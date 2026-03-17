حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتحديث السريع والمبسّط
يمكّن تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية المؤسسات من إنشاء حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير باستخدام التقنيات الحديثة. ويكشف هذا النهج عن قيمة جديدة من الاستثمارات الحالية، ما يحافظ على تنافسية التطبيقات في مشهد رقمي سريع التطور.
يؤدي تحديث المكونات القديمة، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وتبسيط البنية إلى تقليل الديون التقنية، ما يجعل الصيانة أسهل والتحسينات المستقبلية أكثر كفاءة.
تكتسب المؤسسات المرونة اللازمة للتكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة، وتحسين دورات التطوير، وتمكين التكامل السلس ومشاركة البيانات في بيئات السحابة الهجينة.
يؤدي تزويد المطورين بالأدوات والتقنيات الحديثة إلى تعزيز الإبداع وتسريع عملية تطوير التطبيقات الاستثنائية، حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا رئيسيًا.
يؤدي اعتماد أطر عمل أمنية حديثة وفحوصات الامتثال التلقائية إلى تعزيز حماية البيانات وتخفيف حدة المخاطر وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية في البيئات الهجينة وبيئات السحابة.
استكشف "نقاط الدخول" الموضحة في "دليل تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية" التي توفر مناهج موجهة للمؤسسات لتحديث بيئات أجهزة الكمبيوتر المركزية الخاصة بها بناءً على أهدافها وتحدياتها الفريدة.
نقطة الدخول: تعزيز التطبيقات وتوسيع نطاقها
يمكن للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريعة التطور أن تركز على تعزيز تطبيقاتها المركزية وتوسيع نطاقها لتقديم قيمة وقدرات جديدة. ويتضمن ذلك تحديث التطبيقات الحالية من خلال إضافة ميزات جديدة وتحسين الأداء ودمج الواجهات الحديثة مثل الويب والجوال. كما يمكن للشركات توسيع نطاق تطبيقاتها من خلال دمج تقنيات جديدة مثل الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات القائمة على السحابة. ومن خلال تعزيز هذه التطبيقات وتوسيع نطاقها، يمكن للشركات تلبية توقعات العملاء بشكل أفضل والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، كل ذلك مع الاستفادة من استقرار البنية التحتية الحالية للكمبيوتر المركزي وقوتها.
يساعدك IBM watsonx Code Assistant™ for Z على فهم التطبيقات وإعادة هيكلتها وتحويلها باستخدام تجربة سحابة أصلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. استخدمه للأغراض التالية:
نقطة الدخول: التكامل عبر السحابة الهجينة
بالنسبة إلى المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من مزايا كل من البيئات المحلية وبيئات السحابة، فإن دمج تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية عبر السحابة الهجينة أمر بالغ الأهمية. ويتضمن ذلك تحديث التطبيقات للمساعدة على ضمان قدرتها على التفاعل بسلاسة مع خدمات السحابة والتقنيات الحديثة الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات وطرق التكامل الأخرى. يتيح تكامل السحابة الهجينة للشركات تحقيق قدر أكبر من المرونة وقابلية التوسع والكفاءة من خلال تمكين تطبيقات الكمبيوتر المركزي الخاصة بها من العمل كجزء من نظام بنائي أوسع للسحابة.
بفضل استخدام IBM z/OS® Connect، يمكن للمؤسسات استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والبنية القائمة على الأحداث لدمج التطبيقات الهجينة. استخدمه للأغراض التالية:
نقطة الدخول: تبسيط مشاركة المعلومات والوصول إلى البيانات
يمكن للمؤسسات التي تحتاج إلى تبسيط مشاركة المعلومات وتحسين الوصول إلى البيانات التركيز على تحديث البيانات. ويتضمن ذلك تحويل هياكل البيانات والواجهات القديمة لجعل البيانات أكثر سهولة في الوصول إليها واستخدامها عبر مختلف المنصات ومن قِبل مختلف الأطراف المعنية. من خلال تحديث الوصول إلى البيانات، يمكن للشركات تحسين التعاون، وتمكين مشاركة البيانات في الوقت الحقيقي، وتسخير التحليلات المتقدمة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة والكفاءة التشغيلية.
