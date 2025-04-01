أساس عالي الأداء لبناء ونشر التطبيق الشبكي على ®z/OS
®IIBM z/OS Communications Server هو حل شامل للشبكات يوفر اتصالاً آمنًا ومتسعًا وعالي الدقة لبيئات الكمبيوتر المركزية. تدعم المعلومات التكنولوجية مجموعة واسعة من بروتوكولات الاتصالات مما يساعد على ضمان الاتصال الموثوق به بين التطبيق والأنظمة والشبكات.
IBM z/OS Communications Server وهو خادم معاملات وبيانات مؤسسي عالي التوافر، يوفر خادماً للمعاملات والبيانات للمؤسسات، ويوفر تطبيقات شائعة، مثل بروتوكول نقل الملفات (FTP) و Telnet وتنفيذ التطبيق عن بُعد. صُممت تكنولوجيا المعلومات المصممة لتحقيق الإنتاجية المثلى، وتوفر منصة آمنة لتطوير ومشاركة الكمبيوتر أحمال التشغيل.
IBM z/OS يتيح محلل شبكة التشفير التقني (zERT) وهو مكون إضافي لـ z/OSMF سهولة الاستعلام وتحليل سمات الحماية المشفرة z/OS Enterprise لاتصالاتك TCP/IP و Extender.
يوفر ميزة أمان قوية، بما في ذلك دعم البروتوكولات الآمنة (TLS/SSL)، وتصفية بروتوكول الإنترنت (IP) والتطفل على البيانات، مما يساعد على حماية البيانات أثناء النقل والحماية من الوصول غير المصرح به.
يساعد على ضمان التوافر المستمر لخدمات الشبكة مع ميزة مثل دعم Sysplex، وتجاوز الفشل التلقائي وموازنة الحمل, مما يجعل تكنولوجيا المعلومات مهمة حساسة مثالية للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً غير متقطع.
يجعل تكنولوجيا المعلومات أسرع وأسهل في تكوين وظائف الشبكات المستندة إلى النهج باستخدام مساعد التكوين.
وكعنصر أساسي في دعم منصةIBM z/OS Containers لـ Kubernetes، يوفر z/OS Communications Server جهاز طائرة التحكم IBM z/OS (zCPA)، والذي يعمل كطائرة تحكم في العقدة داخل مجموعة Kubernetes. IBM ومن خلال دعم منصة المعلومات Kubernetes، تتيح منصة z/OS Containers نشر وتوسيع نطاق وإدارة التطبيق الذي يعمل في حاوية على z/OS.
تعمل zCPA ضمن مساحة العنوان z/OS ، مما يسمح لواحد أو أكثر من أنظمة z/OS بالمشاركة كطائرة تحكم العقدة في مجموعة Kubernetes. أيضًا، z/OS Communications Server يقدم z/OS سطر أوامر يونيكس مرفق الخدمات: IBM z/OS Appliance Manager for Kubernetes (kam)، الذي يدير دورة حياة ZCPA، و Kubeadm for IBM z/OS (kubeadmz)، الذي يدير دورة حياة مستوى التحكم في العقدة والعقدة العاملة.
z/OS تم تحسين موزع الاتصالات 2.5 و3.1، مع APAR PH49323، لدعم z/OS موزع Sysplex للأهداف غيرz/OS التي تعمل في موقع مشترك مع z/OS TCP/IP في موزع Sysplex.
يمكن استخدام موزع Sysplex Distributor لتوفير مجموعات Kubernetes عالية التوفر على نظام z/OS عند تكوين عدة أجهزة طائرة تحكم z/OS للمجموعة. تساعدك المعلومات التكنولوجية على تحسين توزيع أحمال التشغيل وإدارة التوافر ومتطلبات قابلية التجهيز عبر مجموعة من متطلبات مستوى التحكم في مجموعة Kubernetes.
يوفر دعمًا شبكيًا قويًا للمنصة IBM z/OS Containers من خلال تقديم ZCONTainer VIPAs الديناميكية VIPAs (DVIPAs) والمكونات الإضافيةz/OS CNI. توفر ZCONTainer DVIPAs إمكانية الوصول إلى الشبكة لحاويات أحمال التشغيل المجهزة بالحاويات، مما يتيح التكامل السلس والتعايش مع z/OS التطبيق الأصلي. z/OS تُنشئ المكونات الإضافية CNI نسيجاً شبكياً للاتصال داخل السيسبلكس ومع الأنظمة الخارجية، مما يوسع نطاق الأداء العالي للخادم والتوسع القابلية للحاويات الحديثة.
يدمج ZERT وأمن طبقة النقل الشفاف (AT-TLS) المحسّن لتعزيز أمن الشبكة والتشفير.
