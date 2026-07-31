توسيع الاتصال لأنظمة AIX وLinux وLinux على IBM Z
يعمل IBM® Communications Server for Data Center Deployment على تجميع وتوسيع قدرات Communications Server لأنظمة AIX وLinux وLinux على IBM Z. فهو يربط المستخدمين بتطبيقات وبيانات المضيف المؤسسية عبر شبكات متنوعة – سواء أكانت SNA أم TCP/IP أم شبكة داخلية أم شبكة خارجية أم الإنترنت. يُتيح لك الحصول على خدمات اتصالات متكاملة بين محطات العمل وأنظمة المضيف.
يُتيح لك Communications Server for Data Center Deployment اختيار التطبيق بناءً على احتياجات عملك، وليس على بروتوكولات الشبكة. إنه أساس جيد لكلٍّ من الأنظمة الصغيرة أحادية المعالج والبيئات المتطورة متعددة المعالجات.
يدعم AIX وLinux وLinux على IBM Z مع إدارة مبسَّطة عبر الإنترانت أو الإنترنت.
واجهة برمجة متطورة تدعم مجموعة كبيرة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تمكين التطبيقات من العمل عبر بروتوكولات شبكة متعددة من خلال العمل كبوابة متعددة البروتوكولات.
يوفر بيئات شبكات Telnet وRemote API آمنة وقوية.
يشمل الدعم لمتطلبات الاتصال المتنقل والديناميكي لتطبيقات SNA.
يعزز مرونة الأعمال من خلال توسيع نطاق التطبيقات المضيفة الحالية إلى الإنترنت.
وصول مرن لاستضافة التطبيقات على منصات Windows وUnix وIBM zSystems ضمن حزمة واحدة من الأدوات القوية.
إعادة استخدام تطبيقات المحطة الطرفية الحالية لديك وتحويلها.
أساس عالي الأداء لبناء تطبيقات الشبكات ونشرها على z/OS.
الوصول الآمن إلى CICS من تطبيقات Java، وJava EE، وNET Framework.، وC، و++C.