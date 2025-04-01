CICS Transaction Gateway

الوصول الآمن إلى ®CICS من Java و Java EE و .NET إطار العمل و C و C و C++ التطبيق

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®IBM CICS Transaction Gateway (®CICS TG) هو موصل عالي الأداء وآمن وقابل للتوسع يمكّن العديد من خوادم العميل من الوصول إلى خوادم ®CICS. توفر معلومات تكنولوجيا المعلومات طريقة سلسة لدمج ®CICS الجديدة والحالية عبر منصات وبنى مختلفة.

IBM CICS Transaction Gateway يسمح للعديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Java® وMicrosoft™ .NET وC وCOBOL، بالتكامل مع ®CICS. يوفر واجهات برمجة التطبيقات والإدارة المتقدمة مع خوادم تطبيقات JEE.

IBM يتضمن ®CICS TG هذه العروض الثلاثة:

  • ®CICS TG for ®z/OS: يربط مستخدمين متعددين CICS Transaction Server for z/OS ، باستخدام توافر عالٍ وإدارة أحمال التشغيل على منصة z/OS . 
  • ®CICS TG للمنصات المتعددة: يوفر وصولًا متعدد المستخدمين إلى ®CICS على z/OS و ®TXSeries مع حاوية قابلة للنشر استنادًا إلى Red Hat Universal Base Image لـ ®CICS على منصة سحابية. 
  • ®CICS TG Desktop Edition: يوفر وصولاً منخفض التكلفة لمستخدم واحد إلى IBM ®CICS.

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ما الجديد تحديثات على ميزة وتحسينات جديدة لـ 10.1
المزايا
التكامل السلس

يسهّل التكامل السلس لـ ®CICS التطبيق مع بيئات ومنصات عملاء متنوعة، بما في ذلك Java وMicrosoft .NET وC/C++C وC# وVisual Basic وCOBOL.

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التوافر العالي

يوفر اتصالاً موثوقًا وعالي التوفر لـ ®CICS التطبيق مع دعم IPIC لمجموعات ®CICS TS، مما يقلل من فترة التعطل ويعزز مرونة مرونة.

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الأداء العالي

يوفر بنية محسّنة قادرة على التعامل مع ملايين المعاملات مع تقليل زمن الانتقال والاستخدام الأمثل للموارد من أجل معالجة معاملات المؤسسة القوية والامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة. 

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تحديث المنصة

تمكين تطوير تطبيق السحابة الأصلية القوية مع Spring Boot 3.0 ومهايئ Jakarta EE الموارد، وتوسيع نطاق التطبيق مع Java 17 و .Net إطار العمل في SDK وخوادم ®CICS TS. 
السحابة نشر السحابة

نشر وإدارة ®مثيلات CICS TG في السحابة باستخدام سلسلة أدوات نشر متسقة وتحسين كفاءة عمليات التطوير والمرونة.
ميزة
مدمجة مع IBM ®CICS Explorer 

تبسيط العمليات للموظفين الجدد وذوي الخبرة مع إمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة كبيرة من الأدوات الأخرى من خلال التكامل مع CICS Explorer. توفير طريقة بديهية لإدارة البرامج الخادمة للبوابة باستخدام وظائف اختبار البوابة المدمجة و ®CICS.

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أمان معزز ومبسط

تعزيز الأمان باستخدام البروتوكولات الرائدة في مجال الاتصالات بما في ذلك رمز الويب JSON Web مميز (JWT) و SSL/TLS (مع دعم TLS 1.3) ونشر الهوية. استفد من ميزة متقدمة للتحقق من الصحة والترخيص والمصادقة، مثل تصفية SSL وتصفية العميل ودعم صفحات الرموز EBCDIC، وكلها تدار من خلال ملف Java.security القياسي لحماية البيانات المتبادلة بين التطبيق و ®CICS.

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تحسين قابلية الملاحظة والمراقبة

حقق أفضل أداء في فئته مع دعم ®CICS TG لـ ®Instana®و IBM Z مراقبة أداء التطبيقات (APM) Connect (لعملاء .NET و .NET الأساسية)، مما يتيح مراقبة ورؤية أفضل في أداء وسلوك البوابة وتفاعلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ®CICS التطبيق. تقوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتتبع المعاملات في الوقت الفعلي وتدمج بسلاسة عبر z/OS والأنظمة الموزعة. تقدم تكنولوجيا المعلومات التسجيل المبسّط مع سجلات JSON المنظمة والإحصائيات على مستوى العميل، وتحسين الرؤية واستخدام الموارد وتقليل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة.

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مثيل الحاويات

قابلة للنشر بسهولة ®CICS TG حاويات TG القابلة للنشر بسهولة استنادًا إلى Red Hat الصورة الأساسية العالمية التي يمكن نشرها عبر منصة سحابية. يتيح ذلك إمكانية تبسيط خط أنابيب عمليات التطوير وسهولة الصيانة من خلال التحديثات المتجددة التي تضمن عدم التعطل على الإطلاق.

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دعم 64 بت

التعامل مع أحمال التشغيل الأكبر حجماً واستخدام المزيد من مدير الاتصال والخيوط العاملة دون استنفاد مساحة العنوان الموارد. تحسين الأداء من خلال استيعاب ذاكرة أكبر وتحسين الكفاءة في معالجة المعاملات ذات الحجم الكبير.
التفاصيل الفنية

تصفح متطلبات النظام لـ CICS Transaction Gateway.

 استكشف البرامج المدعومة خطة ل CICS Transaction Gateway
الخطوات التالية

قم بتأمين وصولك إلى ®CICS من Java و Java EE و .NET العمل و C و C و C++ التطبيق مع IBM CICS Transaction Gateway. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

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