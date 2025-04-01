وصلة IBM z/OS Connect
قم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs حقيقية من وإلى IBM Z الخاص بك على الإنترنت
دليل التكامل لسحابة هجينة
رسم توضيحي متساوي القياس يُظهر تكامل واجهة برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسة للوصول إلى z/OS التطبيق مخزن البيانات في سحابة هجينة

IBM z/OS® Connect هو برنامج يُستخدم لتصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.

IBM z/OS يوفر Connect طريقة بسيطة وبديهية لجلب ®قوة واجهات برمجة التطبيقات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك إنشاء واجهات OpenAPI 3.0 القابلة للاستهلاك في دقائق لإلغاء القفل الخاص بك ®IBM Z مع واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs الحقيقية. اجعل IBM Z مركزية في سحابة هجينة الاستراتيجية الخاصة بك من خلال تعزيز وظائف السحابة الأصلية من خلال تحسين وظائف السحابة الأصلية.

 استكشف المزيد من المعلومات نظرة عامة على اتصال z/OS Connect قائمة القدرات مفاهيم جديدة مع دعم z/OS Connect OpenAPI 3 مع دعم Connect OpenAPI 3
اتصال z/OS

استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
ما الجديد اكتشف تحسينات IBM z/OS Connect OpenAPI 3
المزايا
الرصد

استخدم نهجًا واحدًا ومتسقًا للمراقبة والتدقيق لجميع واجهات برمجة التطبيقات z/OS الخاصة بك بغض النظر عن المكان الذي تختار تشغيله.
الأمن

تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات آمنة على مستوى المؤسسات يمكنها التعامل مع الكميات الكبيرة من طلبات واجهة برمجة التطبيقات في اليوم الواحد المرتبطة بخدمات الأعمال الأساسية.
قابلية التوسع

استخدم المرونة لتوسيع النطاق وفقًا للطلب في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تغيير التكوين أو خطر الانقطاع.
zIIP قابل للتحميل

كمنتج قائم على جافا، فإن أكثر من 99% من المنتج مؤهل لإلغاء تحميله إلى zIIP.
توافر الصور

استخدم ®Red Hat OpenShift Dev Spaces، بما في ذلك Red Hat OpenShift Wazi Dev Space أو اجعل صورة z/OS Connect Designer متاحة في سجلات الصور الخاصة بك لاستخدامها مع وقت تشغيل متوافق مع OCI حاوية. 
مقارنة الخيارات

ترخيص z/OS Connect SI (5655-CE3)

ترخيص z/OS Connect Unlimited (5655-CE5)

يدعم OpenAPI 2

يدعم OpenAPI 3

النشر الأصلي لنظام التشغيل z/OS

النشر في الحاويات

تطوير واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى Eclipse (ل OpenAPI 2)

المصمم المستند إلى الويب تطوير واجهة برمجة التطبيقات (ل OpenAPI 3)

نشر مشاريع واجهة برمجة التطبيقات التي أنشأها المصمم

التسعير

عدد الحالات المتزامنة

التسعير المرجعي المستند إلى وحدة MSU
ميزة
قيادة التحول السريع

تسريع الابتكار على IBM Z

  • تمكين التطبيق الخارجي من الاتصال بـ IBM z/OS التطبيق والبيانات
  • استدعاء واجهات برمجة التطبيقات من تطبيقات IBM z/OS 
  • اختر خيار النشر الأنسب لك في الاستراتيجية الهجينة الخاصة بك، سواء كان ذلك قريبًا من البيانات على z/OS أو على السحابة
زيادة خفة الحركة

أنشئ واجهات برمجة تطبيقات OpenAPI 3 المحددة بـ 3 في دقائق

  • الثقة في أن واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تفي بمعايير الشركة ومعايير الصناعات
  • يوفر التعيين الوظيفي الغني التحكم في الاستجابات للمستخدم
تبسيط العمليات

الملكية اللامركزية لعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)

  • يتم نشر تدفقات API المعزولة بشكل منفصل
  • يمكن توسيع نطاق تدفقات API بشكل مستقل
  • الأتمتة التي تستخدم نظام OCI حاوية ومنصات معيار الصناعات مثل Kubernetes و Red Hat OpenShift
التوحيد

تجربة تطوير السحابة المشتركة عبر المؤسسة

  • طريقة متسقة لمراقبة واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيها وتدقيقها على المنصة
  • تأمين واجهات برمجة التطبيقات باستخدام أنظمة الأمان الحديثة القائمة على OpenAPI
  • التكامل بسلاسة مع خطوط أنابيب CI/CD الموجودة لديك

دراسة الحالة

تحويل تطوير التطبيقات

يستخدم بنك BNP Paribas العالمي IBM z/OS Connect لعرض خدمات IBM Z كواجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs ليتم استدعاؤها واستخدامها من قبل التطبيق الآخر.

التفاصيل الفنية

متطلبات الأجهزة

يعمل نظام IBM z/OS Connect على أي جهاز يدعم نظام التشغيل المختار.

 

متطلبات البرمجيات

z/OS ربط صورة الخادم: منصة حاوية متوافقة مع OCI من اختيارك، على سبيل المثال، Red Hat OpenShift V4.9 أو أحدث.

خادم z/OS Connect الأصلي:

  • z/OS V2.4 أو أحدث.
  • IBM z/OS Connect V3.0.55 أو أحدث.
  • IBM 64-bit SDK لـ z/OS V8.
قوائم التحقق من البدء

استكشف قوائم المراجعة الخاصة بمصمم z/OS Connect Designer، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات RESTful، وتطوير واجهة برمجة التطبيقات أولاً، وخادم z/OS Connect، وخادم z/OS Connect الأصلي.
استكشف جميع المتطلبات
الموارد بناء جسر واجهة برمجة التطبيقات

تعرف كيف يساعدك IBM z/OS Connect على كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسهولة لـ Connect لـ اليوم محمول السحابة التطبيقية.

 الأسئلة الشائعة العامة والتحسينات

افهم الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها حول IBM z/OS Connect.

 z/OS تواصل مع مصمم القدرات

تعرّف على دعم OpenAPI 3 لـ z/OS Connect من خلال سلسلة من البرامج التعليمية التي تأخذك من البداية إلى النهاية، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات مع z/OS Connect.

المنتجات ذات الصلة ®IBM API Connect

إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) وكشفها وإدارتها وتحقيق الدخل منها عبر العديد من السحابة.

 CICS Transaction Gateway

الوصول الآمن إلى ®CICS من Java و Java EE و .NET إطار العمل و C و C و C++ التطبيق.

 IBM Host Access Transformation Services

قم بتمديد مهمة حساسة طرفية التطبيق دون لمس التطبيق الحالي.

 IBM Data Virtualization Manager for z/OS

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 مدير ملفات IBM لإدارة الملفات ل z/OS

احصل على أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات وتطوير التطبيقات.
الخطوات التالية

اكتشف اتصال IBM z/OS Connect. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

 دليل التكامل لسحابة هجينة
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