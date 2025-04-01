يمنحك IBM Z Backup Resiliency سهولة أكبر في الاسترداد، دون الحاجة إلى خبرة واسعة في التطبيقات، لتقليل وقت استئناف الأعمال بشكل كبير. إذا كانت هناك حاجة إلى استرداد مجموعة بيانات، فإن واجهة IBM Z Backup Resiliency ISPF تعمل تحديد النسخة الاحتياطية المناسبة بسرعة، وتوليد JCL للاستعادة تلقائيًا بما يتطابق مع طريقة النسخ الاحتياطي. أيضًا، تتيح لك برامج تشغيل IBM Z Backup Resiliency إنشاء قوالب JCL لأي منهجية.