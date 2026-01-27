IBM Interactive System Productivity Facility

تحسين إنتاجية تطوير أنظمة IBM Z وإدارتها

نظرة عامة على z/OS ISPF (2:12 دقيقة)
رفوف الخوادم في غرفة خوادم مركز بيانات أمان الشبكات الحاسوبية.

مجموعة أدوات تطوير متعددة الجوانب لأنظمة ®IBM Z

يوفر تطوير البرمجيات على المضيف، بما في ذلك إدارة تكوين البرمجيات. 

باستخدام ISPF، يمكنك التعامل مع الكود المصدر والبيانات المخزَّنة على المضيف والعمل مع التطبيقات التفاعلية المسماة بالحوارات. يمكن للمبرمجين استخدام ISPF لتطوير البرامج الدفعية والتفاعلية وتوثيقها. يمكن لمسؤولي أنظمة IBM Z ومبرمجي الأنظمة استخدام ISPF لمراقبة مكتبات البرامج والتحكم في الاتصالات مع ®IBM z/OS.

 التحسينات باستخدام z/OS 3.1 ISPF
توفير الوقت

تطوير الحوارات وقدرات العرض للمستخدم باستخدام ISPF Dialog Manager، دون الحاجة إلى كتابة دوال العرض.
زيادة الكفاءة

العمل مباشرةً مع الكود المصدر والبيانات المخزَّنة على المضيف من خلال برنامج تطوير التطبيقات (PDF)، وهو واجهة قائمة تعتمد على لوحات التحكم ومرفق خدمي.
تعزيز المرونة

استخدام بوابة ISPF التفاعلية لتمكين التطبيقات من تشغيل البرامج التفاعلية، وإصدار أوامر TSO/ISPF في وضع المحادثة.
التحسين

باستخدام واجهات شائعة في الصناعة، تمكَّن من حماية أعمالك والازدهار من خلال قدرات أمن ومرونة استثنائية، لدعم مستقبل أهم الأحمال الحيوية في الصناعة.

الميزات

مبرمج جالس على المكتب يناقش مع فريق من مطوري البرمجيات.
ISPF Dialog Manager لإنشاء حوارات المستخدمين

يوفر ISPF Dialog Manager خدمات للحوارات والمستخدمين، بما في ذلك العرض، وإدارة المتغيرات، والإدخال والإخراج، وغيرها. يتحكم في تفاعل عناصر الحوار ويمكنه إصدار الطلبات. يمكنك التحقق من الإدخال والإخراج ومعالجته وتخزينه، بالإضافة إلى استخدام ISPF كنظام مبسَّط لإدارة البيانات. يوفر خدمة استعادة التحرير، ويُتيح لك تعديل أو استعراض البيانات التي ليست مجموعة بيانات متسلسلة أو مقسَّمة (PDS).
مبرمجة في مكتب تمسك بكمبيوتر محمول أثناء النظر إلى شاشة على قاعدة.
دعم أدلة وملفات z/OS UNIX

بالإضافة إلى دعم مجموعات بيانات IBM z/OS، يوفر ISPF أداة قوية لقوائم أدلة z/OS UNIX تدعم معالجة الأدلة والملفات في هيكل أدلة z/OS UNIX. مع إصدار z/OS V2R2، يتضمن ذلك القدرة على عرض أنظمة الملفات المركَّبة بصيغة قابلة للتوسيع والطي.
رجل أعمال يستخدم كمبيوتر محمولًا في اجتماع مع اثنين من أعضاء فريقه.
بوابة ISPF التفاعلية

يوفر ISPF خدمة بوابة خفيفة تُتيح للتطبيقات بدء مساحة عنوان TSO، وإرسال أمر TSO أو ISPF كإدخال، واستقبال الرد كمخرجات. عادةً ما تكون التطبيقات التي تستخدم هذه الخدمة هي التطبيقات التي تخدم العملاء البعيدين الذين يرغبون في إصدار أوامر TSO أو ISPF. الجديد في z/OS V2R2 هو بوابة ISPF التفاعلية، التي تقدِّم خدمة بوابة ISPF محسَّنة يمكن استخدامها لتشغيل برامج تفاعلية وإصدار أوامر TSO/ISPF في وضع المحادثة.
فريق من المبرمجات الشابات المتفانيات يعملن على أجهزة الكمبيوتر المكتبية في شركة ناشئة لتكنولوجيا المعلومات.
تحسينات إصدارات أعضاء ISPF PDSE V2

