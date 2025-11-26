IBM Z Digital Integration Hub

يوفر مركز التكامل الرقمي IBM Z (IBM zDIH) تدفق معلومات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، ويحمي بيئات الإنتاج من حركة الاستعلام غير المتوقعة مع التكيف، ويوفر تفاعلات مرنة مع واجهات برمجة التطبيقات والبُنى القائمة على الأحداث.

تُدمِج IBM zDIH بسلاسة تطبيقات الأعمال الأساسية التي تعمل على أنظمة IBM Z مع تطبيقات السحابة الهجينة لديك، لتمكين التعامل بكفاءة مع حركة بيانات الاستعلام المتجهة إلى أنظمة السجلات. يساعدك هذا التكامل المرن على الاستجابة بسرعة أكبر لتوقّعات العملاء وتحويل أعمالك من خلال توفير نظام لمشاركة البيانات في الوقت الفعلي من تطبيقاتك عبر بيئات متعددة.