تحليلات الشذوذ في IBM Z Anomaly Analytics

IBM Z Anomaly Analytics يستخدم سجل IBM Z التاريخي وبيانات سجل المقاييس لبناء نموذج للسلوك التشغيلي العادي. يتم بعد ذلك تسجيل البيانات في الوقت الحقيقي مقابل النموذج لتحديد السلوك الشاذ. ثم تقوم خوارزمية الارتباط بتجميع الأحداث الشاذة وتحليلها لتنبيه فرق العمليات بشكل استباقي بالمشاكل الناشئة.



يجب أن تكون خدماتك وخدماتك الأساسية متاحة دائماً في البيئة الرقمية الحالية. بالنسبة للمؤسسات ذات التطبيق الهجين، بما في ذلك IBM Z ، أصبح اكتشاف وتحديد مشكلات التطبيق الهجين وتحديدها أكثر تعقيدًا مع ارتفاع التكاليف ونقص المهارات وتغير أنماط المستخدمين.