كشف التهديدات لنظام التشغيل z/OS من IBM

عندما يكتشف IBM TDz حدثًا شاذًا في الوصول إلى البيانات يتم إرسال تنبيه من خلال رسالة وحدة التحكم. كما يتم تسجيل الحدث أيضًا في سجل SMF (النوع 83، النوع الفرعي الجديد 8) مع التفاصيل ذات الصلة بالحدث الشاذ. يمكن أتمتة المزيد من الإشعارات بسهولة من هذه المخرجات.