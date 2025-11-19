أتمِتْ وتحكّم في مجموعة واسعة من عناصر النظام التي تشمل موارد الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالمؤسسات في نظام sysplex.
توفر حزمة IBM Z® Service Automation Suite نقطة تحكّم واحدة لمجموعة واسعة من وظائف إدارة الأنظمة، بما في ذلك الأتمتة وإدارة الشبكات وجدولة أحمال العمل. توفر المجموعة رؤية شاملة، وتحكمًا، وأتمتة لمجموعة واسعة من عناصر النظام، بما في ذلك موارد الأجهزة والبرامج للمؤسسات في نظام sysplex. سيساعدك ذلك على تحسين استخدام الموارد وتفاعل الموظفين لتحقيق تآزر وكفاءة أفضل. وستتمكّن أيضًا من تقليل الانقطاعات والتأخيرات والوقت اللازم لتصحيح المشكلات المعقدة.
هذه باقة سهلة الطلب وبسعر بسيط تتضمن المنتجات التالية:
تبسيط تشغيل أحمال العمل المعقدة باستخدام لوحة معلومات قابلة للتخصيص تجمع معلومات إدارة الكمبيوتر المركزي والمهام من مصادر متعدّدة في بيئة واحدة.
اَدِر شبكتك بشكل كامل وسهل مع تكامل مؤسسي محسّن، وزيادة مرونة الأعمال، وارتفاع توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات.
يمكنك تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفرق، عن طريق تفعيل أداة ChatOps المدمجة في Slack، أو Microsoft Teams، أو Mattermost.
احصل على قدرات إدارة قوية من خلال التكامل بين الأتمتة والجدولة لتعزيز مرونة الأعمال. الحد من الانقطاعات والتأخيرات، إضافةً إلى تقليل الوقت اللازم لتصحيح المشكلات المعقدة.
أَتمِت أحمال التشغيل الدفعية وأحمال التشغيل شبه الفورية التي تعمل لدعم خدمات الأعمال، مما يحسّن تفاعل الموظفين لتحقيق تآزر وكفاءة أعلى.
استفد من بنية الأحداث المضمّنة لدفق البيانات إلى مجموعة متنوعة من نقاط النهاية، مثل Analytics Engine أو لوحة المعلومات.
تُعدّ وحدة تحكّم الويب IBM Z Automation Web Console واجهة مستخدم قائمة على الويب وقابلة للتخصيص بدرجة عالية، تجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي من مصادر متباينة في بيئة واحدة. يقوم بتصور ودمج المعلومات من بيئة الأتمتة والمراقبة وإدارة الشبكة والجدولة في واجهة واحدة تمكن مشغلي IBM Z من الجيل التالي من تحديد المشاكل وعزلها وحلها بسرعة. يمكنك أيضا التفاعل مباشرة مع الأنظمة وإصدار الأوامر وعرض النتائج دون الذهاب إلى وحدة تحكم مختلفة.
يوفّر IBM Z NetView® الأتمتة وإدارة الشبكات والأنظمة لتلبية متطلباتك المتعلقة بمرونة الأعمال على IBM Z. وتشمل القدرات والوظائف المتقدمة: الأتمتة، والتكامل المحسّن للمؤسسة، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة، وسهولة الاستخدام.
يُعد ChatOps نموذجًا يدمج الأشخاص والأدوات والعمليات ضمن منصة تعاونية، بحيث يمكن للفرق التواصل بكفاءة وإدارة تدفق عملهم بسهولة. ويدعم IBM Z ChatOps بيئات Z من خلال روبوت محادثة يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى المعلومات الواردة من أدوات إدارة أنظمة Z داخل Slack وMicrosoft Teams وMattermost. أبلِغ فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات بسهولة عن التنبيهات الصادرة من تطبيقات IBM Z. كما يتكامل ChatOps مع وحدة تحكم الويب IBM Z Automation Web Console من IBM وواجهات المستخدم الأخرى المستندة إلى الويب، لتمكين مستخدمي الدردشة من الانتقال إلى لوحات المعلومات المزودة بمزيد من المعلومات. وباستخدام Z ChatOps، يمكنك تسريع حل الحوادث وتمكين الإعداد السريع لمشغّلي IBM Z من الجيل التالي.
يوفر IBM Z Workload Scheduler البنية التحتية للمساعدة في أتمتة تنفيذ أحمال التشغيل والأنشطة الدفعية التي تعمل زمن شبه حقيقي في دعم خدمات الأعمال.
توفر IBM Z System Automation حلًا عالي التوفّر قائمًا على السياسات ويدعم الإصلاح الذاتي، وقد صُمّم لتحسين كفاءة الأنظمة والتطبيقات الحيوية وتوافرها. وهو مصمم لتقليل المهام الإدارية والتشغيلية، وجهد التخصيص والبرمجة، ووقت تنفيذ الأتمتة والتكاليف المرتبطة بأتمتة ®Parallel Sysplex والأتمتة.
يتيح IBM Z Common Data Provider مع Kafka التكامل السلس عبر بيئات IBM Z من خلال بثّ البيانات من IBM Z Workload Scheduler وIBM Z System Automation وIBM Z NetView إلى مجموعة متنوعة من محركات التحليلات مثل Splunk وIBM Z Operational Log and Data Analytics وElasticsearch. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد أتمتة نظام Z System Automation من البنية التحتية لنظام Kafka لتوزيع الأحداث على IBM Z Automation Web Console ومستخدمين آخرين، مما يتيح رؤى في الوقت الفعلي والعمليات المبسطة في جميع أنحاء المؤسسة.
يقوم IBM Discovery Library Adapter for z/OS باكتشاف موارد z/OS النشطة واتصالاتها وعلاقاتها. ويُنشئ محول Discovery Library Adapter for z/OS ملفات XML (يشار إليها أيضًا باسم "الكتب") التي يمكن استخدامها لفهم البيئة أو يمكن معالجتها بواسطة منتجات مثل IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager (TADDM) وقاعدة بيانات إدارة التغيير والتكوين (CCMDB) وخدمة IBM Z Resource Discovery Data Service.
تساعد IBM Z Resource Discovery Data Service على إدارة بيانات الموارد وتنسيقها وتوفيرها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) كحل حديث لاسترداد بيانات z/OS، بالإضافة إلى تخزين البيانات المكتشفة. وهي تُدمج بيانات طوبولوجيا IBM Z المكتشفة في IBM Cloud Pak® for Watson™ AIOps أو ServiceNow.
تعمل حزمة IBM Z Service Automation Suite على تبسيط طلب منتجات أتمتة خدمات IBM من خلال توفير مجموعة واسعة من الوظائف ضمن حزمة منتج واحدة.
قدّم التطبيقات بكفاءة وفعالية أكبر من خلال تصحيح أخطاء JCL والتحقق من صحة معايير البرمجة.
تجمع مجموعة من أدوات IBM Z Monitoring في حل واحد متكامل.
استكشف نقطة تحكّم واحدة لوظائف إدارة الأنظمة للعديد من عناصر النظام.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
استكشف مجموعة IBM Z Service Automation Suite. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.