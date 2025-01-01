الإصدارات التجريبية لبرامج IBM Z

جرِّب هذه النسخة التجريبية خفيفة الوزن من Online Scoring Community Edition لتجربة IBM Machine Learning for z/OS، ما يتيح تسجيل المعاملات لنماذج التعلّم العميق.
جرِّب COBOL for Linux on x86 على أنه إصدار تجريبي مستقل، أو جزء من الإصدار التجريبي من CICS TX لمدة 3 أيام لتشغيل تطبيقات CICS COBOL في بيئات Red Hat OpenShift.
استكشف الإصدار التجريبي ومدته 30 يومًا واستمتع بتجربة تحسين أداء COBOL دون إعادة التجميع أو ترحيل مصدر رمز التعليمات البرمجية أو ضبط فعالية الأداء وتسريع تحديث التطبيق.
استكشف الإصدار التجريبي من IBM Rational Business Developer V9.7 Multilingual Multiplatform لتجربة بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعتمد على نظام Eclipse وتبسِّط عملية تطوير Web 2.0 والمحمول والبنية الخدمية (SOA) والتطبيقات التقليدية باستخدام EGL.
استكشف ثلاثة سيناريوهات للبدء السريع لتجربة اتصال عالية الأداء وآمنة جدًا وقابلة للتوسع. كما أنها توفر حاويات CICS TG قابلة للنشر بسهولة استنادًا إلى Red Hat Universal Base Image، التي يُمكن نشرها عبر المنصات السحابية.
استمتع بتجربة هذه النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 90 يومًا وتقدم خدمات هندسة بناء شبكة الأنظمة (SNA) وواجهات لتطبيقات المعاملات عبر منصات Windows وAIX وLinux، ما يوفر ترخيص التقييم لأغراض إثبات المفهوم باستثناء استخدام الإنتاج.
جرّب TXSeries في منصات متعددة لمدة 90 يومًا؛ ما يتيح معالجة المعاملات الموزَّعة عبر لغات متعددة في مراكز البيانات، ويسهِّل النشر القابل للتوسع للتطبيقات الحساسة في بيئات السحابة الهجينة بوظائف غير مقيدة.
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