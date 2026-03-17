حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

نقطة الدخول: التكامل عبر السحابة الهجينة

بالنسبة إلى المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من مزايا كل من البيئات المحلية وبيئات السحابة، فإن دمج تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية عبر السحابة الهجينة أمر بالغ الأهمية. ويتضمن ذلك تحديث التطبيقات للمساعدة على ضمان قدرتها على التفاعل بسلاسة مع خدمات السحابة والتقنيات الحديثة الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات وطرق التكامل الأخرى. يتيح تكامل السحابة الهجينة للشركات تحقيق قدر أكبر من المرونة وقابلية التوسع والكفاءة من خلال تمكين تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بها من العمل كجزء من نظام بنائي أوسع للسحابة.

بفضل استخدام IBM z/OS® Connect، يمكن للمؤسسات استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والبنية القائمة على الأحداث لدمج التطبيقات الهجينة. استخدمه للأغراض التالية: