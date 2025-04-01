IBM Host Access Transformation Services (HATS) يوسع مهمة حساسة حساسة الطرفية إلى الويب أو محمول أو بوابة أو عميل غني أو كخدمات SOAP أو RESTful web services القياسية دون المساس بالتطبيق الحالي. لا يلزم إعادة الكتابة أو إعادة الهيكلة أو الوصول إلى تطبيق الرمز الرمز.

يمكن لهذا التحول المنخفض المخاطر في HATS أن