمج الذكاء الرقمي مع المعرفة الهندسية، مع أدوات إدارة الحافة المتطورة ومراقبة الأصل الشامل. الحفاظ على البنية التحتية الأصلية، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات، وتتبع الأداء الأصلية، وتحسين العمل Order Management على منصة واحدة. تعرّف على سبب أهمية البنية التحتية الأكثر ذكاءً
المزايا
تحسين ممارسات وخطط الصيانة

تحليل البيانات التاريخية والوقت الحقيقي على نظام إدارة الأصول الواحد لتحسين السلامة والوظائف في الأصل, والمساعدة في التنبؤ بالأعطال الوشيكة، وأتمتة عمليات الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة - كل ذلك على جهاز محمول.
ابدأ تشغيل الجيل الجديد من العمليات التشغيلية

نشرة القدرات المنخفضة وغير المشفرة التي تضيف قدرات الذكاء الاصطناعي التي تدعم مراقبة الأصول عن بعد والفحص البصري إلى عملياتك الحالية.
العمل بشفافية ومساءلة

مركزية المعلومات الأصلية على منصة واحدة لتحسين إدارة المخاطر والامتثال للوائح الحكومة والبيئة والسلامة.

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استشارات الاستدامة

IBMيمكن لخدمات استشارات الاستدامة أن تساعدك في إنشاء استراتيجية استشارية للبيانات لضمان توافقها مع جدول أعمال الاستدامة الخاص بك. 

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دراسات الحالة
سوند & بيلت: بناء الجسور نحو معارف أفضل

تقوم شركة Sund &amp; Baelt بتحسين البنية التحتية المدنية الصيانة باستخدام شركة ibm maximo لتوحيد البيانات وتحليلها.
هيئة كهرباء نيويورك ® التوجه نحو الرقمنة

لدعم نظام إدارة المعلومات والتحول الرقمي، قامت هيئة الطاقة في نيويورك ®بتوحيد نظام إدارة المعلومات والتحول الرقمي على منصة ibm maximo.

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