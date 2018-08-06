الحصول على وظائف إدارة النظام بمساعدة المستخدم
يُعَد IBM® z/OS® Management Facility (z/OSMF) ميزة في IBM z/OS تُتيح التواصل مع جوانب مختلفة من النظام وإدارتها عبر واجهة متصفح الويب. يعمل إطار عمل z/OSMF على تحسين إنتاجية مبرمجي نظام z/OS من خلال استخدام مهام مبسطة وموحَّدة وآلية أسهل في الاستخدام ويقلِّل من وقت تدريب المبرمجين ومنحنى التعلم.
الواجهات الحديثة المعتمدة على المتصفح تجعل إدارة نظام z/OS أبسط وأكثر سهولة في الوصول.
تُتيح واجهات برمجة التطبيقات REST المستقلة عن المنصة واللغة بناء أدوات خاصة لإدارة موارد z/OS.
يعمل إطار عمل مهام سير العمل في z/OSMF على أتمتة مهام z/OS بتنفيذ موجَّه خطوة بخطوة.
توفِّر الأدوات والخدمات الموحَّدة نقطة وصول واحدة لإدارة مهام التكوين والبرمجيات والأمن.
توفِّر القدرات الأساسية لتبسيط وتحديث عملياتك اليومية مع نظام z/OS.
توفِّر حلولًا إضافية لمجالات مختلفة في إدارة z/OS يمكن تفعيلها بشكل منفصل حسب احتياجاتك.
توفِّر دليلًا لإعداد وتهيئة z/OSMF على أنظمة z/OS الخاصة بك.
يوفر IBM z/OSMF وظائف إدارة النظام عبر واجهة مستخدم مبنية على متصفح الويب وموجَّهة بالمهام، مع مساعدة مدمجة للمستخدم لتسهيل إدارة العمليات اليومية وإدارة أنظمة z/OS الخاصة بك.
طوّر إمكانات نظام التشغيل لديك باستخدام مزايا IBM z/OS الإضافية الاختيارية.