يعمل IBM® Communications Server for Data Center Deployment على تجميع وتوسيع قدرات Communications Server لأنظمة AIX وLinux وLinux على IBM Z. فهو يربط المستخدمين بتطبيقات وبيانات المضيف المؤسسية عبر شبكات متنوعة – سواء أكانت SNA أم TCP/IP أم شبكة داخلية أم شبكة خارجية أم الإنترنت. يُتيح لك الحصول على خدمات اتصالات متكاملة بين محطات العمل وأنظمة المضيف.



يُتيح لك Communications Server for Data Center Deployment اختيار التطبيق بناءً على احتياجات عملك، وليس على بروتوكولات الشبكة. إنه أساس جيد لكلٍّ من الأنظمة الصغيرة أحادية المعالج والبيئات المتطورة متعددة المعالجات.