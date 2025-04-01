استخدام مجموعة شاملة للإدارة الشاملة لمراقبة الشبكة وأتمتة وأتمتة وإدارة الشبكة وحمال التشغيل في بيئة ®z/OS
IBM Z Service Management Suite يوفر نقطة تحكم واحدة للمراقبة، واكتشاف البرامج والتكوين، والأتمتة وإدارة الشبكة, مغلفًا بإطار عمل تعاوني حساس للأعمال التجارية التي تعمل على منصة IBM Z.
توفر هذه المجموعة IBM Z الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات القدرات الأساسية لاكتشاف المشكلات التشغيلية, تمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع من خلال التحليل الأساسي المتعمق وتقديم الأدوات اللازمة للمعالجة والتصرف الفوري لمنع الانقطاعات المكلفة. تدير شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلاً من الأجهزة والبرمجيات داخل مجمع أنظمة ®IBM، وتحقق التميز التشغيلي من خلال الأتمتة القائمة على السياسات. ويؤدي ذلك إلى زيادة توافر ®IBM z Systems و IBM ®Parallel Sysplex clusters مع تحسين أهداف عمليات عمليات المعلومات الأساسية.
يتضمن IBM Z Service Management Suite منتجات عنصر عنصر التالية:
الترقية إلى حزمة إدارة خدمات Z Suite 3.2.x من IBM Z Service Management Suite 3.2.x من الإصدار 2.4.4.x
تبسيط الإدارة من خلال دمج بيانات الأداء والأتمتة في واجهة واحدة، وتحسين أداء الشبكة من خلال المراقبة المتقدمة وإدارة z/OS المخزون البرمجي بكفاءة لتقليل التكاليف وتقليل مخاطر الامتثال.
قم بتبسيط حل المشكلات وتحسين التعاون بين الفرق باستخدام أدوات ChatOps المدمجة في Slack أو Microsoft® Teams™ أو Mattermost®. تحديد المشكلات التشغيلية وإيجاد حلول استباقية لها باستخدام ®أوميجامون الذكاء الاصطناعي الرؤسى، وتحديد عتبات التنبيه الأساسية لمنع حدوث أي اضطرابات.
قم بتحسين الإنتاجية والمساعدة في ضمان التوافر العالي من خلال إدارة البنية الأساسية IBM Z بالكامل من وحدة تحكم واحدة باستخدام إدارة القدرات المدمجة لتحسين أداء مجموعات أنظمة ®IBM z Systems و IBM ®Parallel Sysplex.
مستند Advanced إلى الذكاء الاصطناعي للعمليات (الذكاء الاصطناعي لتقنية المعلومات) الذي يكشف بشكل استباقي عن المشكلات التشغيلية ويعالجها، ويقوم بإجراء التحليل الأساسي وأتمتة المعالج لمنع انقطاع النظام.
واجهة موحدة تدمج بيانات الأداء والأتمتة وإدارة الأحداث من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤية شاملة لبيئة IBM Z الخاصة بك لإدارة أكثر فعالية.
أدوات لإدارة برامج المخازن z/OS ، وتوحيد التراخيص والمساعدة في ضمان الامتثال، مما يساعد على تقليل التكاليف وتخفيف المخاطر.
توفر أداة المراقبة في الوقت الحقيقي أداة المراقبة في الوقت الحقيقي في أداء النظام، مما يتيح تحديد المشكلات الاستباقية وتحسين ®أنظمة IBM z Systems z.
الاكتشاف الآلي والتخطيط الدقيق للعلاقات بين ®IBM z Systems وServiceNow، مما يعزز إدارة التكوين ويقلل من الجهود اليدوية.
Advanced مراقبة الشبكة لتتبع الأداء على الشبكة وتحديد مشكلات زمن الانتقال، إلى جانب التكامل في ChatOps في Slack وMicrosoft Teams و Mattermost ، مما يتيح التعاون بين الفرق وحل المشكلات بشكل أسرع.
®أوميغامون
إدارة السلامة من منصة Z، وهو حل شامل للأداء والتوافر لتحليل وإدارة أنظمة التشغيل أو قواعد البيانات أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لتحقيق الأداء الأمثل.
®منتجات أوميجامون التي تم تضمينها في مجموعة هي
Service Management Unite
تكنولوجيا المعلومات عبارة عن واجهة مستخدم قائمة على الويب تستند إلى الويب وتجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي من مصادر متباينين في بيئة واحدة.
تساعد تكنولوجيا المعلومات من خلال الرؤية المدمجة في عمليات الكمبيوتر المركزية لمراقبة عمليات النظام وتقليل أوقات تحديد المشكلات وحلها باستخدام IBM ®MOMGAMON، IBM Z System Automation و IBM Z NetView و IBM Z Workload Scheduler و IBM Z Operations Analytics.
Tivoli Management Services on z/OS
تكنولوجيا المعلومات عبارة عن بنية متكاملة متعددة الطبقات تتكون من عنصر الوصول إلى البيانات والاتصالات والعرض الذي يتيح العمليات عبر الأنظمة الأساسية ويتكامل مع البيانات على مستوى المؤسسة لتطبيق إدارة الأنظمة.
