IBM Z Service Management Suite

إدارة السلامة من منصة Z، وهو حل شامل للأداء والتوافر لتحليل وإدارة أنظمة التشغيل أو قواعد البيانات أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لتحقيق الأداء الأمثل.

®منتجات أوميجامون التي تم تضمينها في مجموعة هي