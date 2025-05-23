تم تصميم أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي لإدارة الأعمال الداخلية المعقدة للحوسبة المؤسسية، بما في ذلك الذاكرة والمعالجات والأجهزة وأنظمة الملفات. تعتمد أنظمة تشغيل ®IBM Z على هذا الأساس، حيث تقدم أمانًا متقدمًا وقابلية للتوسع ومرونة لدعم أعباء العمل بالغة الأهمية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
تدعم أجهزة كمبيوتر IBM Z المركزية أنظمة ®z/OS و ®Linux و z/TPF، وغالبًا ما تُشَغِل أنظمة تشغيل متعددة على نظام واحد. IBM® z/VM و KVM يتيحان المحاكاة الافتراضية، و تشغيل Linux و z/OS و z/TPF VMs و ®Red Hat® OpenShift على IBM Z و LinuxONE.
يعمل كل من نظام التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) على تعزيز الأمان والمرونة والسرعة، مما يوسع نطاق قوة الكمبيوتر المركزي إلى سحابتك الهجينة.
احصل على نظام تشغيل جاهز لتشغيل تطبيقات الكمبيوتر المركزي وحاويات Linux بتوافر عالٍ واستغلال أمثل للموارد، ومرونة، وأمان.
يوفر نظام Enterprise Linux الأمان والكفاءة والأداء لأعباء عمل Linux والحاويات الخاصة بك محليًا وفي السُحب الهجينة.
معالجة أحجام المعاملات الكبيرة—مثل بطاقات الائتمان وحجوزات شركات الطيران— في زمن شبه حقيقي باستخدام نظام تشغيل مصمم لخدمة عالية الجودة.
تشغيل آلافًا من أنظمة Linux على الأجهزة الافتراضية IBM Z على نظام واحد – بالإضافة إلى z/OS و z/TPF – مع الموثوقية والأداء وإدارة النظام والأمان لتطبيقاتك.
يُقدَّم هذا المُكَوِّن الاستراتيجي مفتوح المصدر لمنصات IBM Z و LinuxONE من خلال شركائنا في توزيعات Linux للمساعدة في تبسيط عملية الطلب.