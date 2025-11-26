IBM Z Digital Integration Hub

إتاحة تدفّق سريع وفي الوقت الفعلي للمعلومات بين أنظمة السجلات لديك العاملة على IBM z/OS وتطبيقات السحابة الهجينة.

اقرأ ملخص الحل
رسم توضيحي يُظهر شخصًا يصل إلى بيانات في الوقت الفعلي من السحابة ويحلّلها

تدفق المعلومات في الوقت الفعلي على نطاق واسع

يوفر مركز التكامل الرقمي IBM Z (IBM zDIH) تدفق معلومات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، ويحمي بيئات الإنتاج من حركة الاستعلام غير المتوقعة مع التكيف، ويوفر تفاعلات مرنة مع واجهات برمجة التطبيقات والبُنى القائمة على الأحداث.

تُدمِج IBM zDIH بسلاسة تطبيقات الأعمال الأساسية التي تعمل على أنظمة IBM Z مع تطبيقات السحابة الهجينة لديك، لتمكين التعامل بكفاءة مع حركة بيانات الاستعلام المتجهة إلى أنظمة السجلات. يساعدك هذا التكامل المرن على الاستجابة بسرعة أكبر لتوقّعات العملاء وتحويل أعمالك من خلال توفير نظام لمشاركة البيانات في الوقت الفعلي من تطبيقاتك عبر بيئات متعددة.

 مكونات الحل لماذا تختار IBM zDIH؟
الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي

زوِّد تطبيقات السحابة الهجينة لديك ببيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع لتلبية توقّعات العملاء بشكل أفضل.
تسريع الوقت المناسب للقيمة

سرِّع تبنّي السحابة الهجينة من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام تدعم الخدمة الذاتية.
حسِّن التكاليف

استفد من zIIPs ومن القدرة على التعامل مع حركة بيانات الاستعلام بطريقة تختلف عن معالجة المعاملات لتحقيق مزايا في التكاليف.
تكامل الأنظمة الأساسية

ادمج تطبيقات أنظمة السجلات لديك مع IBM zDIH باستخدام قوالب جاهزة مسبقًا.
نهج منخفض التعليمات البرمجية

أنشئ تطبيقات IBM zDIH ومساحات التخزين المؤقت في دقائق باستخدام مجموعة تطوير IBM zDIH.
نهج قائم على المعايير

استفد من الدعم المدمج للواجهات المستندة إلى المعايير مثل JDBC وREST والأحداث لتسهيل التكامل.
توسيع النظام البنائي

سرِّع تبنّي الأنظمة البنائية القائمة على نماذج SaaS (مثل التقنية المالية (Fintech) والتكنولوجيا التأمينية (Insurtech) وتقنيات التنظيم (Regtech) وغيرها) من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام تسهم في خلق قيمة أكبر.
مصمَّم لعمليات التطوير

عزِّز المرونة عبر فرق التطوير لديك من خلال دمج IBM zDIH في سلسلة عمليات التطوير لديك.

دراسة حالة

منظر من الأسفل لمباني بنك M&T الثلاثة

تحديث تطبيقات z/OS

أدرك بنك M&T الحاجة إلى تمكين تدفّق المعلومات في الوقت الفعلي بين أنظمته المصرفية الأساسية وتطبيقات السحابة الهجينة. وبالاستفادة من zDIH، شرع M&T في رحلة لتحديث التطبيقات بهدف تقديم نتائج أعمال أكثر دقة وتجربة مستخدم أفضل.

بفضل zDIH، أصبح M&T قادرًا على إعادة تصوّر الطرق التي يمكن لمنصّاتنا المصرفية الأساسية من خلالها مشاركة المعلومات والأحداث مع عملائنا — سواء لأغراض تحليل البيانات أو لاستهلاك التطبيقات — وأن يصبح عضوًا كاملًا في تحوّل النظام البنائي الرقمي لدينا.

Russell Plew

مدير أول للتقنية

بنك M&T

التفاصيل الفنية

تحديد حالة الاستخدام

استعرض حالات الاستخدام التي تناسب IBM zDIH لتقديم أعلى قيمة.

خطة التنفيذ

بعد تحديد حالة الاستخدام الأولية، يمكنك البدء في التخطيط لحالة الاستخدام المحددة.

  • تخطيط السعة
  • تخطيط المهارات
  • تخطيط اكتشاف التطبيقات
  • التخطيط الأمني

منتجات ذات صلة

CICS Transaction Server

منصّة آمنة وقابلة للتوسّع لاستضافة تطبيقات مؤسسية قائمة على المعاملات في بنية هجينة

 Information Management System

نظام قواعد بيانات هرمي و نظام إدارة معلومات يدعم معالجة المعاملات.

 IBM z/OS Connect

برنامج يُستخدَم لتصميم وتشغيل واجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات z/OS وبياناتها

 IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

اكتسب المعارف من خلال التحليل الشامل والطريقة المرنة لإعداد التقارير.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف IBM Z Digital Integration Hub. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 البدء
مزيد من الطرق للاستكشاف ميزات جديدة. التعليم والتدريب المجتمع Consulting مجتمع المطورين IBM Redbooks IBM Technology Lifecycle Services for IBM Z and IBM LinuxONE المزيد من الموارد التسعير المرن