إن وظيفة الشؤون المالية لديك هي القلب النابض لمؤسستك، حيث تخصص الموارد في كل أنحاء الشركة لتشغيل عملياتك. ومع ذلك، يواجه المديرون الماليون والفِرَق المالية اليوم عقبات جديدة باستمرار، وقد يشعرون في كثير من الأحيان بأنهم يتعرضون لضغوط من اتجاهات متعددة. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي التقليدي أتمتة عملية تجميع البيانات، والتي غالبًا ما تكون مملة وكثيفة العمالة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم توصيات لخفض التكاليف، واكتشاف الأنماط والحالات الشاذة، وإنشاء سيناريوهات ديناميكية ومقارنات أداء السوق



ستتعرف في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي على كيفية تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يوفر لفرق الشؤون المالية طريقة جديدة لمعالجة هذه المشاكل الصعبة والمعقدة.