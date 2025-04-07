مرونة الخادم والمرونة الإلكترونية مع IBM Z

يساهم IBM Z في تقليل مخاطر انقطاع النظام من خلال تقليص فترة التعطل، وحماية البيانات الحساسة، والمساعدة على ضمان الامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، وقطاع الرعاية الصحية، والقطاع الحكومي.
احصل على توافر بنسبة 99.999999% لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.²
يُمكنك استعادة مستويات الخدمة بضِعف سرعة الأنظمة السابقة.
التعافي الفوري من برامج الفدية وغيرها من الحوادث الإلكترونية.
يمكنك تلبية اللوائح باستخدام التشفير ووضع علامات على البيانات والقدرات الجاهزة للتدقيق.
أجهزة رائدة في الصناعة مصممة لتحقيق التوافر العالي، وقابلية التوسع، والأداء العالي. بالإضافة إلى بنية مقاومة للأعطال باستخدام قدرات مدمجة قادرة على التكرار والتبديل التلقائي في حال حدوث عطل.
تُعَد المرونة أساس الثقة والموثوقية في عمليات الأعمال. ويمكن أن تتسبب فترات التعطل، أو اختراقات أمن البيانات، أو الهجمات الإلكترونية في تعطيل الخدمات، وتقويض ثقة العملاء، والتسبب في خسائر مالية. مع IBM Z، يمكنك اكتساب الثقة في الابتكار بأمان، مع العلم أن بنيتك التحتية مصممة لتحمُّل كل من الأعطال الداخلية والتهديدات الخارجية.
الحفاظ على عمليات مصرفية مستمرة على مدار الساعة طوال الأسبوع مع تحمُّل قوي للأعطال ومعالجة معاملات ثرية بالميزات الأمنية.
حماية بيانات المرضى باستخدام التشفير على مستوى المؤسسات مع الحفاظ على الوصول المستمر إلى التطبيقات الحيوية.
التعامل مع أعباء العمل القصوى أثناء مبيعات العطلات أو العروض الترويجية الخاصة دون التأثير في أداء النظام أو حدوث انقطاعات.
تأمين بيانات المواطنين الحساسة والمساعدة على ضمان الاستعادة السريعة في مواجهة الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.
يستخدِم Bradesco، أحد البنوك الرائدة في البرازيل، أنظمة IBM z لمعالجة 1.5 مليار معاملة شهرية مع مرونة وأمان وسرعة غير مسبوقة. تساعد هذه المنصة على ضمان استمرارية العمليات، وقابلية للتوسع، والحماية القوية للبيانات الحساسة، ما يُتيح للبنك تلبية احتياجات العملاء بسلاسة مع دعم نمو الأعمال.
استكشف الموارد الفنية وحالات الاستخدام للخوادم المرنة لنظام IBM Z للتعرّف على كيفية استعادة الأنظمة دون فقدان البيانات والتغلّب على برامج الفدية الضارة.
حلول برامج الأمان والمرونة في أنظمة الكمبيوتر المركزي لتوفير حماية شاملة.
تمكين ميزات الأمان المتقدمة والرائدة في الصناعة بشكل مدمج على نظام الكمبيوتر المركزي من IBM لديك.
حماية البيانات الحساسة من التهديدات المستقبلية التي قد تسبِّبها الحوسبة الكمية.