CICS Transaction Gateway

تعزيز الأمان باستخدام البروتوكولات الرائدة في مجال الاتصالات بما في ذلك رمز الويب JSON Web مميز (JWT) و SSL/TLS (مع دعم TLS 1.3) ونشر الهوية. استفد من ميزة متقدمة للتحقق من الصحة والترخيص والمصادقة، مثل تصفية SSL وتصفية العميل ودعم صفحات الرموز EBCDIC، وكلها تدار من خلال ملف Java.security القياسي لحماية البيانات المتبادلة بين التطبيق و ®CICS.