بفضل استخدام IBM Z® Digital Integration Hub، يمكنك تمكين تدفق المعلومات بسرعة وفي الوقت الفعلي بين أنظمة السجلات وتطبيقات السحابة الهجينة. استخدمه للأغراض التالية:
نقطة الدخول: اعتماد منهجية العمليات والتطوير والمراقبة على مستوى المؤسسة
لتحسين المرونة وتسريع وقت الوصول إلى السوق، يمكن للشركات اعتماد ممارسات العمليات والتطوير المؤسسية وتعزيز إمكانية المراقبة في بيئات أجهزة الكمبيوتر المركزية الخاصة بها. ويتضمن ذلك تحديث سلسلة عمليات التطبيقات لدعم التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) وأتمتة الاختبار وزيادة وضوح أداء التطبيقات. من خلال دمج ممارسات العمليات والتطوير، يمكن للشركات تبسيط عمليات التطوير وتقليل الأخطاء وتقديم التحديثات بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع لمتطلبات السوق.
توفر محفظة IBM Z DevOps مجموعة شاملة من الأدوات والحلول لتسهيل هذا التحول:
نقطة الدخول: اتخاذ قرارات قائمة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
يمكن للمؤسسات التي تتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى الأعمال تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية الخاصة بها لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويتضمن ذلك دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع بيانات الكمبيوتر المركزي وتطبيقاته لأتمتة القرارات والتنبؤات المعقدة. من خلال التركيز على اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين الدقة في التنبؤ ودفع عجلة الابتكار من خلال اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.
تساعد محفظة IBM Z AI على اكتشاف الرؤى والحصول على نتائج موثوقة وقابلة للتنفيذ بسرعة من دون الحاجة إلى نقل البيانات:
نقطة الدخول: أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتوحيدها
بالنسبة إلى المؤسسات التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء اليدوية، فإن أتمتة مهام سير عمل الكمبيوتر المركزي وتوحيدها هو نهج تحديث رئيسي. ويتضمن ذلك تنفيذ أدوات الأتمتة للتعامل مع المهام الروتينية وتوحيد العمليات عبر بيئة الكمبيوتر المركزي. من خلال الأتمتة والتوحيد، يمكن للشركات زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية والمساعدة على ضمان الاتساق في عملياتها، ما يؤدي إلى زيادة الموثوقية وتنفيذ عمليات الشركة بشكل أسرع.
بفضل استخدام Red Hat® Ansible® Certified Content for IBM Z، يمكنك ربط IBM Z بإستراتيجية أتمتة مؤسستك الأكثر شمولاً من خلال Ansible Automation Platform. استخدمه للأغراض التالية:
نقطة الدخول: تحسين التطبيقات الحالية مع تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة
يمكن للمؤسسات التي تهدف إلى تقليل التكاليف المرتفعة المرتبطة بصيانة أجهزة الكمبيوتر المركزية القديمة وتشغيلها أن تبدأ بتحسين تطبيقاتها الحالية. ويتضمن ذلك إعادة تصميم التطبيقات أو إعادة استضافتها إلى بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلة للتطوير، مثل بيئات السحابة، مع الحفاظ على الأداء أو تحسينه. من خلال التركيز على تحسين التطبيقات الحالية، يمكن للشركات تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين استخدام الموارد وإطالة عمر أنظمتها المهمة.
استخدم البرامج والأجهزة الحالية واستفد من أدوات تحسين الأداء والمعالجات المتخصصة ونماذج التسعير الأحدث القائمة على الاستهلاك الشبيهة بالسحابة:
مكّن M&T Bank تدفق البيانات بسلاسة وفي الوقت الفعلي بين التطبيقات المصرفية وتطبيقات السحابة الأساسية باستخدام Z Digital Integration Hub.
حدث Atruvia AG تطبيقات الخدمات المصرفية الأساسية لدعم أكثر من 30000 ماكينة صراف آلي في كل أنحاء ألمانيا باستخدام IBM Z لحل منخفض المخاطر وبقدرة إنتاجية كبيرة.
حسّن BBVA Francés منصة IBM Z الخاصة به لتقديم خدمات تجزئة مصرفية أسرع وأكثر استجابة للعملاء.
جدد BNP Paribas بيئة IBM Z الخاصة به لتقليل التكاليف وتحسين الجودة وتسريع تطوير البرمجيات.
اكتشف كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة لتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية لتحقيق المرونة وتوفير التكاليف.
حدث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية وبسّط عمليات نقل أحمال التشغيل مع دعم خبراء IBM Consulting.
تعرف على كيفية تسريع إستراتيجية IBM لتحديث التطبيقات مع حلول IBM Z والسحابة الهجينة.