تم تحسين دعم ISPF لإصدارات أعضاء PDSE V2 للسماح بتحديد أرقام الإصدارات في لوحات التحرير والعرض، وكذلك في أوامر التحرير والتصفح الأساسية BROWSE وEDIT وVIEW. يمكن أيضًا عرض قائمة الإصدارات للأعضاء الذين لديهم إصدارات، ما يُتيح استخدام أوامر السطر للوصول إلى الوظائف الشائعة للإصدارات المطلوبة. تم تحسين بعض خدمات ISPF لتوفير مزيد من المعلومات حول إصدارات الأعضاء.
مطورو تكنولوجيا المعلومات يتناقشون حول موقع ويب ذكي مع عرض البيانات على جهاز كمبيوتر محمول.
تحسين ISPF لتخصيص مجموعات البيانات المشفرة بشكل شامل (Pervasive Encryption)

تم تحسين دعم التشفير الشامل (Pervasive Encryption) في z/OS 3.1 من خلال إتاحة تحديد تسمية مفتاح مجموعة البيانات في لوحات ISPF لتخصيص مجموعة بيانات جديدة وتعريف المجموعة.

أصبح عرض قوائم دلائل UNIX الكبيرة في ISPF أبسط بفضل توفير خيار الفرز غير الحساس لحالة الأحرف في أداة قوائم أدلة z/OS UNIX.
عالمة بيانات كبيرة من أصل إسباني تراجع تقارير قسم إدارة المخاطر على شاشة رقمية كبيرة في غرفة المراقبة.
واجهة تعتمد على لوحة PDF

باستخدام PDF، يمكنك تجاوز وضع الاستعراض في لوحات إدخال العرض والتحرير. تتضمن ميزات PDF إدارة استعادة التحرير لاسترجاع الأعمال، بالإضافة إلى واجهة التصفح وواجهة التحرير التي تُتيح للحوارات توفير الإدخال والإخراج الخاص بها. يُتيح ذلك وظائف مثل تحرير/تصفح البيانات بخلاف ملفات PDS أو الملفات المتسلسلة، وتحرير/تصفح البيانات المخزَّنة، والمعالجة المسبقة واللاحقة للبيانات التي تم تحريرها أو تصفحها. تتفاعل خدمات الوصول إلى المكتبات مع خدمات التصفح والتحرير للوصول إلى المكتبات والبيانات.
مبرمج جالس على المكتب يناقش مع فريق من مطوري البرمجيات.
ISPF Dialog Manager لإنشاء حوارات المستخدمين

يوفر ISPF Dialog Manager خدمات للحوارات والمستخدمين، بما في ذلك العرض، وإدارة المتغيرات، والإدخال والإخراج، وغيرها. يتحكم في تفاعل عناصر الحوار ويمكنه إصدار الطلبات. يمكنك التحقق من الإدخال والإخراج ومعالجته وتخزينه، بالإضافة إلى استخدام ISPF كنظام مبسَّط لإدارة البيانات. يوفر خدمة استعادة التحرير، ويُتيح لك تعديل أو استعراض البيانات التي ليست مجموعة بيانات متسلسلة أو مقسَّمة (PDS).
مبرمجة في مكتب تمسك بكمبيوتر محمول أثناء النظر إلى شاشة على قاعدة.
دعم أدلة وملفات z/OS UNIX

بالإضافة إلى دعم مجموعات بيانات IBM z/OS، يوفر ISPF أداة قوية لقوائم أدلة z/OS UNIX تدعم معالجة الأدلة والملفات في هيكل أدلة z/OS UNIX. مع إصدار z/OS V2R2، يتضمن ذلك القدرة على عرض أنظمة الملفات المركَّبة بصيغة قابلة للتوسيع والطي.
رجل أعمال يستخدم كمبيوتر محمولًا في اجتماع مع اثنين من أعضاء فريقه.
بوابة ISPF التفاعلية

