كشف التهديدات لنظام التشغيل z/OS من IBM

تعزيز الأمن الإلكتروني مع مستند إلى الذكاء الاصطناعي شذوذ كشف عن IBM Z

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®IBM Threat كشف التهديد لـ ®z/OS (IBM TDz) هو برنامج الذكاء الاصطناعي منتجات البرمجيات التي تحدد الحالات الشاذة في الوصول إلى البيانات التي قد تشير إلى هجوم إلكتروني محتمل.

صُمم نظام IBM TDz لتعزيز الوضع الأمني العام للمؤسسة، وهو أداة قد تساعد العملاء في تلبية اللوائح الناشئة مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA). تدعم المعلومات التنفيذي المدير التنفيذي لأمن المعلومات وصناع القرار الآخرين في حماية أنظمتهمIBM z بشكل أفضل مع جانب إضافي للدفاع في عمق الاستراتيجية.
استكشاف المكون الإضافي z/OSMF لـ IBM TDz
ميزة
مستند إلى الذكاء الاصطناعي شذوذ كشف كشف

IBM تكشف TDz وتبلغ عن بيانات الوصول إلى البيانات z/OS الشاذة والخبيثة المحتملة عبر الأنظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتضمن النظام قوائم السياسات والاستثناءات للحد من النتائج الإيجابية الخاطئة ويوفر أدوات ملموسة للتشخيص والمعالجة. يتم جمع معلومات z/OS الوصول إلى البيانات بواسطة DFSMS وIBM z/OS أحمال التشغيل التشغيل التفاعل في شكل سجلات فرعية من النوع 98 من النوع الفرعي 5-8 من نوع SMF.
الإبلاغ عن الحالات الشاذة

عندما يكتشف IBM TDz حدثًا شاذًا في الوصول إلى البيانات يتم إرسال تنبيه من خلال رسالة وحدة التحكم. كما يتم تسجيل الحدث أيضًا في سجل SMF (النوع 83، النوع الفرعي الجديد 8) مع التفاصيل ذات الصلة بالحدث الشاذ. يمكن أتمتة المزيد من الإشعارات بسهولة من هذه المخرجات.
المكون الإضافي z/OSMF

استخدم الأداة الإضافيةIBM Z /OSMF للحصول على مستند إلى الذكاء الاصطناعي الرؤى في الأحداث الشاذة في الوصول إلى البيانات عبر السيسبلكس. عرض أنشطة الوصول إلى البيانات ذات الأهمية مع تفاصيل مثل معرّفات المستخدم وتفاصيل المهمة والجداول الزمنية ومجموعات البيانات المرصودة.
الاستحقاقات

هناك نوعان من أسعار z/OS التي يحق لها الحصول على ترخيص IBM TDz.

 الماسح الضوئي للرموز المعتمدة من IBM z/OS

لا يتم الاستفادة من الماسح الضوئي للرموز المعتمدة IBM z/OS (zACS) مباشرةً من خلال IBM TDz، ولكنه يأتي معنونًا بترخيص تكنولوجيا المعلومات. توفر هذه الميزة مسحًا ديناميكيًا قويًا ومراقبة وقت التشغيل المصممة للعثور على نقاط الضعف المحتملة داخل مكتبات تحميل APF.

IBM z/OS أحمال التشغيل المترابط التفاعلي

تستفيد TDz من وظيفة IBM z/OS أحمال التشغيل التشغيل التشغيلية للتفاعل لإنشاء سجل من النوع 98 للنوع الفرعي للمنتج كل 5 ثوانٍ يحتوي على بيانات حول أنشطة المنتج بتنسيق موحد ومتزامن ومحدد السياق.
التفاصيل الفنية

قبل أن تقوم بتثبيت وتشغيل IBM Threat كشف التهديد z/OS ، يجب أن يستوفي نظامك متطلبات الأجهزة والبرامج.
متطلبات الأجهزة

IBM يتم دعم كشف التهديد z/OS على الأجهزة التي تعمل على IBM z/OS 2.5 أو أحدث. 
المتطلبات الأمنية

يتطلب استخدام IBM TDz سلطة كافية في نظام التشغيل z/OS. يمكن لمسؤول الأمان لديك إنشاء التخويلات اللازمة في مدير الأمان الخارجي (ESM)، مثل z/OS خادم الأمان (®RACF).
برنامج ل TDZ

بالنسبة لنظام z/OS المثبت عليه IBM TDz التطبيق، تتطلب تكنولوجيا المعلومات z/OS V2.5 أو أحدث. بالإضافة إلى ذلك، تتكون المتطلبات الأساسية الأخرى للبرامج من IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS، الإصدار 11 (5655-DGJ) و IBM Open Enterprise SDK for Node.js 18.0 أو أحدث.
برامج لنظام التشغيل z/OS

IBM يستخدم نظام TDz بيانات SMF98 التي يجمعها DFSMS و IBM z/OS أحمال التشغيل التفاعل على كل نظام z/OS مشارك في السيسبلكس لإجراء التحليلات وتحديد الحالات الشاذة. يجب تمكين DFSMS لجمع بيانات نشاط الوصول إلى مجموعة البيانات في سجلات النوع الفرعي 5-8 من النموذج الفرعي 5-8 من إطار الدعم الإداري 98 وتطبيق الخدمة المطلوبة.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيفية تعزيز الأمن السيبراني من خلال الكشف عن الحالات الشاذة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع نظام كشف التهديدات من IBM لـ z/OS.

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