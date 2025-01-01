IBM Rational Host Integration Solution

قم بتطوير تطبيقات جديدة تنشئ واجهة مستخدم رسومية (GUI) لتطبيقات 3270 و5250 باستخدام مجموعة أدوات خدمات تحويل الوصول إلى المضيف المنطقية. يمكنك الوصول إلى تطبيقات الاستضافة الخاصة بك من متصفح أو بوابة أو عميل غني أو جهاز محمول. يمكنك أيضًا إنشاء كائنات التكامل، وهي عبارة عن JavaBeans التي تغلف التفاعلات مع تطبيق مضيف لإنشاء خدمات الويب.