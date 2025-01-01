يمكنك استرداد أحمال التشغيل وإعادة تشغيل الأنظمة بشكل أسرع من دون أي تكاليف إضافية لترخيص برامج IBM1
System Recovery Boost هي ميزة من مزايا ®IBM Z صدرت في ®IBM z15 وتعمل على تسريع التعافي من أحداث إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل (IPL) وغيرها من الأحداث المعطلة عن طريق زيادة السعة مؤقتًا. وهي تقلل الوقت اللازم للتعافي بنسبة تصل إلى 50%2، وتضاعف سرعة معالجة المعاملات المتراكمة3 وتحسن إنتاجية الدفعات بمقدار 2.5x4، من دون زيادة في تكاليف ترخيص برامج IBM.
يمكنك تسريع عودتك إلى اتفاقيات مستوى الخدمة قبل إيقاف التشغيل من خلال عمليات تعزيز إيقاف التشغيل وبدء التشغيل التي توفر سعة معالجة إضافية.
يمكنك تسريع التعافي من أحداث sysplex لتسريع عودة العمليات إلى الحالة المستقرة.
يمكنك تقليل تأخيرات المعالجة وتراكم مهام أحمال التشغيل واستعادة الأداء بشكل أسرع.
يمكنك تسريع إجراءات إعادة تكوين وتنسيق ®IBM GDPS للتعافي السريع والتلقائي.
استفد من الفئات الثلاث لعمليات التعزيز—لكل منها إمكانات وتحسينات مختلفة.
عرض سعة مؤقتة اختياري يسمح لك بتطوير إمكانات System Recovery Boost الأساسية
نظرة عامة على المنتج ودليل إعداد System Recovery Boost
الخطوات التي تساعدك على فهم ما عليك فعله للبدء
نظرة عامة وملخص تنفيذي عن IBM® z/OS® System Recovery Boost
طوّر إمكانات نظام التشغيل لديك باستخدام مزايا IBM z/OS الإضافية الاختيارية.
1 لا يؤثر IBM System Recovery Boost في رسوم ترخيص برامج IBM z/OS الخاصة بمنتجات MLC أو PLPA ذات السعة الفرعية.•
إخلاء المسؤولية: لم تُحتسب التأثيرات الجانبية على الأقسام المنطقية الأخرى، مثل تسرب عمل zIIP إلى المعالجات العامة نظرًا إلى نقص سعة zIIP بسبب IBM System Recovery Boost ويمكن أن يؤثر ذلك في رسوم ترخيص البرامج. لم تتوفر سوى بعض الساعات من معالجة البيانات (حوالي 15 دقيقة) لإثبات هذا الادعاء. جرى تقدير عملية تعزيز التعافي من أحداث إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل فقط لأغراض التسعير. لم تتوفر البيانات الكافية خلال فترات إيقاف التشغيل لإثبات هذا الادعاء بشأن تعزيز إيقاف التشغيل.
2 يُمكّن IBM System Recovery Boost المتوفر على z15 قسم z/OS من العودة إلى اتفاقيات مستوى الخدمة قبل إيقاف التشغيل في وقت أقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً مع ®IBM z14.
إخلاء المسؤولية: تستفيد أقسام z15 z/OS من ميزة System Recovery Boost لمدة 30 دقيقة في أثناء إيقاف التشغيل و60 دقيقة في أثناء إعادة التشغيل. جُمعت القياسات في بيئة خاضعة للرقابة تنفذ مهام أحمال تشغيل IBM المطورة على z/OS 2.4 والتي تتألف من معاملات عبر الإنترنت تصل إلى WebSphere® Application Server و®CICS وIBM MQ وIMS و®Db2. أُجريت مقارنات بين z15 المزود بميزة System Recovery Boost وz14. قد تختلف النتائج من عميل لآخر.
3 يوفر z15 IBM System Recovery Boost سعة إضافية لقسم z/OS لديك بعد بدء التشغيل لمعالجة المعاملات المتراكمة لديك بشكل أسرع مرتين من z14.
إخلاء مسؤولية: تستفيد أقسام z15 z/OS من ميزة IBM System Recovery Boost لمدة 30 دقيقة في أثناء إيقاف التشغيل و60 دقيقة في أثناء إعادة التشغيل. جُمعت القياسات في بيئة خاضعة للرقابة تنفذ مهام أحمال تشغيل IBM المطورة على z/OS 2.4 والتي تتألف من معاملات عبر الإنترنت تصل إلى WebSphere Application Server وCICS وIBM MQ وIMS وDb2. أُجريت مقارنات بين z15 المزود بميزة IBM System Recovery Boost وz14، مع استخدام تكوينات قابلة للمقارنة إلى حد كبير. قد تختلف النتائج من عميل لآخر.
4 يوفر z15 IBM System Recovery Boost سعة إضافية لقسم z/OS لديك بعد بدء التشغيل لمعالجة الدفعات المتراكمة لديك بشكل أسرع 2.5x من z14.
إخلاء المسؤولية: تستفيد أقسام z15 z/OS من ميزة IBM System Recovery Boost لمدة 30 دقيقة في أثناء إيقاف التشغيل و60 دقيقة بعد التنشيط. جُمعت القياسات في بيئة خاضعة للرقابة تنفذ مهام أحمال تشغيل IBM المطورة على z/OS 2.4 والتي تتألف من مهام COBOL Batch. أُجريت مقارنات بين z15 المزود بميزة IBM System Recovery Boost وz14، مع استخدام تكوينات قابلة للمقارنة إلى حد كبير. قد تختلف النتائج من عميل لآخر.