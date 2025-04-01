استخدم ®قوة IBM z16 غير المسبوقة ووحدة الذكاء الاصطناعي Telum™ AIU مع حل البرمجيات Machine Learning for z/OS لتقديم معاملات الذكاء الاصطناعي للمعاملات. معالجة ما يصل إلى 228 كيلوبايت من معاملات بطاقات الائتمان z/OS ®CICS في الثانية الواحدة مع زمن استجابة يبلغ 6 مللي ثانية، كل منها مع الكشف عن المعاملات عن الغش في المعاملات التي تستخدم نموذج التعلم العميق.1