تحليلات الشذوذ في IBM Z Anomaly Analytics

تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في كل من السجل وبيانات المقاييس

وثائق المنتج

IBM Z Anomaly Analytics هو برنامج يوفر كشفًا ذكيًا للحالات الشاذة وتجميعًا ذكيًا لتحديد المشكلات التشغيلية في بيئة مؤسستك بشكل استباقي.

IBM Z Anomaly Analytics يستخدم سجل IBM Z التاريخي وبيانات سجل المقاييس لبناء نموذج للسلوك التشغيلي العادي. يتم بعد ذلك تسجيل البيانات في الوقت الحقيقي مقابل النموذج لتحديد السلوك الشاذ. ثم تقوم خوارزمية الارتباط بتجميع الأحداث الشاذة وتحليلها لتنبيه فرق العمليات بشكل استباقي بالمشاكل الناشئة. 

يجب أن تكون خدماتك وخدماتك الأساسية متاحة دائماً في البيئة الرقمية الحالية. بالنسبة للمؤسسات ذات التطبيق الهجين، بما في ذلك IBM Z ، أصبح اكتشاف وتحديد مشكلات التطبيق الهجين وتحديدها أكثر تعقيدًا مع ارتفاع التكاليف ونقص المهارات وتغير أنماط المستخدمين.
ما الجديد ملخص التغييرات وميزة التحليلات الشاذة Z
المزايا
الكشف الاستباقي عن الحوادث

يعزز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير إشعارات في الوقت الفعلي للسلوكيات الشاذة المترابطة والمجمّعة، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من الاستجابة بسرعة وبشكل استباقي. من خلال تقييم تأثير هذه الحالات الشاذة، يقوم النظام بتحديد أولويات الاستجابات، مما يساعد على ضمان تخصيص الموارد بكفاءة لمشكلات العنوان حساس وتقليل الاضطرابات إلى الحد الأدنى.
دقة الكشف المحسّنة

يحسّن دقة كشف عن طريق بناء نماذج شاملة للعمليات المنتظمة عبر أنظمة فرعية متعددة، مما يسمح بتحديد دقيق للانحرافات عن القاعدة. من خلال ربط وتجميع أحداث الشذوذ في السجلات وتجميعها، يقلل النظام من الإيجابيات الخاطئة بشكل أكبر، مما يساعد على ضمان اكتشاف الحالات الشاذة الحقيقية بدقة.
قائم على البيانات قائم على البيانات صنع القرار

تمكين قائم على البيانات القائمة من خلال توفير تصورات مفصلة للنشاط الشاذ ضمن سياق طوبولوجي, مما يجعل المعلومات التكنولوجية أسهل في تفسير البيانات المعقدة وتشخيص المشكلات. إلى جانب تحليل البيانات في الوقت الحقيقي مقابل النماذج التشغيلية المعمول بها، يساعد النظام على ضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب بناءً على أحدث النماذج التشغيلية وأكثرها قابلية للتنفيذ.

ميزة

نظام التعلم الآلي المقاييس و Log Analysis إشعارات الحوادث تصور التأثير
عنصر المفتاح

استكشاف تدفق البيانات بين عنصر IBM Z Anomaly Analytics.

 Z Common Data Provider

يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية للمعلومات التكنولوجية من ®أنظمة z/OS.

 التعلم الآلي القائم على السجل

يكشف عن حالات الشذوذ في بيانات سجلات أنظمة z/OS.

 التعليم المقاييس القائم على المقاييس الآلي

يكشف عن حالات الشذوذ في بيانات المقاييس من أنواع السجلات.

 الفرقة

ربط الحالات الشاذة وتسجيل مجموعات الأحداث لتنبيه الفرق بالمشكلات التشغيلية بثقة عالية.

 شاهد تمثيلًا مرئيًا لتدفق البيانات بين عنصر
التفاصيل الفنية
التخطيط للنشر

ساعد في التأكد من أن بيئتك تفي بمتطلبات النظام الخاص بك لنشر حاوية البرنامج IBM Z Anomaly Analytics على Linux و IBM Z Common Data Provider على نظام z/OS.
خطة نشر تحليلات الشذوذ في IBM Z Anomaly Analytics
الخطوات التالية

استكشف تحليلات الشذوذ في IBM Z Anomaly Analytics. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.
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