IBM Interactive System Productivity Facility

تحسين إنتاجية تطوير أنظمة IBM Z وإدارتها
يوفر تطوير البرمجيات على المضيف، بما في ذلك إدارة تكوين البرمجيات.
باستخدام ISPF، يمكنك التعامل مع الكود المصدر والبيانات المخزَّنة على المضيف والعمل مع التطبيقات التفاعلية المسماة بالحوارات. يمكن للمبرمجين استخدام ISPF لتطوير البرامج الدفعية والتفاعلية وتوثيقها. يمكن لمسؤولي أنظمة IBM Z ومبرمجي الأنظمة استخدام ISPF لمراقبة مكتبات البرامج والتحكم في الاتصالات مع ®IBM z/OS.
تطوير الحوارات وقدرات العرض للمستخدم باستخدام ISPF Dialog Manager، دون الحاجة إلى كتابة دوال العرض.
العمل مباشرةً مع الكود المصدر والبيانات المخزَّنة على المضيف من خلال برنامج تطوير التطبيقات (PDF)، وهو واجهة قائمة تعتمد على لوحات التحكم ومرفق خدمي.
استخدام بوابة ISPF التفاعلية لتمكين التطبيقات من تشغيل البرامج التفاعلية، وإصدار أوامر TSO/ISPF في وضع المحادثة.
باستخدام واجهات شائعة في الصناعة، تمكَّن من حماية أعمالك والازدهار من خلال قدرات أمن ومرونة استثنائية، لدعم مستقبل أهم الأحمال الحيوية في الصناعة.
تعرَّف على كيفية استخدام الواجهة والأوامر والإجراءات والمكتبات ومجموعات البيانات وغيرها.
أحدث إصدار من أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z المزوَّدة باستدلال الذكاء الاصطناعي على الرقاقة وتقنيات آمنة ضد الحوسبة الكمية والرائدة في الصناعة.
نظام تشغيل غني بالميزات الأمنية وقابل للتوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة.
تبسيط إدارة z/OS من خلال الأتمتة وواجهات الخدمة الذاتية.