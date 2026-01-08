زيادة السرعة إلى أقصى حد وتحسين الموارد مع أعباء عمل أنظمة IBM Z.
يُعَد IBM Z Workload Scheduler حلًا لأتمتة أعباء العمل يُتيح للمؤسسات أتمتة معالجة أعباء عمل الأنظمة المعقدة والتخطيط لها والتحكم فيها. يدير مهام سير العمل من نقطة تحكم واحدة عبر العديد من المنصات وتطبيقات الأعمال. يوسِّع نطاق أتمتة عمليات معالجة البيانات (DP) لديك. يساعد على تخطيط أعباء عمل الإنتاج وجدولتها تلقائيًا. من نقطة تحكُّم واحدة، يعمل على تعزيز معالجة أعباء العمل والتحكم فيها في المواقع المحلية والبعيدة. باستخدام IBM Z Workload Scheduler لزيادة الأتمتة، تصبح موارد معالجة البيانات (DP) أكثر كفاءة، وتتمتع بتحكم أكبر في أصول DP الخاصة بك، وتُدير معالجة أعباء عمل الإنتاج بشكل أفضل.
تعزيز أعباء العمل المتنوعة عبر المؤسسة لدعم أهداف أعمالك. يستخدم IBM® Z Workload Scheduler سياسات أعمالك كأساس لإدارة أعباء العمل مركزيًا.
التخطيط لمئات الآلاف من الوظائف بسهولة باستخدام بنية أساسية لأتمتة أعباء العمل ذات التوافر العالي وقابلية التوسع العالية.
الاستفادة من القدرات المرنة للحوسبة السحابية للمساعدة على تقليل التكاليف الثابتة وتبسيط مشاريع وحدات الأعمال.
يمكن لـ IBM Z Workload Scheduler التكامل مع IBM Service Management Unite وZ ChatOps. هذه العناصر مدرجة في IBM Z Service Automation Suite وZ Service Management Suite وZ Monitoring Suite.
من خلال التكامل مع IBM Z ChatOps، يمكن للمستخدمين على أدوات الدردشة مثل Microsoft Teams وSlack وMattermost تلقي الإشعارات حول أحداث IBM Z Workload Scheduler والتفاعل معه عبر روبوت المحادثة.
تصوُّر المعلومات والمهام من Z Workload Scheduler جنبًا إلى جنب مع بيانات المراقبة والأتمتة من أدوات إدارة الخدمات الأخرى في واجهة ويب واحدة. يمكنك إجراء الإطلاق في سياق Dynamic Workload Console لإجراء تحليل متعمق.
تمكين الأتمتة والتحكم في نطاق واسع من عناصر النظام، بما يشمل موارد الأجهزة والبرمجيات في بيئات المؤسسات في Sysplex.
قدّم التطبيقات بكفاءة وفعالية أكبر من خلال تصحيح أخطاء JCL والتحقق من صحة معايير البرمجة.
توفِّر IBM Z Service Management Suite نقطة تحكُّم واحدة لوظائف إدارة الأنظمة لمجموعة كبيرة من عناصر النظام.
يُعَد IBM Z System Automation حلًا قائمًا على السياسات ذاتي الإصلاح وعالي التوافر، يهدف إلى تحسين كفاءة وتوافر الأنظمة والتطبيقات الحيوية.
نقطة تحكُّم واحدة لأنشطتك المؤتمتة، مع واجهة مستخدم بديهية تُتيح للمستخدمين نمذجة أعباء العمل وإدارتها ومراقبتها، مدعومة بعروض رسومية وتحليلات مدمجة ولوحات معلومات قابلة للتخصيص.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
استكشِف IBM Z Workload Scheduler. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.