يدعم أساس البرمجيات تطوير وعمليات تطوير و ®Tivoli Enterprise Monitoring Server و ®Tivoli Enterprise Portal Server و ®Tivoli Enterprise Portal ووكلاء المراقبة الخاصين بهما ®Tivoli Enterprise.
Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
تضمن تكنولوجيا المعلومات توافر حساسجافا للأعمال والخدمات من خلال المراقبة الشاملة لتوافر حساس جافا الأساسي Virtual Machines والتطبيق المتداخل.
تمكين التنبيهات الاستباقية لالتقاط كومة الكومة والترابط وتفريغ الأساليب، مما يوفر للتطوير المقاييس في الوقت الفعلي لتشخيص المشاكل. يجمع المقاييس التاريخية لإعداد التقارير واتجاهات السعة.
Z ChatOps
توفر المعلومات روبوتات المحفوظات المحفوظات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات من ®أدوات إدارة الأنظمة, مثل IBM Z System Automation و IBM و IBM Z NetView و IBM Z Workload Scheduler ، ضمن منصات التعاون الشائعة مثل Slack و Mattermost و Microsoft Teams.
تمكّن ChatOps العديد من الفرق من التعاون عند تشغيل حدث IBM Z، مما يوفر توصيات مدعومة بالتعلم الآلي للمساعدة في عزل المشاكل وحلها بسرعة.
Z Common Data Provider
توفر تكنولوجيا المعلومات البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات من z/OS الأنظمة وتدفق تكنولوجيا المعلومات إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستهلاك.
تكنولوجيا المعلومات is a single data provider for sources of both structured and بيانات غير منظمة, وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن توفر تغذية بيانات زمني شبه حقيقية لبيانات z/OS التشغيلية، مثل بيانات إدارة النظام مرفق (SMF) وبيانات ®MOMEGAMON وبيانات السجل z/OS إلى منصة التحليلات الخاصة بك.
Z NetView
إدارة شاملة قائمة على الكمبيوتر المركزي لصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة وغير المتجانسة (متعددة البروتوكولات ومتعددة البائعين ومتعددة المنصات).
تشمل القدرات الرئيسية والوظائف المتقدمة الشبكات والوظائف المتقدمة والوظائف الألياف الضوئية والتكامل المؤسسي المحسّن والوقت المتاح للعملاء.
خدمة بيانات اكتشاف الموارد Z
عنصر حاوية حاوية ينشئ تحليلًا بيانيًا سريعًا لاكتشاف العلاقات بين ®z أنظمة الموارد. تُستخدم المعلوماتية لفهم الموارد التي تعمل على IBM Z وتوفر واجهة برمجة تطبيقات بيانية قياسية للرسم البياني للتبعيات الخاصة بالموارد.
أتمتة الاكتشاف اليدوي وتعيين العلاقات بين IBM Z وServiceNow بدقة.
خدمة تصور اكتشاف الموارد Z
واجهة مستخدم React واجهة مستخدم (UI) توفر في المقام الأول رسوماً بيانية على غرار الشبكة. يمكن لمستخدمي خدمة التصور IBM Z الموارد الاكتشافية لخدمة التصور الاكتشافي استيراد المعلومات كمكتبة العقدة وتكوينها من خلال واجهة المعلومات. يمكنك تغذية البيانات إلى عنصر البيانات عن طريق تنفيذ وتسجيل موفر بيانات.
Z Software Asset Management
قم بإدارة برامج المخزون الخاص بك عن طريق فحص مكتبات تحميل البرامج z/OS مكتبات تحميل البرامج و z/OS ملفات Unix القابلة للتنفيذ.
مراقبة البرامج المحملة والملفات القابلة للتنفيذ لتحديد أنماط استخدام البرامج.
Z System Automation
حل عالي التوافر قائم على السياسات يعمل على زيادة كفاءة وتوافر أنظمة حساس والتجهيز إلى أقصى حد.
باستخدام IBM Z System Automation ، يمكنك تنفيذ حلول الأتمتة القائمة على السياسة وتقليل تكاليف إدارة ®Parallel Sysplex.
جرّب بعض العناصر الرئيسية في IBM Z Service Management Suite مجاناً وبدون أي رسوم وبدون تثبيت. تتوفر تجربتك العملية في غضون ساعتين لمدة 3 أيام (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع).
تعرف على كيفية اكتشاف مشاكل الأداء في Java، وتحديد مشاكل كومة جافا وجمع القمامة، وتحديد سبب تدهور الإنتاجية، والتحقق من أوقات استجابة واجهة برمجة تطبيقات z/OS Connect EE وتحديد مشاكل التخزين الافتراضي z/OS.
تعرف على كيفية البدء IBM Service Management Unite وحدة التحكم IBM Z System Automation الموارد والعمل مع الموارد والعمل مع IBM Z NetView الموارد.
تعرف على كيفية البدء IBM Z ChatOps الأوامر، والعمل على IBM ®مشكلة ®مشكلة IBM Z System Automation الموارد.