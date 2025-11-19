IBM Z Service Automation Suite

يتكامل مع Z ChatOps

يُعد ChatOps نموذجًا يدمج الأشخاص والأدوات والعمليات ضمن منصة تعاونية، بحيث يمكن للفرق التواصل بكفاءة وإدارة تدفق عملهم بسهولة. ويدعم IBM Z ChatOps بيئات Z من خلال روبوت محادثة يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى المعلومات الواردة من أدوات إدارة أنظمة Z داخل Slack وMicrosoft Teams وMattermost. أبلِغ فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات بسهولة عن التنبيهات الصادرة من تطبيقات IBM Z. كما يتكامل ChatOps مع وحدة تحكم الويب IBM Z Automation Web Console من IBM وواجهات المستخدم الأخرى المستندة إلى الويب، لتمكين مستخدمي الدردشة من الانتقال إلى لوحات المعلومات المزودة بمزيد من المعلومات. وباستخدام Z ChatOps، يمكنك تسريع حل الحوادث وتمكين الإعداد السريع لمشغّلي IBM Z من الجيل التالي.