يوفر zERT، وهو عنصر أساسي في التشفير التفاعلي المنتشر ® Z،IBM اكتشاف ومراقبة أمنية ذكية من خلال محلل شبكة zERT، وهو واجهة قائمة على الويب على z/OSMF. تساعد هذه الأداة في تحديد وإدارة حماية حركة مرور z/OS TCP و Enterprise الموسع. يقدم الإنفاذ القائم على سياسة zERT في نظام z/OS V2R5 قواعد حماية مشفرة قابلة للتخصيص، مع تحسينات في نظام z/OS 3.1 لمصادقة قاعدة البيانات وتحسينات في واجهة المستخدم.
يوفر AT-TLS المحسّن TLS التشفير TLS التشفير TCP/IP Connection استنادًا إلى السياسات التي تم تعيينها ®VIA IBM Network Configuration Assistant، حيث يطبق الحماية على البيانات في طبقة النقل مع الحفاظ على معالجة البيانات المعتادة على مستوى التطبيق.
يعمل z/OS Communications Server على تعزيز بيانات التأمين والامتثال التنظيمي من خلال العديد من السماعات الرئيسية. تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات التسجيل الآمن عبر TCP مع z/OS UNIX syslogd، والتحكم في الوصول إلى خادم FTP JES وسجلات SMF 1154 لأدلة الامتثال. تعمل هذه التحسينات على تحسين أمان نقل البيانات ودعم الإنتاجية العالية مع المساعدة في ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
z/OS Communications Server يقود تطبيق التحديث ويبسط إدارة النظام باستخدام IBM Function Registry ويدعم جافا 64 بت. تعمل هذه التطورات على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع قدرات إدارة الشبكة المتقدمة للخادم من أجل تحسين كفاءة العمليات التجارية.
تعمل SMC-Dv2 و SMC-Rv2 على تعزيز قابلية ومرونة الاتصالات بين الأنظمة، وتتكامل مع قابلية التوسع في الأداء والتوسع في الأداء z/OS Communications Server.
z/OS Communications Server يوسّع نطاق القدرات التكنولوجية لدعم التطبيق المستند إلى Linux Docker من خلال z/OS Containers الإضافات الأصلية. تساعد هذه الميزة على ضمان التوافق وتحسين الأداء لمختلف أحمال التشغيل، مما يعزز التكامل بين الخادم والبيئات الحديثة التي تحتوي على حاويات.
Fiducia و GAD تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية GAD في عملية تمكين ZERT من مراقبة وتسجيل سمات الحماية المشفرة لاتصالات الشبكة المنتهية على z/OS. باستخدام ZERT، يمكن لـ ZERT و Fiducia و GAD تكنولوجيا المعلومات AG تحديد أي من الاتصالات التي تم تكوينها بشكل صحيح أو غير صحيح. قد يساعد هذا الأمر الشركة في جهود تكنولوجيا المعلومات لتبسيط عملية إعداد تقارير الامتثال.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة المعرفة والفهم الجيد لاتصالات الذاكرة المشتركة (SMC). يمكن للفرد أن يشرح ما هو SMC، ويوضح ماهية نظام المعلومات الصحية التفاعلية ويصف كيفية استخدام نظام المعلومات الصحية التفاعلية. كما يفهم الفرد أيضًا جوهر التقنية الأساسية لـ SMC.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهماً أساسياً للشبكات على z/OS بما في ذلك مبادئ الشبكات وبروتوكولات الاتصال TCP/IP وSNA والبروتوكولات المنطقية والمادية المرتبطة بها.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهماً أساسياً لأمن شبكة z/OS، بما في ذلك نظرة عامة على أمن الشبكة والمعرفة العامة ب IPSec وZERT وAT-TLS وIDS.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهماً أساسياً لتكوين z/OS TCP/IP المقدم مع مساعد التكوين IBM مساعد التكوين z/OS Communications Server.
يتمتع الحاصل على هذه الشارة بمعرفة وفهم عام لـ TCP/IP على نظام z/OS.
يتمتع الحاصل على هذه الشارة بالمعرفة والفهم الأساسي لتكوين تطبيق نهج zERT باستخدام مساعد التكوين IBM مساعد التكوين z/OS Communications Server.
تعرّف على z/OS Communications Server TCP/IP. يصف هذا الكتاب الأحمر محلل النظام ويوضح تنفيذ الإعدادات العامة والمحلية للبيئات الأحادية والمتعددة.
احصل على سيناريوهات تنفيذ مفيدة وتوصيات تكوين للعديد من معيار TCP/IP التطبيق z/OS Communications Server الذي يدعمه.
يناقش هذا الكتاب الأحمر هذا عنوان IP الافتراضي (VIPA) للتوافر العالي، مع بروتوكول توجيه ديناميكي وبدونه.
يشرح هذا الكتاب الأحمر كيفية إعداد الأمان لبيئة شبكات z/OS الخاصة بك.