يوفر ISPF خدمة بوابة خفيفة تُتيح للتطبيقات بدء مساحة عنوان TSO، وإرسال أمر TSO أو ISPF كإدخال، واستقبال الرد كمخرجات. عادةً ما تكون التطبيقات التي تستخدم هذه الخدمة هي التطبيقات التي تخدم العملاء البعيدين الذين يرغبون في إصدار أوامر TSO أو ISPF. الجديد في z/OS V2R2 هو بوابة ISPF التفاعلية، التي تقدِّم خدمة بوابة ISPF محسَّنة يمكن استخدامها لتشغيل برامج تفاعلية وإصدار أوامر TSO/ISPF في وضع المحادثة.
فريق من المبرمجات الشابات المتفانيات يعملن على أجهزة الكمبيوتر المكتبية في شركة ناشئة لتكنولوجيا المعلومات.
تحسينات إصدارات أعضاء ISPF PDSE V2

تم تحسين دعم ISPF لإصدارات أعضاء PDSE V2 للسماح بتحديد أرقام الإصدارات في لوحات التحرير والعرض، وكذلك في أوامر التحرير والتصفح الأساسية BROWSE وEDIT وVIEW. يمكن أيضًا عرض قائمة الإصدارات للأعضاء الذين لديهم إصدارات، ما يُتيح استخدام أوامر السطر للوصول إلى الوظائف الشائعة للإصدارات المطلوبة. تم تحسين بعض خدمات ISPF لتوفير مزيد من المعلومات حول إصدارات الأعضاء.
مطورو تكنولوجيا المعلومات يتناقشون حول موقع ويب ذكي مع عرض البيانات على جهاز كمبيوتر محمول.
تحسين ISPF لتخصيص مجموعات البيانات المشفرة بشكل شامل (Pervasive Encryption)

تم تحسين دعم التشفير الشامل (Pervasive Encryption) في z/OS 3.1 من خلال إتاحة تحديد تسمية مفتاح مجموعة البيانات في لوحات ISPF لتخصيص مجموعة بيانات جديدة وتعريف المجموعة.

أصبح عرض قوائم دلائل UNIX الكبيرة في ISPF أبسط بفضل توفير خيار الفرز غير الحساس لحالة الأحرف في أداة قوائم أدلة z/OS UNIX.
عالمة بيانات كبيرة من أصل إسباني تراجع تقارير قسم إدارة المخاطر على شاشة رقمية كبيرة في غرفة المراقبة.
واجهة تعتمد على لوحة PDF

باستخدام PDF، يمكنك تجاوز وضع الاستعراض في لوحات إدخال العرض والتحرير. تتضمن ميزات PDF إدارة استعادة التحرير لاسترجاع الأعمال، بالإضافة إلى واجهة التصفح وواجهة التحرير التي تُتيح للحوارات توفير الإدخال والإخراج الخاص بها. يُتيح ذلك وظائف مثل تحرير/تصفح البيانات بخلاف ملفات PDS أو الملفات المتسلسلة، وتحرير/تصفح البيانات المخزَّنة، والمعالجة المسبقة واللاحقة للبيانات التي تم تحريرها أو تصفحها. تتفاعل خدمات الوصول إلى المكتبات مع خدمات التصفح والتحرير للوصول إلى المكتبات والبيانات.

الموارد

دليل مستخدم ISPF، المجلد الأول

تعرَّف على كيفية استخدام الواجهة والأوامر والإجراءات والمكتبات ومجموعات البيانات وغيرها.
دليل مستخدم ISPF، المجلد الثاني

تعرَّف على كيفية استخدام الواجهة والأوامر والإجراءات والمكتبات ومجموعات البيانات وغيرها.
استكشِف المزيد من وثائق ISPF بصيغة PDF
الدعم والخدمات
المجتمع
®IBM Redbooks

منتجات ذات صلة

IBM z16

أحدث إصدار من أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z المزوَّدة باستدلال الذكاء الاصطناعي على الرقاقة وتقنيات آمنة ضد الحوسبة الكمية والرائدة في الصناعة.

 نظام التشغيل IBM z/OS

نظام تشغيل غني بالميزات الأمنية وقابل للتوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة.

 IBM z/OS Management Facility

تبسيط إدارة z/OS من خلال الأتمتة وواجهات الخدمة الذاتية.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشِف IBM® Interactive System Productivity Facility. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z وLinuxONE.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم التعليم والتدريب مجتمع المطورين الموارد خدمات تحديث التطبيقات IBM® Z Redbooks IBM Technology Lifecycle Services التسعير المرن مجتمع IBM Z